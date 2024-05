L’oroscopo del 21 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 21 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza tra la Luna in Scorpione e Mercurio in Toro odierna potrebbe scatenare problemi di comunicazione, lotte di potere e comportamenti ostinati, per cui se nel lavoro o nella vita personale volete affrontare argomenti importanti cercate di scegliere il momento giusto. Prima di esprimere le vostre opinioni in modo schietto come sempre, prendete inoltre in considerazione la sensibilità di chi avete di fronte. Infine, evitate di condividere i vostri segreti con chi non conoscete bene. Amore: in coppia, far ingelosire il partner non è sicuramente la tattica giusta per sollecitare la sua attenzione. Soli: è la giornata giusta per lanciare un invito o fare una dichiarazione a chi vi attrae.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza tra la Luna in Scorpione e Mercurio nel vostro segno punta i riflettori sulle relazioni di lavoro e personali e la capacità di comunicare. Queste vibrazioni vi renderanno anche più consapevoli di come determinate dinamiche incidono sul vostro equilibrio e capirete dov’è che dovete apportare dei cambiamenti. Il transito vi rende irrequieti e rischiate di prevedere una situazione che vi preoccupa ma che a conti fatti può essere frutto della vostra fantasia. Amore: in coppia, alti e bassi d’umore, oggi farete un lungo giro sulle montagne russe emotive. Parlatene con il partner. Soli: emozioni forti quanto le reazioni. Non urtate la sensibilità di chi vi corteggia e avrete piacevoli sorprese.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Scorpione e Mercurio in Toro sono in dissonanza e potreste provare delle forti tensioni interiori. Se gli impegni di lavoro, i compiti e le responsabilità personali sono parecchi oppure puntate alla perfezione, vi sentirete destabilizzati, disorganizzati o stressati. Cercate dunque di fare dei respiri profondi così da mantenere la calma e la concentrazione. In questo modo oltretutto avrete la possibilità di esaminare meglio un problema e trovare la soluzione. Amore: in coppia, circolano pensieri negativi ma il partner sarà in grado di rassicurarvi, spiegare il suo punto di vista e confortarvi. Soli: parlare con un amico/a vi permetterà di andare avanti in una situazione un po’ bloccata.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Luna-Mercurio rende l’atmosfera un po’ elettrica, rischiate di partire in quarta alla minima osservazioni e fare dei commenti poco piacevoli. Fate del vostro meglio per evitare i conflitti. Fortunatamente, con il passare delle ore torneranno il buonumore, l’ottimismo e il desiderio di andare d’accordo con chi vi circonda. Dei gesti o aperture amichevoli da parte vostra avranno un forte impatto: le persone saranno più inclini a mostrare il loro interesse nei vostri confronti. Amore: in coppia, la sensazione che il partner vi nasconda qualcosa potrebbe rovinare una bella serata. Di sicuro non racconta bugie. Soli: accettate gli inviti: presto andrete a leggere le previsioni “in coppia”

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui per mantenere la pace interiore, dovete stare alla larga o meglio mettere dei limiti a chi sentite che è negativo, pessimista. Prendete invece cura di voi stessi, cercate di stabilire un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Anche se le richieste del boss saranno pressanti dovete mettervi al riparo dallo stress. Nel pomeriggio la musica cambierà: potreste ricevere un gesto d’affetto da un amico o una persona cara potrebbe motivarvi a realizzare un progetto. Amore: in coppia, Marte in Ariete vi rende un po’ esigenti, ma determinati, il partner vi capirà perfettamente. Soli: evitate di essere invadenti: accettate di essere corteggiati/e senza fare troppe domande all’altro/a.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Anche se offerti con le migliori intenzioni, oggi evitate di dare consigli a meno che le persone non li chiedano apertamente. Con la dissonanza tra Luna in Scorpione e Mercurio in Toro ciò che direte sembrerà una predica o una critica e l’altro si metterà in posizione di difesa oppure reagire in modo aggressivo. L’atteggiamento migliore è quello del tipo “vivi e lascia vivere”, ovvero permettere alle persone di imparare dai propri errori e rinunciare a dire la vostra in caso di disaccordo. Amore: in coppia, evitate soprattutto oggi la tendenza a controllare tutto. Rilassatevi! Soli: avete la sensazione che la situazione affettiva non cambierà. Bando al pessimismo: la ruota prima o poi girerà anche per voi.