L’oroscopo del 11 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 11 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Luna-Plutone è una giornata emotivamente intensa. Siete più sensibili del solito e forse anche più sulla difensiva. Probabile dunque non abbiate intenzione di avere discussioni con chi vi circonda né di scatenare problemi. Cercate, inoltre, di non rimuginare su situazioni che non potete controllare e privilegiate il relax. Amore: in coppia, sfruttate gli ultimi giorni del transito di Giove in Pesci per lasciarvi andare al romanticismo, create un’atmosfera magica… Soli: sarete assolutamente affascinati da una persona dolce e forte, avrete la convinzione di aver trovato la perla rara. Conquisterete il suo cuore.

Oroscopo 11 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui avete belle energie, vi sentite forti, concentrati e pronti a risolvere quei problemi che fino a oggi avete eluso. Più in generale, cosa sperate di realizzare? Se avete dei progetti vale la pena di portarli avanti! Ignorate chi pensa che non ce la farete. Fermezza e dimostrate loro, a suon di risultati, che sbagliano. Amore: in coppia, siete agitati e le conversazioni saranno… elettriche! Occhio a esagerare. Soli: nella conquista sarete scatenati, vi muoverete un po’ alla cieca e ovviamente non ne trarrete alcun vantaggio.

Oroscopo 11 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Luna-Plutone, potrebbe scatenare un po’ di ansia riguardo a un cambiamento di lavoro o personale ma è il momento di osare, uscire dalla vostra zona di comfort! Su un altro piano: potrebbe arrivare una spesa imprevista quanto urgente. Il buon aspetto Luna-Giove indica che la fortuna è dalla vostra parte: risolverete. Amore: in coppia, la vostra generosità e comprensione vi renderanno unici agli occhi del partner. L’intesa sarà splendida. Soli: fate attenzione a non idealizzare troppo chi vi corteggia. A parte questo, apprezzate particolarmente la fase della conquista e della seduzione.

Oroscopo 11 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza della Luna nel vostro segno a Plutone, oggi sarete diffidenti, e sarete molto attenti per capire se una persona stia tentando di dominarvi. Se avrete la sensazione che qualcuno sta cercando di farlo, stroncate la situazione sul nascere. Dovete avere accanto, lavoro o vita personale, soltanto chi vi rispetta. Amore: in coppia, sarete spinti a coinvolgere il partner in ogni vostra decisione. Amore e fiducia assoluta! Soli: non vi mancherà l’originalità per conquistare chi vi attrae. Mercurio facilita i contatti, gli incontri sono positivi. Vi state dirigendo verso nuovi orizzonti.

Oroscopo 11 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Fate del vostro meglio per rimanere concentrati sulla lista di cose dare, sulle faccende domestiche: ciò vi permetterà di ritrovare un equilibrio interiore. Anche prendere cura di voi stessi è un buon modo per rigenerare le energie. Stasera la Luna entrerà nel vostro segno e allevierà lo stress provato negli ultimi due giorni e mezzo. Amore: in coppia, nei progetti a due guardate al futuro con la certezza che starete sempre insieme mano nella mano, anche di fronte a eventuali difficoltà. Soli: conquisterete una persona e avrete tante cose da raccontarvi e da condividere. Pian piano vi innamorerete!

Oroscopo 11 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Plutone, evitate di nutrire rancore. Questo aspetto astrale può portare a un atteggiamento mentalmente ossessivo, soprattutto se ritenete che una persona vi abbia fatto un torto. Fortunatamente, l’atmosfera diventerà più leggera nel pomeriggio: troverete il conforto attraverso chi vi ha sempre offerto il suo sostegno. Amore: in coppia, potreste dire al partner che non avete bisogno che vi dica cosa fare, come e quando farlo. Anche se potreste avere ragione occhio a come vi esprimerete. Soli: non è una gran giornata, siete delusi dagli incontri e penserete che la situazione non cambierà. Ma rimanere chiusi in casa a rimuginare non farà che accrescere il malumore. Uscite con gli amici!

