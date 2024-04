L’oroscopo del 22 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 22 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se in una relazione di lavoro o personale ci sono state delle tensioni, l’odierna Luna in Bilancia rappresenta un’opportunità per spostare l’attenzione dai conflitti alla comprensione. Cercate di prendere cura di voi stessi senza trascurare le relazioni importanti. E’ il momento di lasciare alle spalle i problemi del passato e lanciarvi con il cuore e la mente aperti in nuove esperienze. Uscendo dalla vostra zona di comfort, sarete in grado di appianare qualsiasi tensione interiore. Amore: in coppia, cercate di raddoppiare le attenzioni per il partner, ascoltate i suoi bisogni, le esigenze e cercate di appagarli. Soli: bando ai pensieri negativi che tentano di demotivarvi. Puntate sulla simpatia, sul sorriso irresistibile e conquisterete!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna in Bilancia, è una giornata in cui il lavoro è al centro della scena, con il bosso o i colleghi potreste parlare apertamente e sinceramente di qualsiasi pensiero cupo o preoccupazione che fino a oggi avete tenuto per voi. Al contempo, visto che la Luna forma delle dissonanze, a livello mentale potrebbero scatenare nubi temporalesche riguardo alla vita in generale. ma non solo essere molto critici nei confronti di voi stessi. Tiratevi su, cercate di mantenere una visione positiva. Ritagliate del tempo per prendere cura del corpo e della mente. Amore: in coppia, siete in testa alla hit parade delle unioni più solide dello zodiaco. Avanti tutta! Soli: grazie alla dolcezza e all’atteggiamento naturale siete irresistibili!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui potreste essere pronti a dire senza esitare, qualche frase poco gentile – eufemismo – a una persona cara, sicuramente un familiare, o persino mostrarvi molto inflessibili, duri verbalmente. Per fortuna ci sarà chi saprà toccare una vostra corda sensibile e prima di dire cose spiacevoli, rifletterete oppure non parlerete affatto. Il che non significa che l’arrabbiatura sia passata. Prendere le distanze vi farà un gran bene, ritroverete la tranquillità. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni che avete difficoltà a gestire. Per oggi evitate di affrontare questioni importanti. Soli: vi ponete tante domande sulla vostra vita affettiva ma non dovete rimuginare inutilmente. Cercate di avere ancora un po’ di pazienza.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia vi rende più sensibili del solito, un po’ permalosi e alla minima parola che senza essere offensiva, secondo voi sarà comunque poco gentile, partirete in quarta. Potrebbe trattarsi di un semplice commento che non prenderete bene, ci rimuginerete sopra. Andate oltre, a meno che non vi abbiano davvero offeso. In questo caso, alla persona in questione mettete dei limiti con grande fermezza. In serata, staccate la spina e rigenerate le energie. Amore: in coppia, il dialogo rimane sempre la soluzione più valida. Parlare dei problemi, delle inquietudini vi permetterà di lasciare l’ansia alle spalle. Soli: conquistare oggi non è una priorità. Avete soltanto bisogno di un amico/a che vi ascolti e che vi offra il suo affetto.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se i transiti recenti hanno offerto al vostro segno degli spunti di riflessione, oggi potreste esaminarli. La Luna in Bilancia al vostro segno chiede di valutare i pro e i contro di tutto ciò che accade nel settore del lavoro, in particolare sul fronte impegni, contratti e collaborazioni. Mentre riflettete seriamente sugli obblighi professionali, tenete a mente l’importanza del dare-avere. In ogni caso, evitate di fare paragoni con i colleghi che, al contrario di voi, sono riusciti a raggiungere dei traguardi. Amore: in coppia, un po’ inquieti ma non ne capite il motivo: cercate di pensare positivo! Soli: la giornata favorisce gli incontri passionali: stasera è probabile che tra le lenzuola non sarete come sempre da solli/e ma in dolce compagnia.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Bilancia accende il desiderio di introdurre nella vostra vita maggiore sicurezza e comfort, vi permette di avere una visione chiara del vostro valore professionale. Avete la possibilità di riflettere con tranquillità e capire se nel lavoro attuale le vostre competenze e capacità sono riconosciute a livello finanziario. Lo scambio dare-avere è equo oppure offrite tanto, vi impegnate duramente ma il compenso non è all’altezza? E’ il momento di cambiare? Amore: in coppia, con il partner affronterete degli argomenti che solitamente tenete per voi e ciò vi farà sentire sollevati. Soli: oggi apprezzate il vostro status. Ed effettivamente, dovete ammetterlo, offre anche qualche vantaggio. Non ultimo essere liberi di fare ciò che volete.