L’oroscopo del 3 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto tra Marte nel vostro segno e Plutone, cercate di mettere al primo posto le vostre esigenze, i progetti e gli interessi personali. Al contempo, il desiderio di farvi valere e rispettare è forte ma prima di alzare la voce assicuratevi che sia per una ragione precisa o in caso contrario gli altri penseranno che vi state alterando senza un motivo valido. Potreste infine conoscere qualcuno con cui condividere un interesse, nascerà una bella amicizia. Amore: in coppia, non cercate il pelo nell’uovo e non interpretate le cose a modo vostro! Soli: in qualsiasi circostanza evitate di esprimere giudizi critici nei confronti della persona che vi attrae. Cercate di essere diplomatici.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Vi sentite pronti a impegnare al massimo le energie in un progetto o un’idea. Il buon aspetto tra Marte in Ariete e Plutone in Acquario oggi sarà d’aiuto a migliorare la concentrazione e la passione. Più progredirete e tanto più proverete interesse e ciò vi consentirà di ottenere ottimi risultati. L’unico problema è quello che non saprete quando fermarvi e rilassarvi: c’è la possibilità che siate talmente immersi in questo lavoro da voler andare avanti all’infinito. Amore: in coppia, metterete in discussione alcune abitudini nella relazione che ritenete superate e riguardo alle quali siete stati pazienti. Soli: giornata è poco favorevole agli affari di cuore. E’ possibile che siate un po’ scoraggiati.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se nel lavoro avete intenzione di migliorare e lanciarvi in qualcosa di costruttivo che faccia una differenza positiva per il vostro futuro, il buon aspetto odierno tra Marte e Plutone rappresenta una opportunità per fare leva su conoscenze o abilità importanti che possedete poiché potrebbero esservi molto utili. Frequentare, ad esempio, un corso di aggiornamento, vi permetterà di eccellere nel vostro settore. Proverete nuovo slancio e un rinnovato entusiasmo. Amore: in coppia, emozioni intense, sarete spinti a manifestare al partner i sentimenti con grande passione. Soli: con una persona scatterà un’attrazione irresistibile che vorrete vivere, e lo farete, a tutti i costi!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Marte in Ariete e Plutone in Acquario, nel lavoro potreste fare dei notevoli passi avanti. Potrebbe capitarvi una bella opportunità da cogliere al volo o ritrovarvi al centro della scena per un riconoscimento oppure un vostro progetto ricevere molta attenzione da parte di chi conta. Potreste, non ultimo, assecondare un interesse e vedere dove porta. Potrebbe trasformarsi in un’attività o essere un percorso verso un nuovo più entusiasmante lavoro. Amore: in coppia, se metterete un freno ai capricci e agli stati d’animo ingiustificati, la relazione con il partner andrà alla grande. Soli: per oggi conquistare non vi passa per la mente, avete ben altro a cui pensare.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se state lavorando su un progetto o per raggiungere un obbiettivo, il vostro impegno, la pazienza e l’attenzione ai dettagli faranno la differenza. Muovervi in modo impulsivo non andrebbe a vostro vantaggio. Tuttavia, tenete presente che non dovete fare i cavalieri solitari ma collaborare invece con altre persone. Insieme agli altri otterrete molto di più, potrebbe emergere un vostro potenziale fino a oggi nascosto e il risultato potrebbe essere migliore del previsto. Amore: in coppia, la comunicazione è in primo piano. E’ inoltre la giornata giusta per toccare argomenti delicati e trovare soluzioni. Soli: se sapete che l’altro/a è timido non esitate a fare il primo. Forse non aspetta altro!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Marte-Plutone siete molto determinati, in grado di esaminare un problema in ogni sua sfaccettatura e analizzarlo a fondo finché non avrete trovato una soluzione. E’ una giornata in cui siete molto produttivi, pronti a impegnarvi per migliorare sia nel lavoro che nella vita personale. Nessuno può fermarvi! Avete il coraggio e le intuizioni giuste che vi mettono in grado di lasciare alle spalle il vecchio: è ora di voltare pagina! Amore: in coppia, è un lunedì in cui è meglio tacere. Non sempre è bene dire tutto ciò che frulla nella mente. Soli: potreste essere tentati di contattare un/a ex. Sarebbe un errore. Ricordate invece i motivi per cui la storia è finita!