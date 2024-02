L’oroscopo del 24 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 24 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Vergine rappresenta un invito a essere efficienti, organizzarvi, ad apportare nel giro delle prossime due settimane, alcuni cambiamenti salutari nello stile di vita. Non dovete, certo, allenarvi per partecipare alle Olimpiadi o seguire una dieta eccessivamente rigida ma semplicemente eliminare un’abitudine malsana e introdurne una che giova al vostro benessere. Se oggi vi sentite pigri e avete voglia di dedicarvi solo a poche responsabilità o impegni, stabilite le priorità così da trovare un migliore equilibrio tra lavoro e relax. Amore: in coppia, reprimete le emozioni, tendete a chiudervi a riccio: uscite da questo stato d’animo e cercate di comunicare in modo diverso. Soli: attenzione a cacciarvi in una situazione complicata! Rischiate di cadere in qualche tentazione e poi pagarne il prezzo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Plenilunio in Vergine per il vostro segno è un transito eccellente, avete la possibilità di trovarvi sotto i riflettori, dare il meglio di voi, mostrare le vostre competenze e abilità. Sfruttate questa opportunità per stupire chi vi circonda con il vostro talento e la vostra personalità eccezionali. Nelle prossime due settimane, dovete ampliare i vostri orizzonti, autopromuovervi senza timidezza. Per oggi, dopo una settimana impegnativa, pensate a divertirvi, lanciate inviti agli amici, uscite così da eliminare un po’ di eventuale tensione interiore. Amore: in coppia, pianificate una serata d’amore che risvegli i sensi. Potrebbe volerci un po’ di fantasia ma quando darete il via non vi fermerete più! Soli: un incontro tingerà di passione la vostra vita sentimentale. Con l’altro/a proverete sentimenti sinceri, autentici e vedrete la vita in rosa!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Vergine punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia e al riguardo potreste provare gratitudine per le persone care che vi sono accanto e vi sostengono. Ma è possibile che con questo transito siano un po’ permalose, per cui se volete mantenere la pace e l’armonia, evitate di affrontare argomenti spinosi. Sfruttate le vibrazioni di questo transito – nelle prossime due settimane – per portare a termine i progetti riguardanti la casa e risolvere definitivamente quei conflitti familiari che vanno avanti da tempo. Amore: in coppia, sapete bene che le discussioni portano solo rimpianti e tristezza. La diplomazia rimane la vostra arma migliore e vi permetterà di voltare pagina su vecchi rancori. Soli: se una persona non vi convince, prima di lanciarvi in una storia che alla fine non vi porterà da nessuna parte, fate un passo indietro.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro avete intenzione di fare passi da gigante? Sfruttate le vibrazioni dell’odierna Luna Piena in Vergine: avete la possibilità di definire al meglio i dettagli dei vostri piani e progetti.. Potete utilizzare questo transito anche per mettere a punto alcune conversazioni di lavoro. Al contempo, il Plenilunio accentua la vostra curiosità: avrete voglia di conoscere nuove persone, posti nuovi, provare nuove emozioni. Oggi sono favoriti spostamenti, gite, viaggetti, uscite divertenti con gli amici: tutto ciò vi renderà allegri e ottimisti! Amore: in coppia, siete più disposti a fare delle concessioni e l’atmosfera nella relazione sarà ovviamente più serena. Grandi slanci di passione per il partner. Soli: l’atmosfera è perfetta per flirtare o passare del tempo con la persona che vi piace e che vi corteggia. Ovunque in ogni caso, grazie al fascino farete colpo!

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze: il denaro sarà al centro della vostra attenzione ed è un ottimo momento per esaminare le risorse, le entrate e le uscite e sul modo per guadagnare di più così da garantirvi la stabilità, oppure cercare un lavoro retribuito meglio. E farete ottimi progressi! Al contempo, c’è la possibilità che vi lancerete impulsivamente nelle spese. E’ giusto gratificarvi, i soldi sono fatti per essere spesi ma riflettete se lo shopping stia semplicemente riempiendo un vuoto interiore. Cos’è che vi manca? Amore: in coppia, poco elastici, anziché ascoltare le spiegazioni del partner vorrete avere ragione a tutti i costi. Ammorbidite i toni, soprattutto quando parlate del budget. Soli: accettate gli inviti, socializzate… Avete l’opportunità di trasformare gli incontri in storie d’amore solide e appaganti.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna Piena nel vostro segno i semi che avete piantato negli ultimi sei mesi, nel giro di due settimane potrebbero finalmente dare dei frutti. Potrebbe trattarsi del completamento di un progetto importante, di un nuovo lavoro o di un altro gradito progresso. Al contempo, cercate di pensare alle vostre esigenze, soprattutto se ultimamente le avete trascurate. Prendete cura di voi stessi, ritagliate un po’ di tempo per coccolarvi. In generale, è tempo di mettere voi stessi al primo posto e agire prima di tutto nel vostro interesse personale. Amore: in coppia, la dolce metà dimostrerà tutto il suo amore, sentirete che vi ammira e ciò tra l’altro, aumenterà la vostra autostima! Soli: è una giornata in cui volete piacere e grazie al fascino attirate l’attenzione delle persone. Darete il via a una storia e tornerete a credere nell’amore!