L’oroscopo del 15 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 15 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mollate eventuali dubbi sulle vostre capacità o che alcuni commenti diminuiscano l’autostima. Potrebbero scatenare incertezza sulla bontà del vostro lavoro, del vostro impegno. Tenete presente che tutto ciò su cui state lavorando porterà a una maggiore sicurezza professionale e successo finanziario. State andando nella giusta direzione! Amore: in coppia, la sincerità dei vostri sentimenti fa crescere la relazione, con il partner è una vera storia d’amore. Soli: anche di fronte a un dolce sms di chi vi corteggia, non mostrerete entusiasmo. Aspetterete di vedere cosa ne verrà fuori, perché già avete pagato per la vostra ingenuità. Ma l’altro/a saprà come abbattere le vostre difese…

Oroscopo 15 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un giovedì in cui per quanto riguarda il settore delle finanze pensate in grande, poiché volete guadagnare quanto meritate. Se avete intenzione di ampliare un’attività o chiedere un aumento, andate avanti. E’ un ottimo momento per iscrivervi a un corso che vi permetta di migliorare le vostre competenze e trarne vantaggio nel lavoro. Amore: in coppia, c’è complicità, empatia, tenerezza, gioia di vivere, sincerità, lealtà! Soli: che sia in palestra, in un viaggio di lavoro o una serata con gli amici, oggi potreste incontrare la persona giusta!

Oroscopo 15 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui la cosa migliore è non prendere delle decisioni, anche su piccole questioni. Evitate in ogni caso, di fare scelte importanti per quanto riguarda le finanze o il settore immobiliare. Il rischio, infatti è che Marte nel vostro segno vi spinga a entrare in azione e solo in seguito riflettere sulle conseguenze. Amore: in coppia, fate attenzione all’orgoglio, oggi potrebbe creare dei problemi. Non prendete alla lettera ciò che dirà la dolce metà e fate leva sull’autoironia. Soli: in caso di incontro o se avete un appuntamento, l’agitazione non giova. Rischiate di sorprendere ma in modo spiacevole.

Oroscopo 15 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

È uno splendido mercoledì per riunioni e incontri e per entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Tuttavia, la dissonanza Luna-Marte indica che se volete divertirvi dovrete contrastare un attacco di pigrizia. Se non vi “costringerete” a fare qualcosa che sapete ne vale la pena in seguito vi morderete i gomiti! Amore: in coppia, circolano incomprensioni e rischiate di partire in quarta per motivi di poco conto. Soli: una persona che vi corteggia potrebbe superare alcuni limiti: vi sentirete incompresi e prenderete delle decisioni drastiche.

Oroscopo 15 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle finanze: potrebbero emergere nuove possibilità di guadagno. E’ una giornata, dunque, in cui tenere aperti gli occhi e le orecchie così da non farvi scappare eventuali opportunità. Tuttavia in serata, fate attenzione: in famiglia potrebbero nascere delle tensioni a causa di questioni di denaro. Amore: in coppia, molto convincenti se avete delle richieste da fare alla dolce metà, approfittatene poiché dirà solo dei sì. Soli: oggi potreste dire che “l’amore arriverà quando sarà il momento giusto”. Aprite gli occhi, quel momento è ora!

Oroscopo 15 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte: il transito indica che potreste essere molto arrabbiati con il boss o un socio. Forse non sarà d’accordo con quanto direte oppure non darà il via libera a una vostra richiesta. Non mostrerete niente ma interiormente sarete furibondi. Calma, anche perché sta per arrivare una buona notizia. Amore: in coppia, nonostante il lavoro, la stanchezza, organizzerete una serata intima con il partner. Il miglior antistress per entrambi! Soli: è possibile che per ottenere un appuntamento, una persona diventi assillante. Se non vi interessa, ditelo chiaramente. Più sarete vaghi e maggiore sarà la sua insistenza!

Oroscopo 15 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni possono scatenare impazienza o disattenzione. Lavoro o vita privata, qualcuno potrebbe contestare le vostre opinioni ma è meglio non entrare in rotta di collisione. Non è escluso un conflitto interiore tra il bisogno di familiarità e l’attrazione per l’inedito. Per oggi, evitate di lanciarvi in nuove esperienze. Amore: in coppia, siete agitati, avete da ridire su tutto. Ve ne rendete conto ma è più forte di voi. Al partner sarete poco simpatici. Soli: dovete rilassarvi, siete nervosi! L’amore non è all’ordine del giorno, anche se gli incontri non mancano…

Oroscopo 15 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Pur essendo dell’umore giusto per spendere, gratificarvi con un acquisto, i passaggi odierni rappresentano un invito a essere cauti e trovare altri modi per incanalare l’energia in esubero. E’ un buon momento per entrare in contatto con persone che non sentite da un po’ di tempo, inviando loro un sms o facendo una telefonata. Riannoderete la relazione. Amore: in coppia, ci sono cambiamenti positivi, nella relazione c’è una svolta. Insieme al partner fate dei progetti a due. Soli: potreste incontrare una persona del passato. La cosa non vi destabilizza ma al contrario vi motiva! È una bella giornata.

Oroscopo 15 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Apertura mentale e creatività sono le carte vincenti per creare nuovi progetti, ottenere un lavoro migliore, un nuovo contratto o cercare un sostegno efficace. Date il meglio di voi stessi, muovetevi senza rimandare e aumenteranno le possibilità che vi facciano una proposta: rappresenterà un trampolino di lancio per un’ulteriore crescita. Amore: in coppia, lasciatevi andare al romanticismo e dichiarate l’amore a modo vostro. Fate parlare il cuore e affascinerete il partner! Soli: un buon momento per esprimere i sentimenti alla persona che vi attrae. In ogni caso, fatelo con dolcezza.

Oroscopo 15 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Grazie a un potente intuito oggi avete la possibilità di fare chiarezza su una questione per voi molto importante. Risolvere velocemente vi metterà in grado di fare tabula rasa per quando il Sole, la prossima settimana, entrerà nel vostro segno. Al contempo, potreste avere un incontro di lavoro o d’affari che porterà a sviluppi positivi. Amore: in coppia, le aspettative nei confronti del partner potrebbero essere appagare senza che dobbiate chiedere nulla. La dolce metà sembra voglia concedere ciò che chiedete da tempo. Soli: se una persona oggi attirerà la vostra attenzione, non avrete problemi a conquistare il suo cuore.

Oroscopo 15 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Evitate decisioni affrettate, rischiate di commettere qualche errore. E’ una giornata in cui ci sono problemi di comunicazione, alcune persone potrebbero avere un atteggiamento poco limpido. Prima di firmare, accettare un’offerta o comunque impegnarvi in qualcosa. valutate con attenzione e pretendete la massima chiarezza! Amore: in coppia, è probabile che alcuni problemi vi rendano nervosi. Non lo farete vedere al partner ma lo capirà. L’atmosfera potrebbe essere pesantuccia. Soli: impulsivi, irritabili… In caso d’incontro dite no alle polemiche. Potreste spaventare chi ha intenzione di corteggiarvi!

Oroscopo 15 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ la giornata perfetta per entrare in contatto con amici e colleghi di lavoro o per entrare in nuove cerchie e incontrare persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. In questo momento dovete frequentare persone che vi spingono a migliorare, crescere e andare in cerca di opportunità così da ottenere ottimi risultati. Amore: in coppia, se avete intenzione di risolvere alcuni problemi. mettete da parte i rimproveri: in caso contrario finirà male… Soli: è una giornata in cui non mancano gli incontri ma probabilmente non sono all’altezza delle vostre aspettative!