L’oroscopo del 23 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 23 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Sagittario vi rende intraprendenti, dinamici, avete mille idee e l’ambizione, la voglia di viaggiare, ampliare gli orizzonti è accentuata. E’ una giornata in cui siete determinati a prendere numerose iniziative personali o professionali. Potreste, ad esempio, frequentare un corso di studi o pubblicare qualcosa che si rivelerà redditizio. Con questo transito sono favoriti gli spostamenti e le trattative. Al contempo, Venere oggi entra in Gemelli e vi rende molto convincenti ma rappresenta anche un invito a contattare persone di cui non avete notizie da un po’ di tempo. Amore: in coppia, tenerezza e passione vanno a braccetto, è una giornata che vivrete entrambi al meglio! Soli: una persona accenderà forti emozioni e sarete spinti a conquistarla (con successo).

Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere entra in Gemelli nel vostro settore delle finanze: potreste lanciarvi nella vendita di oggetti che non vi servono più e acquistarne di nuovi che vi saranno più utili. Con questo transito la vostra capacità di acquistare e vendere è al top e al contempo anche la voglia di concedervi delle gratificazioni. E’ una giornata in cui c’è la Luna Piena in Sagittario: se nel lavoro non guadagnate abbastanza, forse è il momento di chiedere un aumento oppure quello di guardare altrove. Se riuscirete a lasciare alle spalle il passato potrebbe esserci un nuovo inizio. Chiarite con voi stessi cosa desiderate. Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre idee e puntate a una maggiore comprensione. Soli: il consiglio dei pianeti è questo: guardate al futuro e voltate le spalle al passato!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere entra nel vostro segno: ovunque sarete al centro dell’attenzione grazie alla sicurezza in voi stessi, al grande fascino! Il transito potrebbe spingervi a rinnovare il look o comunque a migliorare la vostra immagine. E’ una giornata in cui c’è inoltre il Plenilunio in Sagittario in buon aspetto con Plutone: passaggio per voi fortunato che parla di una rinascita personale, di un rinnovato gusto per la vita o all’entrata di una cospicua somma di denaro! E’ il momento ideale per impegnare le energie nelle relazioni a cui tenete di più e nei sogni che avete intenzione di realizzare. Amore: in coppia, potete trovare soluzioni a piccoli problemi che vanno avanti da un po’ di tempo. Soli: se aspettate un sms arriverà ma non dovrete rispondere troppo in fretta…

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se è presente un problema legato alla forma fisica, al lavoro o al quotidiano, non dovete ignorarlo ma affrontarlo! Anche se in questo momento avete la sensazione che ci siano piccole ma parecchie noie tenete presente che il Plenilunio in Sagittario è in buon aspetto con Plutone: rafforza la vostra determinazione a eliminare abitudini malsane, a migliorare lo stile di vita e il programma quotidiano. Nel pomeriggio, Venere entrerà in Gemelli: nelle prossime settimane, cercate di essere più gentili con voi stessi, concedetevi quando possibile un po’ di coccole. Amore: in coppia, la routine ha un ruolo pericoloso nella relazione e capirete che è tempo di cambiare. Soli: con una persona sarete in vena di confidenze, cercate di mantenere un po’ di mistero.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena in Sagittario vi regala ottimismo, splendide energie, vi spinge a parlare dei vostri progetti personali o di lavoro lasciando pensare a chi vi ascolta che siano praticamente ormai concretizzati. Cercate di non mettere il carro avanti ai buoi, anche se pensate che le cose sicuramente marciano nella direzione da voi desiderata. In generale, nel lavoro, oggi vi sentite pronti a raccogliere tutte le sfide, ad accettare nuove responsabilità. Nel pomeriggio Venere entra in Gemelli: grazie al fascino, nella vita sociale avete la possibilità di stringere nuove amicizie. Amore: in coppia: potreste sentire il partner un po’ distante ma forse siete voi poco amabili. Chiarite! Soli: se una persona vi attrae, prima di lanciarvi riflettete. Potrebbero essere emozioni passeggere.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il Plenilunio in Sagittario nel vostro settore della casa, della famiglia: è una giornata in cui siete molto empatici e alcune conversazioni sincere con le persone care potrebbero commuovervi Se state inoltre cercando casa, nelle prossime due settimane potreste scovare quella ideale! In ogni caso avrete voglia di dare una rinfrescata all’abitazione, acquistare nuovi e utili oggetti. Nel pomeriggio, Venere entra in Gemelli: sfruttate il fascino per stringere nuove conoscenze o rafforzare alcune relazioni importanti. Vi saranno utili per fare passi avanti nel lavoro. Amore: in coppia, optate per un momento di autentico relax con il partner. State vicini e dimenticate di guardare l’orologio. Soli: se una persona vi attrae bando ai dubbi osate! Non avrete nulla di cui pentirvi.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione ed è in buon aspetto con Plutone in Acquario: potrebbero arrivare delle notizie fortunate o dei consigli che faranno svanire ansia, preoccupazione e che risolleveranno il morale! Nel pomeriggio, Venere entra in Gemelli – altro transito per voi positivo – e nelle prossime settimane arriveranno nuove opportunità di lavoro o d’affari da prendere in considerazione. Non solo: potrebbe entrare una gradita somma di denaro o un miglioramento generale nelle finanze oppure ricevere un regalo speciale. Amore: in coppia, atmosfera molto positiva, sulla relazione non ci sono nuvole! Insieme al partner farete dei progetti. Soli: la ricerca dell’anima gemella non può essere continua. Concedetevi delle pause…

