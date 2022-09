Oroscopo 11 settembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 11 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 11 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 11 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avvertite anche oggi le vibrazioni della Luna Piena in Pesci a cui si aggiunge il buon aspetto Sole-Urano. Un fatto più che positivo: dal nulla potrebbero arrivare delle opportunità in grado di farvi migliorare la situazione finanziaria. Nonostante la Mercurio in Bilancia sia in moto retrogrado, è un buon momento per dare il via a qualsiasi progetto mirato ad aumentare le entrate. Amore: in coppia. rilassatevi! Vedete problemi dove non ce ne sono. Rimuginare è inutile. Soli: se finalmente aveste il coraggio di esprimere i vostri sentimenti alla persona che vi attrae? Fatelo domani.

Oroscopo 11 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con l’armonia tra Sole e Urano oggi siete particolarmente entusiasti, ottimisti e oltre che dotati di splendide energie anche di un eccellente intuito. E’ probabile che sarete impazienti di concretizzare nuove idee che vi soddisfano! L’unica accortezza: evitate di farvi coinvolgere nei problemi degli altri e fare di tutto per dare una mano. Non otterreste riconoscenza… Amore: c’è un rinnovamento, lasciate alle spalle la routine! In programma c’è passione, sensualità. Soli: attratti da una persona molto intrigante. Questo incontro potrebbe sconvolgere la vostra vita!

Oroscopo 11 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Pesci anche oggi opera la sua magia, potrebbero esserci degli eventi positivi imprevisti. Inoltre il buon aspetto Sole-Urano potrebbe offrire delle soluzioni a una questione che da un po’ è motivo di perplessità. Di qualunque cosa si tratti sarete piacevolmente sorpresi e grati. E’ un’ottima giornata, inoltre, per dare il via a nuovi progetti. Amore: protettivi, generosi nei confronti del partner, oggi aprirete la porta alla felicità a due! Soli: la solitudine, tranquilli, non vi accompagnerà ancora per lungo tempo. In vista ci sono numerose conquiste!

Oroscopo 11 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I recenti successi potrebbero portare a nuove aspirazioni così da migliorare lavoro e finanze. Con il buon aspetto Sole-Urano siete molto determinati e fiduciosi nel vostro futuro, siete pronti ad affrontare una sfida impegnativa ma da cui trarrete grande soddisfazione. La carriera e le relazioni sembrano dunque molto promettenti! Amore: la comunicazione non è al top e voi vorreste parlare di un progetto a due. Il partner vuole essere sicuro di fare la scelta giusta. Soli: non volete più perdere tempo con chi vi corteggia e porrete domande precise. Ma è la strategia giusta?

Oroscopo 11 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Esaminare con attenzione la vostra situazione finanziaria può essere utile ma gestire ogni dettaglio potrebbe rivelarsi estenuante. Stabilire un budget vi permette di tenere sotto controllo le uscite e permettervi di concedervi qualcosa di piacevole. Il buon aspetto Sole-Urano potrebbe inoltre accentuare l’ambizione. Cosa volete realizzare? Amore: in coppia, parole dolci e momenti sexy! Una dichiarazione d’amore può concludere la serata. Soli: nuovi incontri e uno potrebbe interessarvi parecchio. Per prendere una decisione giusta ascoltate l’istinto.

Oroscopo 11 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Sole-Urano vi rende positivi e produttivi più del solito, dedicherete del tempo puntando a concretizzare le vostre idee. Evitate di esagerare e per il momento non impegnatevi più del necessario. Infine, state alla larga da persone e situazioni che vi hanno appesantito. Siete in una splendida fase di trasformazione! Amore: in coppia, giornata all’insegna del vero amore! Siete felici, in totale osmosi con il partner. Soli: tenete gli occhi ben aperti, oggi potrebbe esserci un incontro decisivo che riempirà di gioia il vostro cuore!

Oroscopo 11 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il desiderio di approfondire una relazione d’amicizia potrebbe farvi ignorare l’istinto. Probabilmente vi sta dicendo che non è un rapporto giusto per voi e non durerà. Avrete la sensazione che la persona rappresenti una ventata d’aria fresca ma alla fine potrebbe trattarsi di un accordo che svanirà. Tuttavia, imparerete qualcosa che non dimenticherete. Amore: in coppia, siete sospettosi nei confronti del partner e l’osservate con attenzione. Finché non avete prove, state calmi. Soli: vi sentite esclusi e un po’ arrabbiati con tutti. Andrà meglio domani.

Oroscopo 11 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Sole-Urano potrebbero arrivare delle opportunità rare quanto insolite di lavoro. Un ex collega, ad esempio, potrebbe chiamarvi e fare una proposta incredibilmente allettante. Potrebbe esserci la possibilità di lavorare con gli amici. Di qualunque cosa si tratti considerate questa opportunità come un dono di potenziale stabilità e sicurezza. Amore: non siete dell’umore giusto per far passare alcune cose. E invece dovreste: è inutile essere testardi. Soli: determinati a mettere le carte in tavola per chiarire un flirt. Basta alle chiacchiere inutili. Andrete dritti al punto.

Oroscopo 11 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se state pensando di apportare dei miglioramenti in casa, nelle prossime settimane dedicherete molte energie per operare qualche cambiamento. Potreste essere anche spinti ad accettare una nuova e interessante offerta di lavoro o concretizzare un obbiettivo personale. Questa opportunità potrebbe cambiare le carte in tavola. Amore: in coppia: dolci momenti di complicità, il dialogo è al top ma l’eros è un po’ addormentato. Soli: in attesa che arrivi il vero amore, sfruttate i lati positivi del vostro status. La libertà per voi conta molto.

Oroscopo 11 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni in casa, soprattutto nel pomeriggio, potrebbero circolare delle tensioni. Non dovete temere di stabilire dei limiti, delle regole di base o assegnare, secondo necessità, dei compiti. Cercate in ogni caso di non imporvi con il pugno di ferro. A quel punto potreste scatenare ribellione e discussioni accese! Amore: in coppia, il clima è teso, la mancanza di comunicazione può disturbare l’accordo e la complicità. Soli: siete molto esigenti, date troppa importanza ai dettagli e con questo atteggiamento vi perdete la possibilità di fare nuovi incontri.

Oroscopo 11 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte in Gemelli mette sulla vostra strada alcune persone che vi daranno ottimi consigli per aumentare le entrate. Se siete in una fase di trattativa con la banca o per una vendita o un acquisto, le conversazioni avranno una svolta positiva. La firma di un contratto sarà la conferma che concluderete un affare, un buon affare. Amore: in coppia, grandi cambiamenti in programma., prenderete decisioni necessarie e importanti. Soli: in vista c’è una svolta affettiva. Un incontro può essere inaspettato, improvviso o del tutto folle, ma arriva come per magia!

Oroscopo 10 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Plenilunio di ieri nel vostro segno ha aperto la strada alle novità e anche oggi avvertite questa ventata d’aria fresca. Ma è il momento di recuperare le energie e ricaricare le batterie. Prendete cura di voi stessi, delle vostre esigenze e data la presenza della congiunzione Luna-Giove in Ariete, di evitare di esagerare con cibo e bevande. Amore: un malinteso può creare un disaccordo temporaneo. Cercate di calmare le acque. Soli: ma volete veramente una storia stabile? Volendo ci sarà la possibilità ma oggi vi divertirete a flirtare senza voglia di impegnarvi.