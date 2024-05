L’oroscopo del 5 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 5 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno rappresenta un invito a dedicare la domenica a qualsiasi cosa abbiate voglia di fare. Cercate di vivere la vita alle vostre condizioni evitando tuttavia di avere un atteggiamento gentile, comprensivo e altruista con le persone care per evitare che qualcuno vi accusi di essere egoisti o insensibili e finire con lo scatenare una discussione. Su un altro piano: con Marte nel vostro segno può essere facile cedere alla tentazione di spendere. E’ un buon momento, invece, per fissare degli obiettivi in termini di budget e risparmio. Amore: in coppia, bruciate d’amore e desiderio e il partner ricambia con grande passione. Oggi è il nirvana! Soli: giornata da sogno, vivrete avventure effervescenti e passionali. Sarete corteggiatissimi/e.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna, Mercurio e Marte in Ariete alle spalle del vostro segno la cosa migliore è dedicare la domenica al relax, rimanere dietro le quinte e riequilibrare le emozioni. Oggi potreste sentirvi un po’ destabilizzati, potreste aver assorbito la tensione dall’atmosfera intorno a voi o essere preoccupati per i problemi di un amico o un familiare. Pensate prima di tutto alle vostre esigenze, ai bisogni e fate passare in secondo piano quelli degli altri. Concedetevi una pausa e domani sarete più che pronti a stabilire nuovi limiti. Amore: in coppia, avete bisogno di parole dolci e gesti teneri. E oggi in questo senso il partner non vi farà mancare nulla! Soli: non passerete la domenica a casa: in programma ci sono tanti incontri romantici e una persona conquisterà il vostro cuore!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una domenica in cui siete empatici, volete essere d’aiuto a chi vi circonda, soprattutto nei confronti di una persona che sta attraversando delle difficoltà, ma ciò non significa che dovreste necessariamente risolvere la sua situazione e sentirvi in colpa se non lo farete. Con i passaggi astrali odierni potreste assorbire il suo stato d’animo, le emozioni e farvene carico rovinando il vostro morale e di conseguenza la giornata. Se davvero volete essere d’aiuto esaminate la situazione da un punto di vista pratico! Amore: in coppia, avvertite il forte bisogno di intimità e al contempo di piccole attenzioni. E il partner farà di tutto per rendervi felici. Soli: negli affari di cuore finalmente la ruota sta girando nella giusta direzione: è in arrivo un grande incontro romantico e passionale!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

L’atmosfera non è serena, che si tratti di lavoro o vita personale, qualcuno con cui avete una relazione importante potrebbe aver preso il sopravvento e forse dovreste trarne una lezione per il futuro. Può essere che abbiate minimizzato la situazione per non creare problemi o discussioni pesanti. Ma questo atteggiamento potrebbe aver scatenato in voi un po’ di frustrazione. E’ il momento di cambiare tattica ed essere più determinati. Non potrete cambiare tutto da un giorno all’altro ma pian piano ci riuscirete. Amore: in coppia, si sta preparando una svolta. Potrebbe essere collegata a un trasloco. Questo cambiamento dovrebbe riaccendere la magia. Soli: rimuginate sul passato e negli affari di cuore non c’è niente di nuovo. Oggi siete immersi nei ricordi.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Le questioni riguardanti il lavoro e la carriera durante la settimana potrebbero aver assorbito totalmente la vostra attenzione e forse non avete dedicato del tempo sufficiente alle relazioni con le persone care. Ma questo è un problema che potete risolvere facilmente: oggi cercate di trascorrete del tempo di qualità con amici e familiari. Con la presenza di Marte in Ariete nei prossimi giorni potreste anche prendere in considerazione l’idea di organizzare qualcosa che in futuro si trasformerà in uno splendido ricordo. Amore: in coppia, il dialogo, la comunicazione sono il punto forte della giornata e la relazione evolverà, farete notevoli passi in avanti. Soli: una relazione inizialmente soltanto di amicizia potrebbe trasformarsi rapidamente in una bellissima storia d’amore.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Tre pianeti in Ariete – Luna, Mercurio, Marte – vi dotano di grande lucidità eppure per quanto riguarda le relazioni personali è una giornata in cui potreste aver timore che le persone non vi capiscano più, pensare che forse siete troppo cambiati oppure avere la sensazione di aver lasciato alle spalle alcune relazioni. E’ possibile certo, ma cosa potete fare? Non tutti sono in grado di evolvere al vostro stesso ritmo. Tuttavia riflettete sul fatto che chi vi vuole bene non si pone problemi riguardo al vostro cambiamento. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole anzi, è presente la complicità, qualsiasi decisione viene presa insieme. Soli: avete intenzione di conquistare il cuore di chi vi attrae? Lanciatevi senza temere una delusione: oggi ci riuscirete in un batter di ciglia!