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno forma alcune dissonanze e potreste sentirvi giù di corda, ripensare con un po’ di malinconia al passato. Sarebbe un vero errore: se volete cogliere nuove opportunità dovete guardare avanti! A contempo, organizzare le finanze può dare un’idea migliore di come è l’attuale situazione e quanto denaro avete a disposizione. E’ importante soprattutto se state pensando di investire del denaro. Dal 25 aprile avrete un approccio intraprendente e farete dei progressi. Amore: in coppia, tiratevi su! con il partner c’è armonia, complicità e può essere una buona giornata. Soli: è difficile resistere al vostro fascino. Allora: che sia programmato o meno, affrontate con sicurezza qualsiasi incontro romantico!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le informazioni che arrivano in questa giornata sono d’aiuto a progredire negli affari, nelle finanze. La Luna in Bilancia odierna precede la Luna Piena – il 23 aprile – nel vostro segno: è un lunedì fondamentale per riflettere, esaminare e attingere alle vostre intuizioni, soprattutto se capite di aver commesso degli errori e volete correggere il tiro. Ciò riguarda anche il lavoro e potete farlo accompagnati da una totale tranquillità, senza sentirvi messi sotto pressione. Amore: in coppia, cercate di essere meno esigenti, di avere aspettative meno alte nei confronti del partner. Soli: per oggi non è previsto l’incontro romantico del secolo. Rilassatevi dunque per conto vostro, leggete un bel libro o guardate la serie tv preferita.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un lunedì in cui non ci sono aspetti astrali importanti, rispetto ai giorni scorsi l’atmosfera è più tranquilla. La Luna in Bilancia al vostro segno chiede di rallentare il ritmo così da poter prendere in esame le prospettive di lavoro, riflettere razionalmente sulle vostre aspirazioni. E’ il momento inoltre di abbattere i dubbi, dopare l’autostima, avere fiducia nelle vostre molteplici capacità e competenze, nella creatività! Se avete un talento in particolare, dovete metterlo in mostra. Amore: in coppia, stare insieme rende entrambi felici! E di fronte a piccole, eventuali preoccupazioni, reagite con ottimismo. Soli: rifiutate di cacciarvi in una storia complicata, evitate chi è già impegnato/a. Ed è una saggia decisione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Bilancia, è un lunedì in cui potreste trovarvi alle prese con una questione delicata da risolvere e ciò scatenare forti emozioni. In questo caso tenete presente che gli amici di cui vi fidate potrebbero offrire soluzioni a cui non avete pensato. Date dunque il via a qualche chiacchierata sincera. Su un altro piano: oggi potrebbero emergere ricordi piacevoli che vi spingeranno a chiamare una persona che non sentite da tempo. La telefonata potrebbe illuminare la giornata in modo speciale. Amore: in coppia, la tendenza è quella di provocare il partner. Se avete qualcosa da dire, parlate chiaramente! Soli: se non cambiate idea sulla sincerità di chi vi corteggia rischiate di rimanere soli e senza risposte ai vostri dubbi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Bilancia segnala una giornata molto positiva, potrebbero arrivare buone notizie che aspettate da tempo, oppure un’entrata di denaro o, ancora, firmerete un contratto di lavoro o d’affari. Di qualunque cosa si tratti, dopo aver vissuto momenti difficili, meritate ampiamente ciò che di buono oggi arriverà. In ogni caso, sarete molto pignoli e prima di accettare o firmare qualsiasi documento controllerete ogni piccolo dettaglio. Il che andrà comunque a vostro vantaggio. Amore: in coppia, i passaggi odierni vi spingono a fare qualche piccola follia con il partner. Lo farete senza porvi domande e vi divertirete. Soli: avrete voglia di lanciarvi in un’avventura passionale. Ma la persona essere diversa da come immaginate.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Anche se siete super impegnati, con Marte nel vostro segno è importante cercare di ritagliare del tempo per voi stessi e per le persone a cui volete bene. A fare la differenza potrebbero essere anche piccole cose: ad esempio un massaggio o un bagno rilassante, guardare un film che vi piace oppure di stare in compagnia di amici e familiari. Su un altro piano: se dovete risolvere una questione complicata. prima di prendere una decisione ed entrare in azione chiedete un consiglio a chi vi fidate. Amore: in coppia, l’amore è al top, sempre forte. Coinvolgerete il partner con belle idee e la serata sarà bollente. Soli: sensualità, potere di seduzione e nessuno resterà indifferente al vostro fascino intrigante. Conquisterete in un batter di ciglia.