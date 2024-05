L’oroscopo del 25 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 25 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Giove entra Gemelli e fino al 9 giugno 2025 sosterà nel vostro settore della comunicazione: vi offre la possibilità di mettervi al centro della scena e far sentire la vostra voce, far passare il vostro messaggio. E’ dei migliori transiti di Giove per quanto riguarda il vostro segno soprattutto nelle vendite, nel marketing e nei media. Abbiate fiducia nelle vostre idee poiché potrebbero portarvi a ottenere un grande successo. Il transito espanderà notevolmente la vostra mente e inoltre, esplorare nuovi orizzonti rivelerà entusiasmanti opportunità. Amore: in coppia, se con il partner ci sono state delle difficoltà, la relazione ritrova la strada giusta. Avete entrambi capito i rispettivi errori. Soli: voglia di cambiare, di stringere nuove conoscenze. Frequenterete posti diversi e funzionerà!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Giove esce dal vostro segno (tornerà tra 12 anni) ed entra in Gemelli: il pianeta sosterà fino al 9 giugno 2025 nel vostro settore delle finanze. I prossimi sette mesi rappresentano il periodo ideale per organizzare il budget, saldare eventuali debiti e fare anche in modo di guadagnare di più. Pianificare vi ripagherà alla grande: non solo vi permetterà di aumentare le entrate ma anche l’autostima! Se tenete alla vostra linea, fate attenzione ai peccati di gola: con questo transito rischiate di cadere spesso in tentazione e prendere qualche chilo di troppo. Amore: in coppia,nella relazione l’atmosfera è all’insegna della leggerezza, i sentimenti sono profondi, insieme siete felici! Soli: un dolce messaggio o una conversazione romantica vi faranno sentire corteggiati come piace a voi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Dopo 12 anni, Giove torna a sostare nel vostro segno, fino al 9 giugno 2025 annuncia un anno di maggiore vitalità, ottimismo e fiducia in voi stessi. Il transito segna un periodo di nuovi inizi e colpi di fortuna, dunque sfruttatelo a vostro vantaggio. Avrete entusiasmanti opportunità di ottenere il successo e potrete facilmente superare qualsiasi problema. Ma non dovete rilassarvi e aspettare che siano le opportunità a bussare alla porta. Lavoro o vita personale è importante che siate intraprendenti e pronti all’occorrenza a correre qualche rischio. Amore: in coppia, non accade spesso ma oggi proverete la necessità di parlare a cuore aperto con il partner. Vi ascolterà e ciò vi farà un gran bene. Soli: potreste rivedere una persona che per voi ha contato molto. Cosa accadrà dipenderà da voi

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 9 giugno 2025, Giove sosterà in Gemelli alle spalle del vostro segno, sarete spinti a riflettere su ciò che avete realizzato e su ciò che resta ancora da fare. Eliminate ciò che non funziona più, potrebbe trattarsi di un lavoro o di una relazione ma anziché fare tutto per conto vostro permettete agli altri di supportarvi. Tenete presente che in questo settore, Giove rappresenta una sorta di angelo custode che vi mette al riparo da grandi difficoltà sia nel lavoro che nella vita personale e vi permette di imboccare una direzione molto più appagante. Amore: in coppia, piccole incomprensioni. Vorrete parlare di questioni pratiche e il partner di sentimenti…Soli: una persona molto romantica oggi vi corteggerà ma sarete indifferenti, non apprezzerete i suoi discorsi da venditore/trice di sogni.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Giove sbarca in Gemelli e fino al 9 giugno 2025 sosterà nel vostro settore della vita sociale. Per il vostro segno è un ottimo transito, tutti saranno attratti dal vostro fascino e dal vostro… ruggito! Sarete entusiasti, ottimisti, dinamici, pieni di fiducia in voi stessi! Esprimete un desiderio poiché quest’anno si avvererà! Il pianeta della fortuna come detto punta i riflettori sulla vita sociale, amplierete il giro delle conoscenze, anche professionali utili a fare passi avanti nel lavoro. In ogni caso assicuratevi di dedicare del tempo a voi stessi per evitare di sentirvi stressati. Amore: in coppia, vi renderete conto che è un po’ ridicolo prendervela per cose futili e sarete più accomodanti. Soli: lanciatissimi nella conquista di una persona. Atteggiamento utile: se non altro scoprirete dove vi porterà.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La presenza di Giove in Gemelli, da oggi e fino al 9 giugno 2025 nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione vi permetterà di fare progressi! Questo splendido transito vi fa ottenere la stima, il rispetto da parte di chi vi circonda, vi offre la possibilità di ottenere una promozione, di dare il via a un nuovo impiego o avere il successo negli affari oppure all’interno dell’azienda per cui lavorate. Ripensate a ciò che è accaduto 12 anni fa: probabilmente avete vissuto esperienze positive analoghe seppure in circostanze diverse. Buona fortuna! Amore: in coppia, il dialogo è un po’ agitato, il partner non condividerà il vostro punto di vista. Per calmare le acque, puntate sulla seduzione- Soli: divisi tra il passato e una nuova storia. Bando ai dubbi e seguite l’istinto.