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Luna, Mercurio, Marte in Ariete sostano nel vostro settore delle relazioni: l’atmosfera è un po’ elettrica e non sono escluse delle discussioni con le persone care anche se, va precisato, si tratterà di una tempesta passeggera. In ogni caso, l’atteggiamento migliore da tenere è non reagire a eventuali provocazioni, ad aggressività verbali e volgere altrove la vostra attenzione o dedicarvi alle vostre attività. Prendete cura di voi stessi, concedetevi un po’ di coccole e sviluppate il pensiero positivo! Amore: in coppia, non rimanete chiusi in casa, con il partner cercate di uscire di più. Farà bene a entrambi! Soli: potreste ricevere notizie da una persona che avete amato. Sarete liberi di scegliere se continuare o meno a sentirvi. In ogni caso, qualsiasi decisione prenderete sarà quella giusta.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Avete necessità di portare avanti un progetto o prendere una decisione importante ma siete oberati da impegni e responsabilità? L’aiuto di cui avete bisogno è a portata di mano: dovete solo chiedere ai familiari o agli amici. Lasciando alle spalle l’orgoglio e lanciando un SOS risparmierete tempo prezioso e momenti di frustrazione. All’occorrenza delegate qualcuno a svolgere alcuni compiti. Sicuramente di recente avete fatto molti favori e almeno una persona sarà pronta a dare una mano e ricambiare. Amore: in coppia, nuovi progetti entusiasmano entrambi, nella relazione c’è una svolta inaspettata e positiva. Soli: quante volte avete immaginato l’incontro con la persona ideale? Se fino ad ora non l’avete ancora trovata, i pianeti dicono che esiste. Guardate intorno a voi!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui Luna, Mercurio, Marte in Ariete vi regalano buonumore e vi spingono verso le persone, le attività e le situazioni che accentuano il vostro entusiasmo. I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per esplorare nuovi interessi. Un amico caro potrebbe spingervi a provare qualcosa di inedito e seppure reticenti, accetterete. Una volta che avrete preso il via scoprirete che vi state divertendo. In ogni caso, ricordate che per divertirvi non è necessario sforare il budget spendendo un occhio della testa. Amore: in coppia, se c’è stata una discussione accesa o un malinteso, è la giornata giusta per riappacificarvi. Soli: state vivendo un flirt? Deciderete se andare avanti o scegliere di diventare amici. Probabilmente opterete per la seconda possibilità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna, Mercurio, Marte in Ariete è una domenica in cui provate emozioni forti ma al contempo vi sentirete pronti a riprendere in mano alcuni problemi lasciati in sospeso e decidere di risolverli nel modo giusto. Se per un po’ di tempo una questione – non è escluso di tipo familiare – è stata motivo di stress e di preoccupazione ma non ne avete parlato con nessuno, condividere con una persona di cui vi fidate e aprirvi con sincerità, potrebbe dimezzare il fardello. Ritroverete bei livelli di energie nonché l’entusiasmo. Amore: in coppia, è probabile che alcuni cambiamenti nel ritmo quotidiano vi costringano a rivedere l’organizzazione. Farà bene a entrambi. Soli: determinati a trovare l’amore! Avete la speranza di incontrare la persona giusta e i pianeti vi sostengono.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna, Mercurio e Marte in Ariete vi dotano di splendide energie, sarete pronti a dire ciò che pensate dell’atteggiamento di alcune persone in modo diretto, senza giri di parole così da togliervi finalmente un peso. Potreste attirare commenti poco piacevoli ma non vi interesserà ciò che gli altri penseranno di voi. Con Venere in Toro è inoltre possibile che ci sia una riunione familiare oppure rivedrete una persona che conoscete da molto tempo e con la quale nel recente passato ci sono stati dei disaccordi. Amore: in coppia, con il partner oggi potreste pianificare un viaggio e ciò accenderà l’entusiasmo di entrambi. Soli: c’è la possibilità di un nuovo incontro ma non vi sentite pronti. Forse dovete prima superare la delusione riguardo una relazione passionale.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Ariete siete produttivi, la vostra attenzione è concentrata sulle finanze e inoltre siete spinti ad agire riguardo ai progetti personali. Cercate di sfruttare al meglio le belle energie poiché avrete un approccio molto realistico e potete riprendere in mano il controllo del budget. Non è escluso che troverete un secondo lavoro. In generale nelle finanze è un buon momento per fare delle mosse finanziarie serie che possano offrire sicurezza. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi di voler gestire tutto e prendere tutto troppo a cuore. Ma oggi è così, non potete farne a meno. Soli: è una domenica in cui dovreste evitare le conversazioni, anche con chi vi corteggia: sembra che nessuno sarà in grado di capirvi davvero. Andrà meglio domani…