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Piena in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un’opportunità per mollare il passato e tutto ciò che per voi non funziona più. Di cosa o chi si tratta? È tempo di evolvere in un nuovo ruolo o situazione. Cercate di semplificare il vostro programma così da ridurre al minimo la pressione e di sfruttare al massimo il tempo libero per ricaricare le batterie. Oggi potreste avere la sensazione di essere sovraccarichi di lavoro, di responsabilità, per cui se avete un lungo elenco di cose da fare dovete concedervi qualcosa di positivo! Amore: in coppia, grande desiderio di armonia, di vivere con il partner una relazione equilibrata. Sempre che riuscirete a evitare conflitti. Alcune reazioni della dolce metà potrebbero sconcertarvi. Soli: in un’occasione avrete la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Nascerà una storia romantica!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se lavoro o vita personale, avete la sensazione che alcune delle persone che vi circondano sembrano dei rivali e non degli amici sarete costretti a riflettere. Con la Luna Piena in Vergine, oggi potrebbero mostrare il loro vero volto e sarete sorpresi che nei vostri confronti provino sentimenti di invidia, gelosia. Se ritenete che queste relazioni siano malsane sapete cosa fare: è ora di prendere le distanze una volta per tutte. Al contempo, a sorpresa, potrebbe contattarvi un amico che non vedete da tempo e proporvi un’interessante offerta di lavoro. Amore: in coppia, è una giornata romantica, in cui l’atmosfera sarà particolarmente tenera, dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni! Soli: affascinanti, magnetici, gli incontri non mancano ma spetta a voi trasformarli in una storia d’amore. Senza diventare invadenti o pressanti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena in Vergine sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: conclude un ciclo di sei mesi e illumina la strada verso il successo. Può coincidere con un progetto che avete portato a termine o un lavoro svolto in modo eccellente oppure una promozione. Se avete raggiunto un obbiettivo, ad esempio avete il dato il via a una vostra attività e siete orgogliosi del risultato datevi una pacca sulla spalla. In generale in questo momento dovete puntare in alto: il meglio deve ancora arrivare e si verificherà nel giro di breve tempo. Amore: in coppia, è una dolce giornata per vivere con il partner un momento romantico. La relazione imbocca una direzione diversa e tra di voi è un nuovo inizio. Soli: l’aria profuma di romanticismo e conquiste! Tra sguardi intriganti, messaggi e incontri non saprete a chi dare i resti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna Piena in Vergine, dovreste porvi questa domanda: di cosa avete più bisogno? Non esiste solo il lavoro, il dovere e in questo momento potreste aver voglia di affrontare nuove sfide e vivere nuove esperienze, di uscire dal solito quotidiano. Anche se in genere non vi pesa ora potreste sentire che è il momento di cambiare la vostra vita in modo più entusiasmante, dedicarvi a qualcosa che vi appassiona. Decidere, ad esempio, di partire improvvisamente per un viaggio che sicuramente vi permetterà di rigenerare le energie. Amore: in coppia, è probabile che ci siano delle tensioni, non sono escluse delle discussioni. Mantenete la calma e pensate che “dopo la pioggia arriva il sereno”… Soli: avete un forte desiderio di vivere una passione. Se siete tentati fate pure ma occhio a prendere iniziative azzardate!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Vergine sosta nel vostro settore della trasformazione e rappresenta la fine di un ciclo di sei mesi: potreste ad esempio finalmente vendere una proprietà con un buon profitto oppure arriverà una somma che state aspettando da tempo. In un modo o nell’altro, sarete comunque entusiasti di come andranno le cose. Il transito rappresenta un’opportunità per mollare ciò che nella vostra vita ha fatto il suo tempo. Non dovete agitarvi né essere ansiosi poiché qualsiasi scelta o decisione si rivelerà quella più giusta per voi! Amore: in coppia, insieme al partner potreste essere tentati di fare un acquisto seguendo l’impulso del momento. Potrebbe trattarsi di un oggetto che ha catturato la vostra attenzione ma di sicuro comprerete qualcosa di splendido! Soli: è un sabato in cui moltiplicherete le uscite e conquisterete il cuore di chi vi attrae!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e della vita privata. Se al riguardo avete eluso o ignorato un problema per non creare conflitti, ora potreste avvertire il bisogno di un chiarimento così da risolvere definitivamente. Potrebbe anche esserci uno scontro ma può essere un momento eccellente per trovare un compromesso. Con questo transito potreste decidere di voler rivedere i termini di un contratto di lavoro oppure chiudere una relazione, anche di tipo professionale o, al contrario, fare dei passi avanti. Amore: in coppia, con il partner vivrete deliziosi momenti di relax e benessere, è la giornata perfetta per avere conversazioni profonde e sognare il futuro. Soli: le conquiste non mancano ma evitate di lanciarvi in una storia a occhi chiusi. Approfondire la conoscenza vi eviterà eventuali delusioni.