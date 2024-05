L’oroscopo del 4 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Pesci sosta alle spalle del vostro segno: rilassatevi e dedicatevi alle attività preferite, meglio ancora al dolce far niente. Che abbiate voglia di sognare a occhi aperto, guardare un film o fare un bagno rilassante, sentitevi liberi di stare in santa pace. In serata la Luna entra nel vostro segno e oltre a dotarvi di belle energie, avrete voglia di muovervi, uscire e divertirvi! Sfruttate queste vibrazioni anche per capire come trasformare in realtà gli obbiettivi di lavoro o personali che avete in mente! Amore: in coppia, qualche piccola discussione riguardo alle spese. Evitate di stressarvi. Soli: poco diplomatici, reagite in un nanosecondo rischiando di ferire la sensibilità di chi vi corteggia.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se con una persona riguardo a una situazione di lavoro o personale non siete d’accordo sulla strada da seguire, avrete difficoltà ad andare avanti e vi troverete a un punto morto. Avrete voglia di forzare le cose, di imporvi, ma più ci proverete e tanto più l’altro mostrerà un atteggiamento ostinato. Provate a mettervi nei loro panni, a capire con maggiore empatia cosa pensa la persona. Vedrete le cose dalla sua prospettiva e sarà più facile trovare una soluzione che vada bene a entrambi. Amore: in coppia, se con il partner ci sono delle tensioni oggi vorrete chiarire. Attenzione alla gelosia e ai sospetti infondati. Soli: flirt o avventure oggi vivrete gli incontri liberamente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se in questo momento siete coinvolti in una trattativa, le cose passeranno alla fase successiva, ovvero concludere e firmare. Ricordate solo di non accettare zone d’ombra o termini vaghi. Qualcuno potrebbe essere estremamente convincente ma qualunque cosa dica pensare solo ai propri interessi. Mostrate dunque fermezza. La vostra vita ora è tutta una questione di fatti in bianco e nero, senza vie di mezzo o strani compromessi. Dovete sapere esattamente in cosa vi state cacciando. Amore: in coppia, se vi concentrerete sui desideri del partner, la serata sarà bollente! Soli: attenzione ad attribuire a una persona che vi corteggia tutte le qualità di questo mondo. Tornate con i piedi per terra!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nella prima parte della giornata, con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci l’intuito sarà al top e permettervi di capire al volo ed essere più attenti ai problemi di chi vi circonda, offrire dei consigli saggi. E’ possibile, inoltre, che avrete la possibilità di fare una gita, uscire con grande piacere dal solito quotidiano. In serata, con la congiunzione Luna-Marte in Ariete sul fronte famiglia, evitate un atteggiamento autoritario, anche nel caso siate costretti a riprendere una persona cara. Amore: in coppia, il desiderio di entrambi è quello di mettere in discussione la relazione. Esaminate cosa funziona. Soli: maestri/e nella conquista! In ogni caso, evitate di lanciarvi in rischi inutili.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Che si tratti di lavoro o vita privata, oggi avrete la sensazione che una persona pretenda troppo e se così, potrebbe essere un punto di svolta. Vi ritroverete infatti a stabilire quei limiti che avreste voluto mettere in atto già tempo fa. Tuttavia non dovete sentirvi in colpa. Sentite che le persone apprezzano la vostra generosità ma in alcuni momenti pensate che diano tutto per scontato: fate bene a mettere dei confini. Amore: con il partner non siete in sintonia e rischiate entrambi di valutare la situazione in modo sbagliato. Nulla di grave ma fate comunque attenzione. Soli: è una giornata in cui potrebbe esserci un’avventura passionale o un flirt: vivete il presente, non pensate al futuro.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un sabato in cui siete dell’umore giusto per rilassarvi, scherzare, punzecchiare con benevola ironia chi vi circonda. Ma non tutte le persone saranno dell’umore giusto per accettare il vostro comportamento diretto ed esagerando potreste incorrere in qualche problema. Sfruttate le vibrazioni odierne per elaborare una strategia così da muovervi al meglio nel lavoro e mettervi in gioco: nelle prossime settimane arriveranno belle opportunità di crescita professionale. Amore: in coppia, mostrate tenerezza senza aver paura di strafare. Il partner adora questo tipo di attenzioni. Soli: se avete la sensazione di conoscere da sempre una persona, a parlare è l’istinto. E vi frequenterete…