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Lavoro o vita privata, qualcosa che farà una persona oggi potrebbe cogliervi di sorpresa. Potreste tornare a casa e un familiare avere un atteggiamento aggressivo del tutto fuori luogo oppure un socio in affari ha deciso di accettare un altro lavoro ed essere costretti a farvi carico di tutto. Anche se inizialmente la piega degli eventi può risultare inquietante, il lato positivo è che probabilmente questi avvenimenti inattesi vi faranno ottenere la tanto desiderata chiarezza. Amore: in coppia, torna l’armonia, la stabilità e ne avete un gran bisogno, soprattutto se ultimamente nella relazione ci sono stati dei cambiamenti. Soli: è probabile che uno splendido incontro illumini questo venerdì.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Anche se chi vi circonda va di fretta, non significa che dobbiate farlo anche voi, E’ una giornata in cui nel vostro territorio circola un po’ di stress per cui rallentate il ritmo, lavorate esaminando con cura i dettagli e pazienza se non riuscirete a portare a termine qualche compito. Volendo potete delegare ma la cosa migliore è accettare che non sempre si può essere pieni di energie. Se capite che vi state impegnando troppo, rilassatevi e fate solo del vostro meglio. Amore: in coppia, se con il partner ci sono delle tensioni riguardo una questione familiare, fate attenzione poiché potrebbero esplodere. Soli: la voglia di trovare a tutti i costi l’amore oggi potrebbe costarvi una delusione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste essere tentati di modificare un’idea per renderla più attraente ma sarebbe invece saggio smettere di complicarla eccessivamente e optare invece per qualcosa di semplice e innovativo. Più sarete disposti a pensare fuori dagli schemi, maggiore sarà il fascino che avrà anche su chi vi circonda. In serata, concedetevi un po’ di coccole e godetevi il comfort della casa: proverete benessere. Le conversazioni con i familiari saranno affettuose e significative. Amore: in coppia, si riaccende la passione o troverete la motivazione per concretizzare un progetto. Soli: un’attrazione inaspettata sarà una boccata d’aria fresca. E’ noto quanto negli affari di cuore vi annoiate facilmente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La soluzione a un problema personale potrebbe essere più semplice di quanto pensiate. Rischiate di rendere la questione più complessa poiché non riuscite a intravedere una via d’uscita facile. Chiedere un consiglio a qualcuno che non è coinvolto vi permetterà di avere una nuova prospettiva che risolverà il problema. E’ evidente che dovrete ancora impegnarvi ma sapere che siete sulla strada giusta vi farà provare tranquillità e la sensazione di aver ripreso il controllo. Amore: in coppia, i sentimenti sono forti e reciproci. E la complicità inoltre è al top! I giochi d’amore saranno scanditi da risate. Soli: un incontro potrebbe essere molto promettente e restituire speranza nell’amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra Marte in Ariete e Plutone nel vostro segno, oggi vi dota di splendide energie, sarete più che mai determinati a prendere in mano il timone delle situazioni. In generale, noterete un miglioramento a tutto campo e, non ultimo, il denaro entrerà nelle vostre casse. Al contempo, ci sarà chi tra le persone care, tenterà di influenzare le vostre decisioni o insinuare dei dubbi ma voi andrete dritti per la vostra strada. Fare di testa vostra sarà la scelta giusta. Amore: in coppia, è un venerdì sereno, non ci sono tensioni ma solo felicità. Sfruttate questo momento per fare progetti a due. Soli: appuntamento romantico con la persona che vi attrae? La serata sarà magnifica!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto Marte-Plutone potreste essere spinti a mettere ordine in ogni settore della vostra vita, soprattutto nelle finanze. Anche se pensavate che il budget fosse sotto controllo, oggi avrete la chiarezza e l’entusiasmo necessari per stringere i cordoni della borsa. Non è escluso che costringervi a esaminare il settore siano alcune circostanze esterne. Tuttavia se doveste perdere un cliente o una collaborazione, troverete qualcosa di meglio. Amore: in coppia, siete un po’ agitati: è meglio rimandare a domani le conversazioni su argomenti importanti. Soli: se state vivendo un flirt complicato non è la giornata ideale per affrontare un chiarimento con l’altro/a.