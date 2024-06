L’oroscopo del 20 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 20 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con l’arrivo del Sole in Cancro, nel vostro settore della casa, della famiglia è il momento di concedervi una meritata pausa. Sfruttate questo momento per modificare il programma quotidiano e, di conseguenza, l’equilibrio tra lavoro e vita privata. In queste quattro settimane trascorrerete più tempo a casa e con i vostri cari, eventualmente ricucire i legami e al contempo avvertirete un bisogno più forte di riposare, rigenerare le energie e concentrarvi su attività tranquille che ruotano attorno alla vita personale. Amore: in coppia, il desiderio d’amore è presente ma con il partner cercate di non imporre nulla, essere un po’ più rilassati. Soli: fascino e potere di seduzione al top! Lanciatevi dunque nella conquista, osate.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole sbarca in Cancro e le prossime quattro settimane rappresentano un periodo eccellente per scoprire nuovi interessi, soddisfare la vostra curiosità, stringere nuove relazioni o rafforzare quelle già presenti anche con colleghi e clienti. Il quotidiano potrebbe essere impegnativo, forse persino frenetico ma più spesso sarà molto piacevole. E’ un ottimo momento per imparare cose nuove, assecondare la vostra curiosità e trovare modi più soddisfacenti per entrare in contatto con chi vi circonda. Amore: in coppia, potreste rendervi conto che nella relazione circola un po’ di noia, Perché non cambiare qualche abitudine? Soli: volete godere delle gioie che offre il vostro status. Flirtate e vi divertite senza impegno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Cancro: fino al 22 luglio sosterà nel vostro settore del denaro. Al riguardo potreste provare insicurezza, dunque cercate di riflettere a cosa potete fare o perseguire per creare maggiore stabilità, migliorare la situazione finanziaria. Una volta superata questa difficoltà emotiva, vi sarà più facile capire cosa potete fare. Non abbiate paura di sfruttare il vostro talento, cercare nuove opportunità per guadagnare più soldi e dare il via a qualcosa di nuovo. Amore: in coppia, l’amore è parte integrante della giornata e lo dimostrerete! Mille attenzioni per la dolce metà che ovviamente apprezzerà. Soli: più comunicativi, attraenti, simpatici. Mettete in conto incontri piacevoli e intriganti!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Buon compleanno, Cancro! Il Sole sosterà nel vostro segno fino al 22 luglio ed è tempo di pensare prima di tutto a voi, gratificarvi, concedervi delle coccole, coinvolgervi in tutto ciò che vi rende felici! Il transito come sempre dà il via al vostro nuovo anno personale e se le ultime settimane sono state emotivamente poco brillanti, ora vi sentirete più vitali, sicuri di voi stessi, coraggiosi, attraenti e da oggi riprendete in mano il timone delle situazioni di lavoro o personali. E’ un momento di enorme crescita. Amore: in coppia, costruendo qualcosa di concreto e guardando insieme nella stessa direzione riuscirete a rimanere uniti. Soli: catturerete l’attenzione di una persona che vi attrae. Approfondite la conoscenza.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole in Cancro fino al 22 luglio sosterà alle spalle del vostro segno. Nelle prossime quattro settimane avvertirete il bisogno di rimanere dietro le quinte, mettervi al riparo da competizioni o situazioni impegnative, lavoro o vita personale forse non sarete estroversi o simpatici come al solito. Tuttavia, questo periodo sarà fondamentale per il vostro progresso e per chiarire quelle situazioni che ristagnano. Quando il Sole entrerà nel vostro segno sarete pronti a cogliere nuove opportunità. Amore: in coppia, un piccolo disaccordo, forse per punti di vista diversi, può rovinare la giornata. Non esagerate! Soli: farete di tutto per apparire coerenti con l’idea che le persone hanno di voi. Cercate di essere voi stessi, più naturali!