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza tra la Luna in Scorpione e Mercurio in Toro, vi rende un po’ lunatici, avete sbalzi d’umore. Tuttavia anziché scatenare una discussione la cosa migliore è stare alla larga da discussioni accese, situazioni che creano tensioni e atteggiamenti scortesi. Andrà meglio dal pomeriggio: con il buon aspetto Giove-Nettuno vi sarà più facile andare d’accordo con chi vi circonda. Al contempo se l’intuito vi dice di contattare una persona utile per il lavoro, seguitelo! Amore: in coppia, in serata con il partner sarete più in sintonia, aggiungerete un po’ di pepe nella relazione: avrete idee piccantine! Soli: incontrare il grande amore oggi non è una priorità, vi piacerà un flirt passionale.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Ovunque vi troverete, con la Luna nel vostro segno sarete al centro della scena, gli sguardi saranno puntati su di voi. Purtroppo il luminare è in dissonanza con Mercurio e in mattinata il transito potrebbe scatenare delle discussioni, alcuni amici oppure dei colleghi avranno degli atteggiamenti per voi difficili da gestire per cui dovrete mantenere la calma o, ancora meglio, quando possibile prendere le distanze. Se avvertite il bisogno di stare per conto vostro, non dovete sentirvi in colpa. Amore: in coppia, in serata c’è comprensione, torna la complicità e potrete ristabilire l’equilibrio nel dialogo. Soli: contatti gratificanti e belle conquiste: conversazioni importanti portano a relazioni più autentiche.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sarà difficile che qualcuno ottenga da voi un giudizio positivo: con la dissonanza Luna-Mercurio siete esigenti, notate anche i minimi dettagli e puntate alla perfezione. Il che è un punto di forza se dovete portare avanti i compiti importanti ma se applicato a voi stessi o agli altri può scatenare agitazione e stress. Dal pomeriggio l’atmosfera sarà più serena, sarete più elastici e ben disposti. Il buon aspetto Giove-Nettuno è ideale anche per stabilire delle abitudini più sane. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione – errata – che il partner sia freddino/a, distaccato. Ma se non ne parlate non sarà in grado rassicurarvi. Soli: smettete di pensare di avere tutti i difetti possibili e immaginabili.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nella vita sociale, alcune conversazioni potrebbero essere motivo di dispiacere. Con la dissonanza Luna-Mercurio alcune diversità di vedute e opinioni totalmente opposte saranno difficili da eludere, potreste irritarvi parecchio e da parte vostra la cosa migliore sarà quella di fare un passo indietro e non entrare nella guerra di idee. Potete dire apertamente la vostra opinione solo se si tratta di un progetto di lavoro: comporterà meno danni rispetto a uno spreco di tempo e denaro. Amore: in coppia, sia nel dialogo che nella passione è una giornata top! Non cercate problemi inesistenti. Soli: non ci crederete ma il colpo di fulmine esiste e vi sta aspettando! Cupido scoccherà la freccia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Scorpione è in dissonanza con Mercurio e la giornata si apre all’insegna di emozioni forti. Cercate di fare una selezione nelle relazioni poiché non avrete molta pazienza nei confronti di chi prosciuga le vostre energie e vi stressa a suon di continue richieste. L’atmosfera cambierà nel pomeriggio con il buon aspetto Giove-Nettuno: attraverso l’intuito o al brillante consiglio di un amico potrete sistemare una questione che si trascina da tempo e lasciarla alle spalle. Amore: in coppia, qualche battibecco ma nulla di grave, farete il modo di ritrovare lo slancio. Il partner è sempre innamorato di voi. Soli: potete rivoluzionare la vita affettiva e vivere la più bella storia d’amore della vostra vita!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza tra la Luna in Scorpione e Mercurio in Toro, evitate di farvi coinvolgere nei problemi di chi vi circonda e di porre domande sulle loro questioni personali nel tentativo di risolverle. Non potete e non dovete farvi carico di tutto anche se gli altri, come sempre accade, cercano di fare leva sul vostro altruismo, la generosità. Alcune parole di incoraggiamento saranno sufficienti a offrire il vostro sostegno e fare in modo che gli altri se la sbroglino da soli. Amore: in coppia, farete il punto sulla relazione e considerare il da farsi. L’entusiasmo potrebbe affievolirsi un po’ ma non traete conclusioni. Soli: deciderete di non stare più ai comodi di una persona che vi illude. Ed è meglio così.