Oroscopo 11 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Una conversazione sincera sarà d’aiuto ad allentare eventuali tensioni presenti in una relazione importante. Ma dovete farlo con tatto e diplomazia. Anche se una persona vi sta esasperando, cercate di rimediare. E’ meglio farlo ora poiché ci sono buone possibilità che siate disposti a perdonare, dimenticare e andare avanti. Amore: in coppia, se il partner non è d’accordo con ciò che chiedete, evitate di arrabbiarvi. Lasciate perdere: la domenica si annuncia romantica! Soli: non aspettatevi di incontrare l’anima gemella perfetta. Oltretutto non è sicuro che esista. Attenzione alle delusioni.

Oroscopo 11 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste pensare che gli altri non vogliano ascoltarvi ma dovreste chiedervi come vi rivolgete a loro. Con la dissonanza Luna-Plutone è probabile che sia entrata in azione la leggendaria codina velenosa e abbiate fatto qualche critica di troppo. Nel pomeriggio, il buon aspetto Luna-Giove sarà d’aiuto a ritrovare la calma con gli amici e i familiari. Amore: in coppia, con il partner evitate discussioni accese soprattutto per motivi di denaro. Le vostre reazioni saranno esagerate. Soli: avete la sensazione che la vostra vita affettiva non stia andando da nessuna parte. Dovreste rivedere le vostre esigenze, i bisogni emotivi e avere più sicurezza.

Oroscopo 11 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Piedi per terra, evitate di vedere solo ciò che volete vedere: oggi e nei prossimi giorni attenetevi alla realtà delle situazioni ed evitate di girare film mentali. La dissonanza di Nettuno potrebbe spingervi, infatti, a credere in qualcosa che probabilmente esiste solo nella vostra fantasia. A meno che non abbiate un sogno impossibile da realizzare. Amore: in coppia, evitate quei silenzi di piombo che potrebbero insinuarsi nella relazione. Siate pronti a fare il primo passo per ritrovare l’allegria! Soli: se una persona vi corteggia penserete sia quella giusta. Gli amici vi consiglieranno di non partire in quarta ma non li ascolterete… Eppure potrebbero avere ragione.

Oroscopo 11 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se alcune questioni vi preoccupano ricordate che siete in grado di mantenere la calma Non solo è importante, ma è anche essenziale per mantenere la stabilità in una situazione. Potreste avere un temporaneo calo di motivazione, ma è appunto passeggero: nel lavoro riprenderete slancio e, non temete, otterrete ottimi risultati! Amore: in coppia, siete in modalità pantofoloni/e ma il partner non lo è! Cercherà di stimolarvi ma inutilmente, sarà come parlare con un muro. Soli: la solitudine non è facile da vivere, soprattutto quando si cerca il vero amore. Ma penserete al vecchio adagio “meglio soli che male accompagnati” e smetterete di rimuginare.

Oroscopo 11 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Luna-Plutone, potrebbe circolare un po’ di stress, potreste riflettere su quanto il passato stia influenzando il presente, il che vi spingerà a risolvere alcuni problemi che vi pesano e che stanno andando avanti da tempo. Nei prossimi giorni sarete pronti a prendere a prendere una decisione così da risolvere definitivamente. Amore: in coppia, non saprete come reagire di fronte ad alcuni rimproveri della dolce metà. Non capirete cos’è che avete sbagliato… Soli: se al momento state vivendo un flirt, evitate di lanciarvi contemporaneamente in altre avventure. Il rischio è quello di essere scoperti e mandare all’aria una potenziale storia d’amore.

Oroscopo 11 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Concentratevi sulle vostre esigenze! Siete sempre molto altruisti, pronti ad aiutare gli altri ma ciò spesso impedisce che pensiate prima a voi. Anche perché c’è chi approfitta parecchio della vostra gentilezza. Non dovete dire di sì a qualsiasi cosa vi chiedono solo per timore di scatenare un conflitto. E’ un errore. Amore: in coppia, è una giornata in cui avete bisogno di affetto, di amore, di sentirvi rassicurati ma il partner sembra ignorare o non capire… Soli: ana persona vi attrae ma non sapete come muovervi. Evitate di prendere iniziative, il rischio di delusione sarebbe alto.