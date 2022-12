L’oroscopo del 13 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 13 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 13 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’immaginazione, oggi potrebbe giocare qualche scherzetto: un’idea potrebbe essere molto allettante ma a voi sembrare fuori dalla vostra portata. Fate leva sulla razionalità e cercate invece di concretizzarla: dovete solo trovare la motivazione. Al contempo, evitate di farvi coinvolgere nei problemi degli altri: sarebbero solo un’inutile fonte di distrazione. Amore: in coppia, con Venere in Capricorno, pur essendo schietti e fin troppo sinceri, terrete comunque conto delle aspettative della dolce metà. Soli: tante persone che vi corteggiano vi fanno sperare di trovare finalmente il partner giusto, quello che vi renderà felici. Date il via a una storia e andate a vedere dove vi porterà.

Oroscopo 13 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Le circostanze della giornata potrebbero scatenare delle situazioni difficili, in cui vi troverete tra l’incudine e il martello. Decidere se discutere o mantenere la pace riguardo a qualsiasi problema, vi renderà irrequieti. Da un lato, potreste voler appianare le cose in modo ragionevole mentre dall’altro vorreste dichiarare una guerra nucleare… Amore: in coppia, i pianeti accendono il vostro desiderio, la passione. Se il partner ha lo stesso stato d’animo la serata sarà bollente. Soli: come detto l’atmosfera profuma di passione e non vi dispiacerà vivere un’avventura passeggera ma molto coinvolgente.

Oroscopo 13 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La creatività è al top, avete mille idee ma con la dissonanza Luna-Saturno il rischio è che siano irrealizzabili per cui è importante che facciate appello alla razionalità e alla praticità. Con questo aspetto, potrebbero esserci delle tensioni o delle frustrazioni nelle relazioni di lavoro e ruoteranno principalmente attorno alle responsabilità. Amore: in coppia,è difficile parlare d’amore quando l’umore è così altalenante. Datevi una calmata e con il partner fate insieme dei progetti per il futuro. Soli: l’atmosfera è del tipo montagne russe, gli incontri non sono in programma. Far un po’ di jogging vi rilasserà. L’amore aspetterà…

Oroscopo 13 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Riguardo alle finanze oggi in famiglia potrebbe circolare un po’ di stress: cercate di stabilire un budget ragionevole così da garantirvi la stabilità. Al contempo, per quanto riguarda le spese, cercate di agire in modo responsabile, soprattutto se il benessere delle persone care dipende da voi. Vi eviterete qualche preoccupazione in più. Amore: in coppia, se volete far passare un messaggio, siate diplomatici! In caso contrario la dolce metà potrebbe mandarvi in un certo paese… Soli: amicizia o affari di cuore, oggi potrebbe esserci un malinteso e ciò essere motivo di delusione. Evitate, in ogni caso, decisioni impulsive.

Oroscopo 13 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Vedere il lato positivo delle persone o quello negativo, oggi dipende da voi. Ciascuno ha un lato buono e uno cattivo, nessuno è perfetto – nemmeno voi – ma sarete d’accordo che è meglio puntare sul primo aspetto che sul secondo. Siate dunque come sempre generosi: in questo modo nelle relazioni riuscirete a mantenere l’armonia. Amore: in coppia, con il partner potrebbero nascere delle incomprensioni che dovreste allentare immediatamente. Ma non è detto che lo farete… Soli: è una giornata in cui prenderete cura di voi stessi, del benessere fisico e dell’equilibrio personale.