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Plenilunio in Sagittario sosta nel vostro settore delle finanze: potrebbe entrare una somma di denaro oppure avete l’opportunità di fare passi avanti nel lavoro così da guadagnare di più. In generale sfruttate qualsiasi opportunità che vi permetta di aumentare le entrate e di sfruttare al meglio il vostro talento. Avete intenzione di lanciare la vostra attività? L’idea giusta al momento giusto potrebbe rivelarsi un successo. Nel pomeriggio, Venere entra in Gemelli: sarete spinti a esprimere il vostro affetto ad amici e familiari, offrirete idee e consigli, ascolterete con attenzione. Amore: in coppia, piccoli positivi cambiamenti nella relazione. Vivere insieme vi sembrerà più facile. Soli: il desiderio di amare ed essere amati è una priorità. Sta arrivando uno splendido incontro!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena nel vostro segno apre la porta a un cambiamento positivo, vi spinge a fare il grande passo e ad andare avanti su un’idea, un progetto o un obbiettivo che avete in mente da tempo. State aprendo un nuovo capitolo della vostra vita. Qualcosa o qualcuno potrebbe essere la molla che vi farà accantonare l’esitazione, l’eventuale insicurezza e vi spingerà a prendere l’iniziativa. E’ il momento giusto per esaminare gli obiettivi che vi siete prefissati negli ultimi sei mesi, correggendo la rotta o, se necessario, cambiare direzione. Andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, non è il momento di discutere: Per un dialogo positivo e trovare un compromesso, aspettate domani. Soli: occhio alle storie per la serie “minestre riscaldate”: prima di impegnarvi nuovamente riflettete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: è una giornata in cui rallentare il ritmo, il transito rappresenta un invito a praticare un’attività che vi metta in grado di allentare lo stress, di rilassarvi e vi permetta di gestire le sfide quotidiane. Il transito segna per il vostro segno uno dei momenti più importanti dell’anno per chiudere alcuni capitoli della vostra vita, anche se ciò comporta un po’ di dispiacere. Nel pomeriggio Venere entra in Gemelli: anche se la vostra tendenza è sempre quella di mettere il lavoro al primo posto, non dovete ignorare i vostri bisogni, le esigenze. Amore: in coppia, con il partner cercate di parlare dei vostri obbiettivi, delle aspirazioni. Soli: esperienze e incontri molto promettenti ma dovete frequentare nuove persone ed essere elastici.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Sagittario per il vostro segno è uno splendido transito: siete di buonumore e sicuri di voi stessi. Un atteggiamento vincente che vi dota di grande motivazione per ottenere la riuscita nel lavoro e nella vita personale e ce la farete! Avete splendide idee, all’avanguardia, originali che tutti apprezzano e saprete come farvi notare. Nel pomeriggio, Venere entra in Gemelli: rappresenta un invito a prendere le distanze dal solito quotidiano, quando possibile cercate di mettere da parte le responsabilità e impegnarvi in quelle attività che vi divertono, vi regalano gioia. Amore: in coppia, se ci sono stati malintesi, con i passaggi odierni appianerete la situazione. Soli: una persona vorrà approfondire la conoscenza. Accettate: avrete la possibilità di conquistare il suo cuore…

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna Piena in Sagittario raccoglierete i frutti del vostro impegno messo nel lavoro negli ultimi sei mesi: potreste ricevere il riconoscimento per quanto avete svolto o per un risultato ottenuto. Più in generale, farete dei progressi nella carriera, il transito accelera il vostro percorso verso il successo. E’ inoltre il momento ideale per eliminare situazioni che vi hanno bloccato. Nel pomeriggio, Venere entra in Gemelli: se volete rinnovare la casa, avete via libera. Avete inoltre la possibilità di migliorare le relazioni con i familiari. Se ci sono problemi, ritroverete l’intesa. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono incomprensioni, parlarne con un amico fidato vi permetterà di chiarire le idee. Soli: non siete perfetti, evitate di fare un elenco dei difetti di chi vi chi corteggia.