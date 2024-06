L’oroscopo del 27 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 27 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La determinazione per portare avanti impegni e responsabilità c’è tutta ma le energie non sono al top, dunque sarete costretti a fare delle piccole pause. Con la Luna in Pesci solitamente è il momento giusto per vedere chiaramente le vostre priorità ma le percezioni oggi sono leggermente distorte. La tendenza a dare troppa importanza a una situazione potrebbe essere un problema. Sul posto di lavoro potrebbero esserci intoppi inspiegabili e altre questioni su cui concentrarvi per cui evitate di pretendere troppo da voi stessi. Amore: in coppia, in caso di discussione esprimetevi delicatamente e ascoltate ciò che dirà il partner. Un po’ di senso dell’umorismo allenterà le tensioni. Soli: è una giornata con eventi piacevoli e attraverso un incontro, potreste trasformare la vostra vita affettiva!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci, è il momento di farvi carico di situazioni in cui potrebbe essere utile il vostro aiuto: avrete la possibilità di mostrare a chi vi circonda le vostre capacità. La vita sociale brilla, avete l’opportunità di stringere nuove relazioni, concludere accordi. Tuttavia, verso la fine della giornata prendete il tempo necessario per trarre conclusioni significative ed evitate temporaneamente di prendere una decisione definitiva, soprattutto riguardo al denaro e ai beni personali. Amore: in coppia, cercate di esprimere i sentimenti intimi e lasciatevi guidare dalle emozioni per vivere momenti di tenera complicità. Soli: aprite il cuore ai nuovi incontri, non dovete temere un’ennesima delusione. Seguite l’intuito, potrebbe condurvi verso una persona speciale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci la giornata non è una passeggiata di piacere ma per quanto riguarda il lavoro. Potrebbero esserci dei problemi, la vostra situazione non vi soddisfa, pensate che ciò che ottenete dalla professione non è all’altezza delle vostre aspettative. Siate sinceri con voi stessi: fate veramente quanto dovete per cambiare la situazione lavorativa o vi lamentate e basta? Se una voce interiore insinua dei dubbi sulla vostra capacità di farcela ignoratela immediatamente e andate oltre. Amore: in coppia, le conversazioni saranno all’insegna della sincerità e ci sono problemi troverete delle soluzioni costruttive. Soli: siete particolarmente audaci, dunque se volete vivere un’avventura con una persona lo farete capire chiaramente, senza troppi giri di parole.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione odierna Luna-Saturno in Pesci è in buon aspetto con il vostro segno e rappresenta un invito a mettere ordine nei vostri pensieri e a canalizzare le vostre emozioni, soprattutto se sono invadenti, scatenano tristezza. Potreste avvertire il forte bisogno di una pausa ma non accadrà proprio nulla se non lo deciderete voi. Ritagliate dunque un po’ di tempo per stare per conto vostro senza pensare a nessun altro, solo ai vostri progetti personali o di lavoro riguardanti il prossimo futuro. Amore: in coppia, più sensibili del solito alle parole, ai gesti del partner. Ma con questa ipersensibilità cercate di vedere i suoi lati positivi! Soli: un messaggio vi emozionerà, tuttavia prima di entusiasmarvi troppo cercate di leggere tra le righe così da capire le intenzioni dell’altro/a.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Per qualche ragione, ogni volta che c’è un problema in famiglia, tutti si rivolgono a voi per risolverlo. E a voi non dispiace. A dire il vero vi riempie di orgoglio e sapete di essere in grado di trovare la soluzione. Ma in questo momento non siete entusiasti del ruolo che vi hanno assegnato né della conseguente responsabilità. Fate dunque solo ciò che potete senza scusarvi. Aiutare è una cosa, ma consentire che diventi un’abitudine malsana e non possiate sottrarvi, è un’altra. Amore: in coppia, potrebbe esserci qualche disaccordo. Risolveteli con amore e complicità. Il vostro fascino farà miracoli, non lascerà indifferente la dolce metà! Soli: durante un incontro esprimerete le vostre idee e sentimenti: l’altro/a vi ascolterà con attenzione. Con queste premesse, va da sé che lo/a conquisterete.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali ed è una giornata in cui avete la possibilità di stabilire delle nuove regole. E’ il momento di far sentire chiaramente la vostra voce, di sfruttare le vibrazioni del transito per comunicare con fermezza ciò di cui avete bisogno per sentirvi liberi, rispettati e sostenuti. Le persone saranno disposte a venirvi incontro e a soddisfare le vostre richieste. Concedervi un po’ di tempo libero, infine, vi metterà al riparo dallo stress. Amore: in coppia, evitate che le piccole preoccupazioni quotidiane mettano in ombra l’amore. Cercate di trascorrere una serata tranquilla con il partner. Soli: se siete in cerca dell’anima gemella, di una storia seria, gli incontri odierni potrebbero deludervi. Rimandate a domani.