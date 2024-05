L’oroscopo del 28 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 28 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avete intenzione di concretizzare un’idea brillante? Rimboccate le maniche poiché dovrete lavorare sodo ma una volta arrivati al traguardo capirete che ne è valsa la pena. Evitate di analizzare troppo e non permettete ai dubbi di prendere il sopravvento. Non è il momento di esitare ma quello di entrare in azione. Concentratevi su ciò che volete ottenere e andate avanti con determinazione! E’ una giornata in cui avete la possibilità di stringere nuove relazioni, dunque nella vita sociale prendete l’iniziativa. Amore: in coppia, giornata ideale per appianare eventuali tensioni di tipo emotivo. Provate la gioia di essere in due! Soli: occhio a come vi esprimente. Perché voler sembrare a tutti i costi dei duri/e quando invece siete sensibili?

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste essere in disaccordo con una persona nel lavoro o nella vita privata. In questo caso procedete con cautela e anziché trasformare la discussione in un tiro alla fune cercate di affinare il vostro approccio. Portare la conversazione a vostro vantaggio non deve trasformarsi in una battaglia. Elaborate le vostre argomentazioni in modo da eliminare la resistenza dell’altro, attraverso la logica e il fascino. L’altro vi verrà incontro senza rendersi conto di aver cambiato il suo punto di vista. Amore: in coppia, potreste essere entrambi nervosi, cercate di non ingaggiare un braccio di ferro e rendere pesante la giornata. Soli: una persona per cui provate attrazione vi deluderà. Forse dirà cose poco piacevoli…

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Acquario è in buon aspetto con il Sole, Venere e Giove nel vostro segno: è una giornata in cui siete ottimisti, tutto ciò che farete o direte sarà apprezzato o forse anche ammirato. Eppure se da un lato siete entusiasti e pronti a esplorare nuove idee e opzioni, dall’altro potreste sabotare il vostro impegno. Potrebbero emergere vecchi schemi che metteranno alla prova la vostra determinazione. Se all’orizzonte c’è una meravigliosa opportunità dovete coglierla volo e farla vostra! Amore: in coppia, non è il momento di dedicarvi solo alle attività professionali. Ricordate l’importanza dell’amore. Soli: un incontro turberà entrambi al punto che sarete timidi. Ma dopo l’effetto sorpresa lascerete spazio ai reciproci sentimenti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se vi sentite pronti e determinati a progredire nel lavoro, è tempo di prendere un’iniziativa coraggiosa. Potrebbero, certo, esserci delle sfide collegate a un’ambizione ma con un po’ di astuzia saprete come aggirarle. Al contempo alcuni Cancro potrebbero essere sul punto di entrare in società con una persona e questa relazione commerciale potrebbe rappresentare nella vostra vita una creare una forza positiva. L’impegno e la tenacia saranno infatti la chiave per raggiungere il successo. Amore: in coppia, in fase di rinnovamento, desiderate ri-conquistare il partner e amarvi come il primo giorno. Soli: siete pronti a prendere in mano la situazione affettiva e andare avanti senza paura. Passerete di sorpresa in sorpresa.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se da un po’ di tempo lavoro o vita privata in una relazione ci sono delle tensioni è il momento di ritrovare l’equilibrio. Cercate di capire cosa è accaduto e fate in modo di risolvere il problema. Nel lavoro, esaminate attentamente contratti e accordi. Anche se non riuscirete a ottenere tutto ciò che desiderate puntate a un compromesso che vada bene per tutti. In ogni caso, non accettate meno di quanto meritate! Se, infine, vi sentite sotto stress, oberati di impegni, delegate alcuni compiti. Amore: in coppia, la sensibilità è accentuata ma vi riprendete consapevoli di questo atteggiamento. Cercate di stare vicini alla dolce metà. Soli: voglia di amare, determinati a usare il fascino. E a chi vi attrae direte le parole giuste.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se nella situazione lavorativa attuale vi sentite bloccati, tenete presente che è solo la mente che gioca brutti scherzi. Se volete fare dei progressi, eliminate un po’ di rigidità e seguite l’istinto. Per uscire da questa situazione poco piacevole e trovare la soddisfazione che desiderate forse dovreste rivedere la vostra strategia. Un nuovo approccio potrebbe cambiare le regole del gioco e vi aprirete a nuove possibilità ben più gratificanti. Al contempo è una giornata in tenere sotto controllo la voglia di spendere. Amore: in coppia, alcune situazioni non vi soddisfano e potreste rimproverare il partner. Evitate discussioni interminabili. Soli: poco disposti al compromesso ma con una persona, il tutto o niente non funzionerà.