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Una persona potrebbe tentare di convincervi, coinvolgervi in qualcosa di cui non ne sapete abbastanza e voi avere la forte tentazione di dire “sì”. Tuttavia prima pensate alle conseguenze. Impegnatevi soltanto dopo aver trovato più informazioni. Se l’istinto suggerisce che qualcosa non va bene, non dovete ignorarlo. In generale, è un sabato in cui rilassarvi, essere un po’ pigri o chiedere alle persone di occuparsi di determinati compiti in modo da non avere tutto sulle vostre spalle. Amore: in coppia, in serata con la congiunzione Luna-Marte in Ariete, con il partner rischiate di avere reazioni esagerate. Soli: grazie al fascino, farete una strage di cuori, potete davvero conquistare chi volete!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui potreste avere la sensazione che qualunque situazione non vada né avanti né indietro, non accada nulla. Ma è davvero così? Può essere che gli eventi non stiano prendendo la piega da voi desiderata ma anche questo è un segnale che qualcosa sta accadendo. Dovete semplicemente guardare la situazione da un’ottica diversa e vi accorgerete che è in atto un cambiamento positivo. Tiratevi su e stasera uscite con gli amici, accettate gli inviti! Amore: in coppia, sarete pronti a mollare la presa rispetto ad alcune cose e farete qualche concessione. Soli: gli affari di cuore oggi non sono una priorità. Domani andrà meglio, saprete bene come muovervi e conquistare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato in cui mentalmente vi sarà più facile eliminare tutte le cose negative, avvertite il forte desiderio di fare qualcosa di positivo. Al contempo non dovete in alcun modo sentirvi responsabili della felicità degli altri. Lasciate che siano loro a prendersi cura dei propri problemi. Sul piano delle finanze, se in questo momento state risparmiando e il budget è sotto controllo potete anche permettervi un certo margine di manovra. Stasera concedetevi una piccola gratificazione. Amore: in coppia, parlate chiaramente dei vostri desideri con il partner e tutto andrà bene! Soli: se volete conquistare oggi dovete osare: sguardi intriganti, conversazioni piene di passione…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se state pensando di fare dei lavori in casa, potreste esagerare: sarete spinti ad avere o fare il meglio del meglio, anche se in realtà non ne avete bisogno e potreste ottenere un ottimo risultato spendendo meno. Ed è ciò che vorrebbe una persona cara, scontenta del vostro atteggiamento. Parlatene e chiarirete. Con la congiunzione Luna-Marte in Ariete, più in generale, impegnate parecchie energie, fate tutto con grande passione ma rischiate di esaurirle: pensate al vostro benessere. Amore: in coppia, insieme al partner oggi sarà facile prendere le decisioni giuste sul futuro della relazione. Soli: avete capito che tipo di storia vi si addice. Muovetevi di conseguenza.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nella prima parte della giornata. con la congiunzione Luna-Nettuno nel vostro settore delle finanze, dei beni personali, fate attenzione: potreste perdere o farvi rubare qualcosa. Il vostro segno è già sempre distratto ma questo transito accentua la distrazione e qualcuno potrebbe approfittarne. Non è escluso che il passaggio vi renda inclini a spendere più del solito, a fare degli acquisti per voi stessi o le persone care. In serata, con la Luna in Ariete, vi farà piacere chiacchierare con parenti e amici. Amore: in coppia, la congiunzione Luna-Marte in Ariete vi rende impazienti, rischiate di non misurare le parole. Soli: potete conquistare ma dovete tenere sotto controllo l’agitazione

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete bisogno che gli amici vi diano una mano? Chiedete senza esitare, saranno pronti a offrire un aiuto. Se siete alle prese con un problema e desiderate parlare con una persona con una certa esperienza, qualcuno che conoscete potrebbe avere le risposte e il suo contributo rivelarsi prezioso. In generale è ottimo momento per socializzare e trovare le risposte di cui avete necessità in modo divertente. In serata con la congiunzione Luna-Marte in Ariete, dovrete risolvere una questione di denaro. Amore: in coppia, farete una sorpresa al partner, spezzerete la routine, le abitudini di sempre. Soli: il fascino vi rende irresistibili, oggi potreste incontrare la persona dei vostri sogni!