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un giovedì importante, in cui fare il punto su quello che sta succedendo nella vostra vita. E’ il momento di capire cosa è importante per voi e cosa non lo è e ci metterete il cuore e l’anima. La buona notizia è che un familiare o un amico fidato sono più che disposti a parlare della situazione e avranno proprio la prospettiva di cui avete bisogno. Tuttavia, oggi le energie non sono al top: portate a termine piccoli compiti e quando possibile, nel lavoro concedetevi una breve pausa per ricaricare le batterie. Amore: in coppia, l’atmosfera può essere romantica ma dovete essere concilianti. Ascoltare il partner ed esprimere i vostri sentimenti aggiungerà brillantezza alla serata. Soli: incontro con una persona con cui avrete molti cose in comune. E’ una bella opportunità per amare ed essere amati.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui in alcuni momenti potreste sentirvi sovraccarichi di lavoro, impegni, responsabilità ma, volendo, un aiuto è a portata di mano, a patto che siate disposti a chiedere mettendo a tacere l’orgoglio. La presenza di Marte in Toro indica che potete contare su colleghi, familiari e amici pronti a dare con generosità il supporto di cui avete bisogno. Più in generale è comunque un buon momento per lavorare in team anziché da soli poiché ciò vi permetterà di condividere idee, anche redditizie, e ottenere ottimi risultati. Amore: in coppia, in caso di piccole tensioni o battibecchi siate pazienti. Soli: se in programma c’è un appuntamento l’atmosfera sarà abbastanza rilassata. Tuttavia cercate di affrontare argomenti leggeri poiché rischiate di essere un po’ pesanti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci oggi non siete dell’umore giusto per socializzare e sarà estremamente difficile convincervi a farlo. Ma se dovete uscire dal letargo per avere a che fare con i vostri migliori amici e familiari più stretti, cercate di sorridere, fate del vostro meglio per essere gentili. Non dimenticate che per essere presenti, premurosi, quando ne avete avuto bisogno, hanno investito molto del loro tempo ed energie. E’ la giornata ideale per buttare via o riciclare oggetti o abiti che non usate. Amore: in coppia, le conversazioni con la dolce metà saranno più dirette e franche del solito. Ciò vi permetterà di ripartire su basi più solide. Soli: direte addio alla solitudine e farete parecchie conquiste. Una storia romantica è in programma anche se non è dato sapere quanto durerà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un giovedì in cui se nel lavoro o nella vita personale, qualcuno sembra opporsi a una vostra idea, non dovete arrabbiarvi e farne un dramma poiché ci sono molte persone pronte a sostenervi, a schierarsi al vostro fianco. C’è anche una buona possibilità di dare il via a una collaborazione e se è presente un elemento creativo o imprenditoriale, tanto meglio. Più amplierete la cerchia delle relazioni, vi esprimerete e socializzerete e tanto meglio sarà per voi. Le vostre parole hanno più peso di quanto possiate immaginare. Amore: in coppia, il partner vi ama, vi aiuta a realizzare le vostre idee e sostiene tutto ciò che fate. Soli: brillate per cui andate alla ricerca dell’anima gemella. I passaggi odierni garantiscono una comunicazione armoniosa. Conquisterete chi vi attrae!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze e rappresenta un invito a spendere solo per oggetti davvero utili. In questo momento forse avete meno disponibilità per fare quanto avete in mente. Potreste, ad esempio, guadagnare di meno oppure vi siete lanciati in un progetto costoso e dovete stringere la cinghia. In ogni caso il denaro sarà al centro dei vostri pensieri. Su un altro piano: se con i colleghi o collaboratori ci sono questioni importanti rimaste in sospeso e non volete problemi futuri, in questo momento chiarire è una priorità. Amore: in coppia, dedicate molto tempo al lavoro e il partner potrebbe sentirsi un po’ trascurato. Dedicate alla dolce metà un po’ più di attenzioni. Soli: una storia è in programma ma non abbiate fretta, cercate di conoscere meglio l’altro/a.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Saturno nel vostro segno accentua la vostra autorevolezza. Anche se non siete effettivamente al comando, trasmettete comunque l’energia del “boss”. Nel corso della giornata, i colleghi si rivolgeranno a voi per chiedere un aiuto, un consiglio o altro. Certo, potreste sentirvi un po’ sotto pressione ma considerate il loro atteggiamento come un complimento. In generale, oggi siete determinati, coraggiosi, avete belle energie per concentrarvi sui progetti e obbiettivi che avete a cuore. Amore: sulla relazione soffia un piacevole vento di ottimismo e rispetto agli ultimi tempi vi sentite sicuramente più appagati. Soli: provate il forte desiderio di condividere momenti intensi con un partner ideale. Un incontro è possibile, godetevi i momenti di tenerezza.