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ il momento ideale per prendere seriamente in considerazione un’idea o un’opportunità. Anche se un incontro inizialmente vi sembrerà poco brillante e ancora meno divertente, potrebbe essere comunque perfetto per consolidare una proposta di tipo commerciale o lavorare insieme su un progetto più che interessante. L’altro prenderà molto serio voi, le vostre capacità, le competenze e vorrà velocemente dare il via a una collaborazione. Accettate poiché si rivelerà molto redditizia e gratificante. Amore: in coppia, evitate di rimproverare al partner la mancanza di responsabilità. L’impegno deve essere reciproco. Soli: rischiate di lanciarvi tra le braccia di una persona poco seria. L’importante è che ne abbiate la consapevolezza.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni potreste essere inquieti, un po’ stressati e prendere una decisione con questo stato d’animo potrebbe essere difficile. A causa dell’esitazione sarete spinti a scambiare alcune idee forse con un collega o un amico fidato. Potreste non sapere bene se a farvi imboccare la direzione giusta sia un approccio determinato oppure uno più cauto. E nel secondo caso potrebbe sembrare una scappatoia. Ma cosa mai potrebbe accadere di drammatico se invece prenderete l’iniziativa? Pensateci. Amore: in coppia, siete un po’ nervosi, impazienti e il partner non apprezzerà il vostro atteggiamento. Soli: inquietudine e nuovi incontri romantici non vanno d’accordo. Per oggi privilegiate la compagnia delle persone care.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Acquario è in buon aspetto con il Sole, Venere, Giove in Gemelli: è una giornata in cui siete ottimisti, simpatici e sarete circondati da persone che ammirerete o che vi ammireranno. Potreste apprendere qualcosa che vi spingerà a riconsiderare alcuni aspetti del lavoro e dello stile di vita. Nuove informazioni potrebbero segnalare il momento di provare con entusiasmo qualcosa di nuovo. Organizzatevi così da poter raggiungere gli obbiettivi e i progetti che avete in mente. Amore: in coppia, l’amore vuole essere spensierato, buon umore e desideri si uniscono per mantenere un’atmosfera simpatica. Soli: siete irresistibili, attirate come una calamita. Fascino, senso dell’umorismo e spontaneità vi fanno conquistare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Aggrapparvi al passato può bloccarvi mentre accogliere nuove idee, pur sembrando ai vostri occhi un po’ rischioso, potrebbe essere invece liberatorio. Qualcosa di nuovo potrebbe essere in attesa dietro le quinte e ha solo bisogno di un vostro invito per metterlo in moto. Ciò riguarda anche le finanze: potreste trovare una soluzione per guadagnare di più, come ad esempio un lavoro extra. State pensando di apportare qualche cambiamento in casa? Confrontate i prezzi poiché potresti ridurre il costo. Amore: in coppia, la comunicazione efficace. Che riguardino i progetti o la relazione, le conversazioni odierne saranno rassicuranti! Soli: le conversazioni con chi vi corteggia sono piene di speranza e oggi vi direte qualcosa di importante!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in ottimo aspetto con il Sole, Venere e Giove in Gemelli: è la giornata ideale per pianificare un viaggio, candidarvi per un lavoro o dare il via a un progetto o concludere una trattativa che avete a cuore. I pianeti segnalano che la fortuna è al vostro fianco e Marte in Ariete accentua il vostro ottimismo, vi mette in grado di raggiungere con entusiasmo i i vostri obbiettivi (a patto che siano realistici e non utopici). Non avete alcun motivo, dunque, di preoccuparvi per il futuro. Amore: in coppia, per non cedere alla routine di tanto in tanto lasciatevi andare, introducete una nota di passione e romanticismo. Soli: voglia di vivere momenti intensi con una persona conosciuta di recente? Lanciate un invito.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in ‘Acquario sosta alle spalle del vostro segno ed è in buon aspetto con altri pianeti: oggi avrete la possibilità di uscire vincenti da qualsiasi conversazione complicata. Se avete bisogno di stroncare una situazione sul nascere prima che la tensione diventi ingestibile, cercate di avere un atteggiamento diplomatico e trovare un terreno d’intesa. Questo tipo di approccio propositivo può mitigare la situazione ed essere aiuto a evitare uno scontro verbale. Amore: in coppia, sarete meno critici e più tolleranti nei confronti del partner e farete un passo indietro. Scoprirete che anche voi avete una parte di responsabilità. Soli: cercate di comunicare un po’ di più: una bella sorpresa romantica può rallegrare la vostra giornata.