Oroscopo 13 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Luna-Saturno potrebbe emergere in modo accentuato il vostro lato perfezionista e rischiate di avere delle aspettative irrealistiche su voi stessi, soprattutto se inizierete ad analizzare eccessivamente il vostro lavoro o a fare paragoni con i colleghi. Cercate, al contrario, di apprezzare i vostri punti di forza nonché le qualità. Amore: in coppia, farete il possibile per rassicurare il partner, soprattutto se sentite che è giù di corda. Il vostro obbiettivo sarà quello di vederlo sorridere! Soli: Per conquistare chi vi attrae sareste disposti ad andare in capo al mondo. E’ positivo, sicuro, ma rimanete con i piedi per terra…

Oroscopo 13 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il desiderio odierno è quello di ampliare gli orizzonti in compagnia degli amici più cari. Avete voglia di viaggiare, esplorare nuovi ambienti. Tuttavia la pianificazione nonché l’attenzione ai dettagli è fondamentale. La presenza di Marte in moto retrogrado indica che dovete fare delle scelte mirate. Fidatevi dell’istinto. Amore: in coppia, con il partner avrete conversazioni costruttive, guarderete al futuro con ottimismo. Soli: potrebbe essere una giornata che ricorderete a lungo. E’ possibile l’incontro con l’anima gemella che abbatterà le vostre difese!

Oroscopo 13 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna-Saturno è un martedì in cui siete ipersensibili e potreste avere delle difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni soprattutto sul posto di lavoro. Cercate di essere consapevoli del vostro stato d’animo e di fronte a qualche frustrazione, evitate di prendervela con i colleghi. In seguito avreste dei sensi di colpa. Amore: in coppia, fate nuovi progetti e con il partner siete entusiasti di vedere che la relazione prende la direzione desiderata. Bei momenti di grande complicità. Soli: si profila una splendida storia d’amore, non è escluso con un/a ex che torna a bussare alla vostra porta.

Oroscopo 13 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel lavoro, prima di esprimervi con i colleghi o il boss, valutate attentamente le vostre parole. E’ noto che solitamente dite con fermezza le vostre opinioni, dunque oggi cercate di ammorbidire il tono e in ogni caso evitate di dare il via a conversazioni che potrebbero essere frustranti o che rischiano di scatenare discussioni spiacevoli. Amore: in coppia, consapevoli che il partner è giù di morale, lo sostenete, lo ascoltate: sarete al suo fianco. Insieme vi sentite sempre più forti. Soli: è possibile che vi innamorerete perdutamente di una persona con i vostri stessi obbiettivi di vita, anche se diversa dal tipo che solitamente scegliete.

Oroscopo 13 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui sarete spinti a riflettere sulla vita in generale ma non sarà una cosa negativa: rimanere dietro le quinte per conto vostro, osservare, anziché entrare in azione, vi rilasserà. Con la dissonanza Luna-Saturno in effetti potreste avere difficoltà a comprendere chi vi circonda e, di contro, a volte non vi sentirete apprezzati. Amore: in coppia, se lavorate con il partner non appena uscite dal contesto professionale e rientrate nel dolce nido smettete di parlare di lavoro. Soli: la comunicazione non è al top: per oggi evitate di dichiarare i sentimenti a chi vi attrae.

Oroscopo 13 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Luna-Saturno, senza forse rendervene conto potreste avere un atteggiamento che agli altri sembrerà brusco o insensibile. Cercate di essere gentili, dunque, nelle relazioni di lavoro o personali, puntate a mantenere l’armonia. E’ pur vero che questo passaggio può scatenare pessimismo ma, al contempo, è perfetto per lavorare sui progetti di ampio respiro. Amore: in coppia, l’impazienza non va d’accordo con l’amore e l’armonia. Evitate di partire in quarta. Soli: se avete un incontro o un appuntamento, tenete sotto controllo le emozioni, il nervosismo oppure vi conviene rimandare…

Oroscopo 13 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Saturno oggi nel lavoro potreste inserire il pilota automatico e rischiate di commettere degli errori. Al contempo prima di impegnarvi in qualcosa di importante e firmare, leggete tutto con la massima attenzione. E’ meglio essere consapevoli di eventuali insidie, prima che si trasformino in rogne. Amore: in coppia, sul fronte eros oggi esprimete desideri e aspettative! È un ritorno all’equilibrio. Soli: tramite i social o per caso, ritroverete una conoscenza o un vecchio amore. Vorrete capire cosa accadrà ma evitate qualsiasi pregiudizio.