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Cancro, fino al 22 luglio sosterà nel vostro settore della vita sociale, dove già sono presenti Mercurio e Venere. Nelle prossime quattro settimane sarete spinti a unirvi a un gruppo, anche online, e a cementare le relazioni di amicizia. Di sicuro, alcune persone influenti contribuiranno al vostro successo futuro. Se in cottura avete un obbiettivo da raggiungere o un progetto da realizzare, entrerete in azione e rimboccando le maniche ce la farete! E’ il momento di dare vita ai sogni! Amore: in coppia, ottima intesa, avete entrambi il desiderio di far evolvere la relazione. Pianificherete un progetto a due con il massimo accordo. Soli: desiderate una storia d’amore che duri tutta la vita? Arriverà nel giro di poco tempo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino al 22 luglio il Sole in Cancro sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, la reputazione e le responsabilità. Il transito rappresenta un invito a promuovere il vostro lavoro, mettervi al centro della scena e mostrare le vostre abilità. E’ un buon momento per inviare il CV, chiedere un colloquio e farvi conoscere nei posti giusti. Il transito rappresenta un’opportunità per raggiungere traguardi importanti. Datevi da fare e nel giro di un mese potreste trovarvi in una posizione radicalmente diversa. Amore: in coppia, presterete particolare attenzione ai valori e ai gusti che condividete in modo da determinare se siete sulla strada giusta. Soli: stop alla solitudine e darete una seconda possibilità di conquista.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

L’arrivo del Sole in Cancro per il vostro segno rappresenta un transito eccellente: accende il desiderio di uscire dal solito quotidiano e ampliare gli orizzonti. Potreste essere attratti da opportunità che vi portano in un nuovo territorio, lontano dalle solite attività. L’idea di un viaggio vi attirerà: ovunque vi recherete, anche per motivi di lavoro, vi farà un gran bene, rappresenterà una ventata di freschezza. Non è escluso, infine, che frequenterete un corso di studi per migliorare le competenze. Amore: in coppia, controllerete cosa fa il partner, porrete parecchie domande. Ma il sospetto non gli/le farà piacere. Soli: mettete tutto in discussione. Smettete di porvi tante domande… Cercate di vivere giorno per giorno.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Cancro fino al 22 luglio sosta nel vostro settore della trasformazione: nel lavoro o nelle relazioni in questo periodo potreste essere spinti ad avere un atteggiamento “tutto o niente” sarete irresistibilmente attratti da sfide che vi porteranno un po’ fuori dalla zona di comfort. Al vostro segno il transito chiede inoltre di concentrare tempo, energia e impegno sulle questioni finanziarie. Se avete in mente un’idea per fare soldi iniziate a lanciarla. Troverete chi sarà disposto a investire denaro. Amore: in coppia, vivrete la relazione in totale tranquillità. Vi concederete dei momenti ciascuno per conto proprio. Vi fidate l’uno dell’altro. Soli: questo giovedì potrebbe riservare un incontro e potrebbe essere decisivo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Cancro, da oggi e fino al 22 luglio, sosta nel vostro settore delle relazioni, di lavoro e della vita personale. Il transito vi rende più disponibili, più disposti all’occorrenza a trovare un compromesso. Se siete stufi del vostro attuale lavoro, non dovete aver paura di candidarvi per un posto diverso o accettare l’offerta di una persona. Un nuovo impegno potrebbe portare a qualcosa di meraviglioso! Le energie forse non saranno al top dunque ogni tanto concedetevi una pausa. Amore: in coppia, vorrete prendere le distanze dai problemi ma tutto dipenderà dall’umore del partner. Qualcuno capirà, altri un po’ meno… Soli: rischiate di lanciarvi in una una storia che non vi porterà da nessuna parte. Riflettete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Cancro fino al 22 luglio sosta nel vostro settore del quotidiano, della salute e del lavoro. Quest’anno il luminare è congiunto a Mercurio e Venere e ciò può indicare l’arrivo di soddisfazioni o risposte positive nell’ambito lavorativo o avrete la possibilità di fare progressi nella professione. Al contempo, introdurrete nella routine nuove e più salutari abitudini così da mantenere una buona forma fisica, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e, non ultimo, anche essere più produttivi. Amore: in coppia, oggi vedete solo i lati positivi del partner! Tenerezza a volontà, belle emozioni e amore profondo vanno di pari passo. Soli: pronti a conquistare chi vi attrae. Siete certi che riuscirete e non sbagliate!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 22 luglio, il Sole in Cancro mette al centro della scena il vostro lato creativo e intraprendente, rappresenta un invito a prendere la vita con leggerezza e divertirvi. Potreste riprendere un hobby che avete accantonato oppure iniziarne uno o, ancora, arrivare un’opportunità speciale o la possibilità di essere coinvolti in qualcosa di interessante e non ve le farete scappare! Di sicuro il vostro approccio sarà più spontaneo, giocoso e affettuoso vi permetterà di attirare esperienze positive. Amore: in coppia, sarete spinti a concentrarvi su alcuni problemi ma spaccare il capello in quattro non farebbe che accentuarli. Se le cose vanno bene a cosa serve? Soli: potreste dare il via a una storia d’amore. Splendide emozioni.