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Giove entra in Gemelli – sosterà fino al 9 giugno 2025 – vi regala ottimismo, apre la porta a una serie di opportunità fortunate in tutti i settori della vostra vita. In piena espansione, nulla potrà fermare la vostra corsa verso la realizzazione! Andate avanti, credete in ciò che fate, avete una totale sicurezza in voi stessi. Per il resto del 2024, potreste scovare opportunità uniche per viaggiare, studiare e incontrare persone di ogni ceto sociale. Alcuni Bilancia non è escluso si trasferiranno in un’altra città mentre altri potrebbero scegliere di vivere o studiare all’estero. Amore: in coppia, è il momento di costruire insieme le basi concrete della vita futura. Siete pronti per la grande avventura? Soli: avete le carte in regola per conquistare. Tuttavia non confondete velocità con precipitazione.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fino al 9 giugno 2025, Giove in Gemelli sosterà in un vostro settore che parla di denaro e di trasformazione. Potreste entrare in società con una persona, investire dei soldi in una vostra impresa oppure troverete chi sarà pronto a finanziare una delle vostre idee. E’ il momento migliore per saldare eventuali debiti – evitando di accumularne altri – ma nel caso non ne aveste la possibilità, grazie al pianeta della fortuna potreste negoziare un accordo o un piano di rientro. Non è escluso, infine, l’arrivo di un’eredità o di una discreta somma di denaro. Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, insieme alla persona amata trascorrerete momenti meravigliosi. Soli: allegri, convincenti, sicuri di voi stessi. Qualità che vi rendono molto attraenti. E oggi conquisterete il cuore di chi vi intrigherà!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Giove in Gemelli da oggi e fino al 9 giugno 2025 sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali e avrete la possibilità di migliorarle, rafforzarle! E’ un ottimo momento per iniziare a gettare le basi per il successo e la sicurezza finanziaria così da migliorare il vostro futuro, della famiglia e degli animali domestici. Svolgere il lavoro di sempre ora non funzionerà e puntare a quanto meritate può essere utile a progredire. E’ sicuro, in ogni caso, che a sorpresa, arriveranno ottime opportunità da prendere in considerazione. Dovrete solo scegliere! Amore: in coppia ,nella relazione circola sensualità, complicità e potreste programmare una dolce serata intima. Soli: affascinanti, magnetici attraete chi apprezza le vostre qualità di leader. E incontrerete chi sarà disposto a seguirvi!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Giove in Gemelli, fino al 9 giugno 2025, sarete spinti a introdurre nel programma quotidiano nuove abitudini – seguire una dieta sana, praticare regolarmente esercizio fisico – che cambieranno in meglio la vostra vita. Pensare al vostro benessere vi sarà molto utile poiché nel lavoro sarete più impegnati del solito, soprattutto se attualmente vi state destreggiando tra due o più lavori. Al contempo potreste dare il via a un’attività in proprio e trarne un buon profitto. Unica accortezza: con i colleghi sarete molto permalosi, prenderete tutto come una critica. Amore: in coppia, qualche cambiamento nella relazione ma, rassicuratevi, sarà positivo. Soli: potreste non essere pronti per una nuova storia ma oggi un incontro potrebbe farvi cambiare idea. Il feeling sarà istantaneo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Giove entra in Gemelli – da oggi fino al 9 giugno 2025, è un transito fortunato, al vostro segno il pianeta promette successo, la firma di contratti di lavoro, splendidi affari, incassi di denaro, la possibilità di prendere l’iniziativa e dare il via ai progetti che avete a cuore. Di sicuro penserete in grande, avrete molto da fare e potreste anche lavorare su più obbiettivi contemporaneamente. Tuttavia la cosa migliore, se volete garantirvi la riuscita, è portare a termine ciò che avete iniziato e solo dopo passare al progetto successivo. In questo modo spiccherete il volo! Amore: in coppia, passione e ancora passione! E avrete belle idee per speziare la serata! Soli: potreste essere affascinati da una persona che ha più anni di voi. Perderete entrambi la testa e costruirete insieme un bel futuro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Giove in Gemelli fino al 9 giugno sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: è un transito fantastico per rafforzare le relazioni con le persone care e persino creare una vostra famiglia Metterete radici che cresceranno negli anni a venire. In generale la vita personale potrebbe avere la precedenza su quella lavorativa. La vostra attenzione sarà puntata sui familiari, gli obiettivi personali e la vita domestica. Potreste avere un’idea brillante per dare il via nel giro dei prossimi 12 mesi a un’attività da svolgere da casa, da soli o con un amico o un familiare. Amore: in coppia, oggi avrete la sensazione che il partner non vi ami abbastanza, il che potrebbe essere infondato. Evitate di reagire in modo impulsivo. Soli: un po’ troppo esuberanti. Se volete conquistare cercate di essere più naturali.