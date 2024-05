L’oroscopo del 31 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 31 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Saturno in Pesci dal 2023 sosta alle spalle del vostro segno, il pianeta è stato d’aiuto a stabilire dei confini sani. Ma avere consapevolezza dei limiti e farli rispettare da chi vi circonda sono due cose molto diverse. Il pianeta oggi è congiunto alla Luna ed è più importante che mai difenderli con fermezza. Non è solo per il vostro bene: le persone si sentiranno più a loro agio nell’interagire con voi quando avranno chiare le vostre regole. Al contempo, la Luna è in buon aspetto con Urano e Mercurio: avete la possibilità di trovare una soluzione a qualsiasi problema che vi preoccupa. Amore: in coppia, potreste avvertire il desiderio di maggiore sicurezza. Parlatene con il partner, il dialogo è sempre la principale fonte di calma. Soli: se avete commesso un errore nei confronti di chi vi corteggia, dovete riconoscerlo e non fare le vittime.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Pesci sosta nel vostro settore della vita sociale, avvertite il bisogno di vivere situazioni poco impegnative e in effetti in questo momento la compagnia di persone leggere e positive è perfetta in questo momento! Questo stato d’animo ottimista è dovuto anche al fatto che state lavorando a un progetto che vi entusiasma o un hobby che vi appassiona. Al contempo la congiunzione Mercurio-Urano nel vostro segno è d’aiuto a preoccuparvi meno di eventuali problemi e a sintonizzarvi su potenziali opportunità. Mentalmente volterete pagina! Amore: in coppia, la complicità è la forza della vostra unione. Di fronte a qualsiasi prova si rafforzerà. Soli: per evitare di commettere spiacevoli errori cercate di essere più sicuri di voi stessi. Anche se una persona vi attrae in modo irresistibile, fate leva sulla consueta razionalità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci oggi potreste provare un po’ di tristezza, forse avvertirete la mancanza di qualcuno o qualcosa. Concentratevi su un progetto che avete a cuore così da canalizzare l’insoddisfazione e l’eventuale frustrazione. E’ uno stato d’animo passeggero: nel pomeriggio, la Luna è in buon aspetto con Mercurio e Urano in Toro: prestate attenzione a tutte le idee che arrivano come un fulmine a ciel sereno poiché vi permetteranno di superare eventuali ostacoli e avere un nuovo approccio per ottenere il successo nella professione. Amore: in coppia, volete migliorare la relazione? Siate comprensivi, evitate di mettere le distanze con la dolce metà. Agite con autenticità. Soli: comunicate liberamente anche con le persone che incontrate per la prima volta. Mostrate il vostro lato socievole.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata positiva, con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci il desiderio è quello di ampliare gli orizzonti. Non si tratta solo di evadere dal solito quotidiano ma di vivere nuove esperienze. Grazie alle energie e ad alcune conversazioni potreste avere idee entusiasmanti che vi permetteranno di imboccare nuove direzioni, anche mentali. Nel pomeriggio, la congiunzione Mercurio-Urano in Toro potrebbe far arrivare delle nuove amicizie, anche online, incontri e informazioni che si riveleranno preziosi, belle sorprese o proposte di lavoro inaspettate. Amore: in coppia, forse non parlate abbastanza con il partner oppure i vostri discorsi non sono molto chiari. Se non volete problemi è arrivato il momento di reagire, prendere l’iniziativa. Soli: non volete una relazione superficiale, preferite la solitudine. Scelta saggia.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci punta i riflettori su un vostro settore delle finanze: è possibile che dopo un periodo difficile ritroverete un equilibrio e vi rimetterete in carreggiata. Nel pomeriggio la Luna è in buon aspetto con Mercurio e Urano in Toro: potreste avere idee rivoluzionarie su una prospettiva di affari o di carriera oppure su un obiettivo a lungo termine. Forse siete insoddisfatti e non vi accontentate dell’ordinario, il che può essere una spinta per portare avanti i vostri obiettivi. Ora sono possibili svolte interessanti nella carriera. Amore: in coppia, prenderete alcune decisioni necessarie alla stabilità della relazione. Se avete sbagliato chiederete scusa e ripartirete su basi più sane. Il partner ne sarà felice. Soli: smetterete di perdere tempo correndo dietro a storie per cui non ne vale la pena. Basta scherzare.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. E’ possibile che qualcuno dica qualcosa di spiacevole che scatenerà insicurezza, minerà la vostra autostima. Potrebbe trattarsi del .boss e avrete paura di reagire: ribollirete di rabbia ma non direte nulla. La musica cambierà in meglio nel pomeriggio: la Luna è in buon aspetto con Mercurio e Urano in Toro e potrebbe arrivare una proposta molto interessante oppure un’idea o una conversazione potrebbero spingere a cambiare il vostro percorso di lavoro. Amore: in coppia, in caso di discussione nel timore di dire la cosa sbagliata, potreste tacere. Esprimete ciò che provate! Soli: alcuni cambiamenti di programma vi permettono di fare quello che volete? Lanciatevi, ignorate eventuali critiche degli altri.