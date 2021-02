Oroscopo 15 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 15 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di lunedì 15 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (progressi importanti) e Scorpione (guardare al nuovo).

Oroscopo 15 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): progressi importanti

Oroscopo Cancro 15 febbraio: umore

E’ un lunedì in cui non dovete dormire sugli allori poiché, nella carriera potreste fare dei progressi importanti. Ovviamente, farli accadere, dipenderà da voi ma dovreste farcela visto che la Luna in Ariete vi spingerà a concentrare l’attenzione sulle ambizioni, sul vostro status attuale.

Se, nel lavoro, dovesse riemergere un vecchio problema e scatenare frustrazione, l’oroscopo annuncia che è il momento di affrontare la situazione a testa alta e risolvere una volta per tutte. Definitivamente.

Oroscopo Cancro 15 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: giornata tranquilla, non accade nulla di speciale è vero ma in casa regnano la pace e l’armonia.

Soli: siate spontanei, lasciatevi andare – se arriva – alla passione, non potete controllare tutto.

Oroscopo 15 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): guardare al nuovo

Oroscopo Scorpione 15 febbraio: umore

Se doveste ritrovarvi impantanati nei ritardi o inaspettati contrattempi, riguardo a ciò nella mente potreste scandagliare tutti i possibili scenari, non sempre positivi, e mettervi sotto stress. Forse ciò di cui avete veramente bisogno è un nuovo inizio e la possibilità che accada potrebbe essere più vicina di quanto pensiate.

L’oroscopo annuncia che seguendo il vecchio metodo di svolgere le cose potreste non vedere una via d’uscita, ma guardando al nuovo potrebbe esserci un lieto fine.

Oroscopo Scorpione 15 febbraio: amore

In coppia: pensate al lavoro, alle responsabilità ed è difficile che oggi vi dedichiate all’amore.

Soli: potrebbero volare scintille di passione durante un incontro online o con una persona che incontrate quotidianamente.

Oroscopo 15 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sfruttare la creatività

Oroscopo Pesci 15 febbraio: umore

Avete qualità artistiche e creatività davvero invidiabili ma quali state dimenticando – o evitando di proposito – nel quotidiano? Dovreste invece sfruttarle al massimo, poiché avete le carte in regola per brillare! Ad esempio, adottare un nuovo approccio al lavoro potrebbe rinnovare la motivazione.

I pianeti accentuano la capacità di pensare fuori dagli schemi per cui utilizzate quella bella energie per fare brainstorming e condividere le idee o, annuncia l’oroscopo, persino sognare obbiettivi professionali nuovi e originali.

Oroscopo Pesci 15 febbraio: amore

In coppia: potreste aver bisogno del sostegno del partner. E vi sarà d’aiuto a vedere le cose in modo positivo.

Soli: non avete lo stato d’animo giusto per gli incontri. Lo sapete e non vorrete imporlo a nessuno.

