L’oroscopo del 9 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 9 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Non è il martedì ideale per entrare in azione – anche se lo vorreste – e intraprendere qualcosa poiché le energie non sono al top. Portate a termine ciò che continuate a rimandare o piccoli compiti fattibili, tenete brevi conversazioni. in poche parole, cercate di rallentare il ritmo. Se inoltre dovete prendere una decisione riguardante un obbiettivo o un progetto per la casa, la famiglia, prima di agire riflettete o meglio ancora parlatene con le persone care. Evitate di fare di testa vostra. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ frustrati, avere la sensazione che il partner vi stia nascondendo qualcosa, poiché è un po’ freddino. Soli: nulla procede come vorreste e vi sentite soli, forse esclusi. Ma non è che a furia di pensare solo al lavoro senza rendervene conto vi siete isolati?

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui siete più efficienti del solito, porterete a termine alla velocità della luce i compiti, le responsabilità così da avere del tempo libero per voi e concedervi un po’ di relax, uscire e incontrare gli amici. Avete voglia infatti di avventura, di fare qualcosa di totalmente diverso dal solito. In questo momento, infine, state acquisendo una prospettiva migliore delle questioni finanziarie, le gestite con grande sicurezza e potete dunque affrontare ciò che avete lasciato in sospeso. Amore: in coppia, i pianeti vi spingono a mollare le preoccupazioni e ciò vi permetterà di rilassare l’atmosfera. Dedicherete del tempo al partner che ne sarà felice. Soli: negli affari di cuore non è un momento facile ma con i passaggi odierni, tutto è possibile, anche vivere un dolce flirt.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Prima di lanciarvi in acquisto, cercate di riflettere, per oggi rispettate i limiti del vostro budget poiché potrebbero nascere dei problemi che non avete messo in conto. Tutto questo per dire che sarete molto tentati, potrebbe essere difficile resistere a un oggetto e vorrete farlo vostro. Semaforo verde se avete intenzione di promuovere le vostre idee e stabilire nuovi contatti: si riveleranno preziosi e fortunati poiché i transiti attuali apportano un’energia particolarmente positiva sul fronte della comunicazione. Amore: in coppia, sulla relazione splende il sole, il dialogo è al top e non volete rovinare la giornata litigando per delle banalità. Soli: dopo qualche concessione lascerete che l’amore entri nella vostra vita. La sequenza degli eventi vi farà capire che avete scelto la persona giusta.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto tra Venere nel vostro segno e Nettuno in Pesci, può distorcere la vostra visione di una situazione. Gli ostacoli che avete di fronte sono reali o immaginari, frutto della vostra immaginazione? Quando valutate le vostre possibilità cercate di essere realistici al massimo ma tenete presente che potrebbe anche valere la pena di chiedere un consiglio. Una persona di cui vi fidate potrebbe fare alcune osservazioni che vi spingeranno a entrare comunque in azione. Amore: in coppia, l’intesa con il partner è ben consolidata. Oggi vivrete momenti di felicità. Vi concederete di sognare in grande! Soli: pronti a dire addio alla solitudine, dopo un passato caotico e deludente, finalmente un flirt prende una piega più che positiva, vi permette di voltare pagina e guardare al futuro.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi astrali odierni rischiate di vedere le persone e le situazioni non come sono nella realtà ma come vorreste che fossero. Circola confusione e se qualcosa non è di vostro gradimento potreste semplicemente fare come lo struzzo e ignorarlo. Tuttavia è una giornata in cui un transito vi costringe a prendere atto della realtà così da concentrare l’attenzione su una questione fondamentale di lavoro o personale. Per risolvere, snellite la lista delle cose fare, eliminate i compiti non importanti. Amore: in coppia, è una giornata romantica, nella relazione circola la felicità. Con il partner c’è una grande e bellissima armonia. Soli: avete l’effetto calamita, il fascino e la sicurezza sono al top, dunque ovunque vi recherete sarete notati. In programma c’è una conquista.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se avete intenzione di dare il via a un progetto o a un piano di lavoro o personale e avete chiesto numerosi consigli, è il momento di smettere di ascoltare le opinioni degli altri poiché ciò creerebbe confusione e rischiate di bloccare la vostra iniziativa. Con la Luna nel vostro segno avete la sicurezza necessaria per procedere, indipendentemente dal fatto che qualcuno approvi o meno ciò che state facendo. Seguite l’istinto e di sicuro imboccherete la direzione giusta. Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, il dialogo con il partner è facile e vi permette di parlare del vostro futuro, della sicurezza finanziaria. E’ un’ottima giornata per mettere tutto in ordine. Soli: non siete tra i più romantici ma grazie alla semplicità, il buon senso e l’intelligenza, conquisterete un cuore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno, non dovete dunque stupirvi se vi sentite un po’ demotivati, avvertite stanchezza. Forse è il momento di rallentare il ritmo. Potete delegare qualcosa, chiedere una mano a una persona cara o a un collega così da semplificare il programma della giornata? Quando sono loro ad aver bisogno di un aiuto correte sempre per primi in loro soccorso ed è un fatto noto! Per oggi dunque rilassatevi e cercate di ricaricare le batterie. Amore: in coppia, con il partner siete più uniti che mai! Dopo anni di vita a due potreste pianificare per l’estate una nuova luna di miele. Soli: il fascino vi porta all’incontro che stavate aspettando. Sarete più che sicuri della vostra scelta e vivrete un momento romantico che segnerà un nuovo capitolo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Desiderate ampliare la cerchia dei contatti, stringere delle relazioni che potrebbero sfociare in un’amicizia o in una collaborazione di lavoro. Al contempo siete molto sensibili alle vibrazioni che vi trasmettono gli altri e ciò permettervi di capire chi frequentare o chi fareste meglio a evitare. Da parte vostra non è un atteggiamento scortese od opportunista anzi va assecondato. Fare una selezione è giusto poiché vi metterà al riparo da qualsiasi seccatura e frustrazione futura. Amore: in coppia, giornata top! Complicità, passione, progetti saranno le parole chiave di questo martedì. Che felicità! E chi ha litigato capirà che è il momento di fare pace. Soli: dovete soltanto guardarvi intorno: le possibilità di fare un incontro d’amore sono numerose e tutte ugualmente splendide!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Vergine, è il momento di apprezzare tutto l’impegno messo nel lavoro e dare il via alle iniziative importanti che pianificate da tempo o a un progetto che avete a cuore e che vi porteranno verso la realizzazione e il successo. Sarete dunque molto concentrati e non potrete dire “sì” alle richieste di chi vi circonda: i veri amici capiranno! Ci sarà chi, ma non è una sorpresa, cercherà di sollecitare il vostro senso di colpa. Ignorateli, non potete accollarvi i problemi di tutti. Amore: in coppia, i passaggi odierni rafforzano la relazione, con il partner fate progetti per il futuro e ciò rassicura entrambi! Soli: i transiti non annunciano necessariamente nuovi incontri. romantici. Tuttavia alcuni Sagittario potrebbero avere un appuntamento con una persona da cui sono attratti da tempo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Vergine rappresenta un invito a puntare sulla leggerezza, per cui evitate di rimuginare senza sosta su alcuni piccoli dettagli che vi irritano o a una questione di lavoro o personale che alla fine è più semplice di quanto pensiate. Rilassatevi, distraetevi, ritagliate un po’ di tempo per stare da soli, entrare in contatto con le vostre emozioni e ritrovare il pensiero positivo. Se lo farete, la risposta al problema potrebbe arrivare spontaneamente e all’improvviso con vostro grande sollievo. Amore: in coppia, c’è uno scambio di punti di vista e sostegno reciproco. E’ una bella giornata per affinare i progetti a due con buon senso e dunque sperare in un futuro luminoso. Soli: stringerete nuovi contatti sulla base di conversazioni interessanti, valori e ideali simili ai vostri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Vergine oggi siete molto concentrati, sarà più facile esprimervi con calma e dare il via a conversazioni importanti, soprattutto se è necessario chiarire alcuni malintesi in una relazione personale o di lavoro. Se con altre persone avete in ballo un progetto importante che coinvolge il denaro sarete molto determinati a chiarire qualsiasi dettaglio che non vi convince poiché sapete che un errore potrebbe costare caro a tutti e compromettere il futuro successo. Amore: in coppia, serata molto romantica e sensuale, tra le braccia del partner dimenticherete tutto. Potreste pianificare una prossima gita, una fuga lontani da tutti. Soli: per oggi, non desiderate relazioni impegnative, preferite i flirt, le avventure senza futuro. Alla stabilità affettiva ci penserete in seguito.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Vergine nel vostro settore delle relazioni, potreste essere spinti più che mai a voler dare una mano ma entrate in azione solo se qualcuno ve lo chiederà esplicitamente: in caso contrario l’altro penserà che siate invadenti. In ogni caso, dovreste porvi una domanda così da capire se il vostro gesto è disinteressato oppure se è un modo per ignorare i vostri problemi. Se al contrario siete voi ad avere bisogno di un aiuto andate oltre l’orgoglio e chiedete senza esitare. Amore: con il partner c’è leggerezza, un bel dialogo, date priorità all’ascolto e ai desideri reciproci e circola dunque tanta complicità. Soli: giornata favorevole ai nuovi incontri romantici ma non è escluso che qualcuno che già conoscete potrebbe sorprendervi con una dichiarazione d’amore.