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci dopo una settimana impegnativa oggi potreste sentirvi stanchi e gli impegni di lavoro vi sembreranno molto pesanti. Cercate di rallentare il ritmo, fate lo stretto indispensabile e quando possibile concedetevi delle brevi pause così da ricaricare le batterie. Nel pomeriggio, la Luna sarà in buon aspetto con Mercurio e Urano in Toro: grazie ad alcune intuizioni illuminanti risolverete improvvisamente alcuni problemi complicati. La chiarezza mentale sarà liberatoria, ma potrebbe rivelarsi fruttuosa anche nelle finanze. Amore: in coppia, se la relazione attraversa alti e bassi, sono presenti dei problemi, oggi potreste porvi delle domande ma evitate che i dubbi prendano il sopravvento. Le soluzioni ci sono. Soli: prima di impegnarvi volete capire bene cosa volete. Oggi rifletterete.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Pesci accentua la vostra creatività e avete voglia di esprimerla. In buon aspetto con Mercurio e Urano in Toro potrebbe far arriva una conversazione importante di lavoro, un’idea geniale o alcune informazioni preziose. Nella vostra vita entrano persone originali, nuove amicizie stimolanti che vi metteranno in grado di pensare fuori dagli schemi e apportare dei cambiamenti positivi. E’ un momento entusiasmante ma rischiate di prendere decisioni impulsive. Riflettete prima di lanciarvi a occhi chiusi. Amore: in coppia, organizzate una cenetta romantica, sarà sufficiente a riaccendere la passione! Soli: una persona vi attrae ma se fino a oggi vi siete limitati a sorrisi o conversazioni, oggi passerete ai fatti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Saturno in Pesci, potreste essere un po’ tristi, demotivati, un po’ stressati o un problema riguardante la casa o la famiglia richiedere la vostra attenzione. Parlatene sinceramente e risolverete tutto. Nel pomeriggio lo stato d’animo sarà decisamente migliore: la Luna in buon aspetto con Mercurio e Urano vi spingerà a portare rapidamente a termine gli impegni, la lista delle cose da fare così da concedervi del tempo libero e distrarvi e rilassarvi in compagnia di amici affettuosi e premurosi. La serata sarà molto piacevole. Amore: in coppia, affronterete con facilità argomenti che solitamente vi irritano. Riuscirete a dissipare le preoccupazioni del partner. Soli: negli affari di cuore, approfittate della serata per distinguervi dalla massa ed essere originali. Il successo nella conquista è assicurato.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci nel vostro settore della comunicazione, per il Capricorno è molto positiva. Qualunque sia l’idea, il progetto che vi entusiasma dovete parlarne: troverete chi sarà pronto a sostenervi. Avete bisogno di un favore? Chiedete. Siete sempre disponibili per i vostri amici e di sicuro qualcuno correrà per dare una mano. Nel pomeriggio la Luna in buon aspetto con Mercurio e Urano potrebbe nascere un’amicizia che avrà un posto speciale nella vostra vita e vi permetterà di aprire la porta a idee e opportunità inesplorate. Amore: in coppia, desiderate un rinnovamento e questa sfida non vi dispiace. Superando i vostri limiti, scoprirete che esistevano solo nella vostra mente. Soli: riguardo a un flirt volevate essere cauti ma a sorpresa, le cose potrebbero avere una svolta molto rapida nonché positiva.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Saturno in Pesci rappresenta un invito a stabilire dei limiti nel settore delle finanze. E’ vero che volete sentirvi sempre liberi, anche quando si tratta di spendere ma oggi tenete il portafoglio chiuso in un cassetto. Tuttavia, con questo transito, è possibile che oggi non la forma fisica non sia al top. La cosa migliore è semplificare l’elenco di cose da fare. Rimandate qualsiasi impegno o conversazione non importanti e concentrate le vostre energie soltanto su ciò che ritenete sia la massima priorità, comprese alcune questioni lasciate in sospeso. Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere un po’ tesa: voi avete bisogno di tempo per prendere una decisione ma il partner la penserà in modo diverso. Soli: non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Occhio a una persona che probabilmente non è sincera.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Saturno nel vostro segno, annuncia un’apertura di giornata poco piacevole da un punto di vista emotivo. Una persona potrebbe farvi sentire poco all’altezza di una situazione o accusarvi di pigrizia. Ignoratela o, ancora meglio, se potete eliminatela dalla vostra vita. Nel pomeriggio la Luna sarà in buon aspetto con Mercurio e Urano in Toro: sarete impegnati con progetti e interessi personali. Se inoltre un problema vi preoccupa lo risolverete così da poter prendere l’iniziativa riguardo ad altre cose che vi entusiasmano. Amore: in coppia, la dolcezza di amare sarà la musica della giornata e coinvolgerete il partner. Soli: incontro romantico con una persona sensibile che conquisterà il vostro cuore.