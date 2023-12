L’oroscopo del 16 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 16 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 16 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Sole-Nettuno oggi sarete spinti a riflettere su alcuni piani, progetti od obbiettivi ma in modo un po’ troppo ottimista. Sognare va bene, purché siate al contempo consapevoli se ciò che volete realizzare sia veramente fattibile. Giudicare in modo sbagliato le situazioni oggi è del tutto possibile, dunque la cosa migliore è rimandare qualsiasi valutazione. Fate del vostro meglio per mantenere la lucidità e occhio a possibili inganni. Amore: in coppia, potreste avere voglia di cambiamento. La relazione deve evolvere in una direzione o nell’altra. E’ necessario mettere in discussione degli aspetti per eliminare le incertezze. Soli: se state pensando di dare un’altra possibilità a un/a ex dovreste ricordare i motivi per cui vi siete lasciati. Ma decidere spetta a voi.

Oroscopo 16 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata positiva, utile per migliorare la vostra reputazione e mostrare le vostre capacità. Ma c’è di più, poiché potreste essere più competitivi del solito e desiderosi di vincere sulla concorrenza, riuscirete a fare vostra un’opportunità. Unica accortezza: avete la parlantina sciolta, dunque prima di raccontare fatti che riguardano persone non presenti in un incontro, pensateci due volte, anche se state rivelando buone notizie. Lasciate che a farlo siano i diretti interessati. Amore: in coppia, avrete difficoltà a gestire le vostre emozioni. Col partner siete molto esigenti, avete aspettative troppo alte e, alla fine, rischiate di provare frustrazione. Soli: in caso di incontro o di primo appuntamento, evitate di essere invadenti, fare domande che potrebbero mettere in imbarazzo l’altro/a. .

Oroscopo 16 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste provare incertezza riguardo a un problema di lavoro o di affari e non sapere bene come muovervi. Se avete la sensazione di trovarvi in un vicolo cieco e provate frustrazione perché non parlare con chi ha vissuto la stessa esperienza e può dare un buon consiglio? Risparmierete un bel po’ di energie e preoccupazione. Un’altra possibilità può essere quella di rivolgervi a un esperto: dovrete spendere del denaro ma vi farà risparmiare tempo prezioso. Amore: in coppia, potrebbero arrivare alcune notizie confuse o sconcertanti che scateneranno ansia. Piedi per terra, cercate di mantenere l’equilibrio. Soli: in caso di incontro, cercate di unire la spontaneità alla prudenza. Con i passaggi odierni rischiate qualche illusione seguita dall’immancabile delusione.

Oroscopo 16 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Sole-Nettuno vi rende molto spensierati, desiderosi di leggerezza e potreste essere tentati di rimandare alcuni impegni o responsabilità importanti o delegare ad altri. Con questo transito è indispensabile essere rigorosi per evitare che in seguito abbiate seri problemi. Nettuno crea confusione nei limiti, impedisce di vedere chiaramente le situazioni dunque indossare gli occhiali dalle lenti rosa è a vostro rischio e pericolo. Amore: in coppia, potreste sentire che la comunicazione con i partner stia andando fuori controllo. Non affrontate dunque argomenti importanti, non parlate di idee o emozioni, Soli: non sono previsti incontri importanti ma se lo desiderate è un’opportunità per rivedere il vostro approccio all’amore.

Oroscopo 16 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Se in cantiere avete un progetto, con la dissonanza Sole-Nettuno è il momento di valutare realisticamente i pro e i contro, il tempo o eventualmente il denaro che dovrete impegnare. Fate inoltre attenzione: oggi potreste non accorgervi che alcune persone, sapendo che il vostro punto debole è l’adulazione, vi manipolano per ottenere qualcosa. Siate realistici, non fatevi prendere in giro, soprattutto se con loro avete sempre un atteggiamento sincero e generoso. Amore: in coppia, l’opinione degli altri sulla vostra relazione non è importante. Solo voi potete dare un giudizio. Ma riuscirete a comprendere meglio cosa sta accadendo con il partner. Soli: i venditori di fumo sono in agguato, rimanete in casa, guardate un film e lasciate che gli imbroglioni trovino altre vittime.

Oroscopo 16 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La vostra nota quanto impeccabile attenzione ai dettagli potrebbe spingervi a essere eccessivamente critici e offendere la sensibilità di una persona cara. Anche se avete buone intenzioni, volete solo offrire saggi consigli, cercate di esprimervi con gentilezza. Anche perché non è detto che voi abbiate ragione e l’altro abbia torto. Prima di puntare il dito, riflettete: con la dissonanza Sole-Nettuno oggi circola confusione e rischiate di arrivare a conclusioni sbagliate. Amore: in coppia, il partner non vi dà il sostegno di cui avete bisogno e potreste sentirvi un po’ soli. Evitate reazioni impulsive poiché la dolce metà non sarà comprensiva. Soli: occhi aperti, non fidatevi delle apparenze e mantenete la consueta razionalità. Una persona potrebbe rivelarsi solo un/a truffacuori!

Oroscopo 16 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I transiti odierni sono utili per andare al cuore di una questione o affrontare una conversazione che avete evitato poiché consapevoli che sarebbe sfociata inevitabilmente in un conflitto. Fatto che il vostro segno detesta ma al contempo grazie all’innata diplomazia quando si tratta di trovare un compromesso che vada bene a tutti, siete imbattibili! Date dunque il via alla conversazione senza timore, affermando il vostro punto di vista e l’intenzione di trovare una soluzione. Amore: in coppia, realizzerete qualche desiderio piccantino sul fronte eros ma unirete anche particolare tenerezza. Serata romantica e bollente! Soli: cercate delle strade per cambiare la vita affettiva ma non è la giornata giusta. Tuttavia guardate il lato positivo della vostra situazione anziché quello negativo!

Oroscopo 16 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Sole-Nettuno potreste avere la forte tentazione di lanciarvi in un nuovo acquisto senza pensare alla conseguenze. Anche se è il momento dello shopping natalizio, tenete a bada questa tendenza e prima di spendere, anche on line facendo clic sul tasto acquista, esaminate attentamente il budget. Se in questo momento state riscontrando un calo di motivazione, è temporaneo ma potrebbe essere il segnale che avete bisogno di concedervi una pausa. Amore: in coppia, con il partner potreste avere delle discussioni accese riguardanti le finanze e potrebbero venire a galla reciproche bugie, segreti. Soli: occhio a dire tutto ciò che pensate, rischiate di offendere chi vi corteggia e rovinare quello che potrebbe essere l’inizio di una potenziale storia d’amore.

Oroscopo 16 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Nettuno in Pesci, sul fronte comunicazione, è una giornata delicata. Potreste esprimervi in modo impulsivo e offendere qualcuno oppure dare giudizi errati su una persona, lanciare accuse infondate. Se in famiglia circola stress, ritagliate del tempo solo per voi, praticate ad esempio un’attività che vi distragga. Sarà utile a placare le emozioni e d’aiuto anche a essere più comprensivi nei confronti delle persone a cui volete bene. Amore: in coppia, come detto sopra è una giornata difficile per cui occhio a scatenare conflitti soprattutto riguardo alle questioni domestiche o familiari. Soli: se avete intenzione di dare un’altra possibilità a un/a ex, dovete esserne certi. Ma d’altra parte, anche voi avete parecchie cose da farvi perdonare.

Oroscopo 16 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Pensare e parlare di una questione personale o di lavoro, oggi sono due cose diverse. Potreste voler affrontare la situazione ma al momento di esprimervi non trovare le parole giuste e correre dunque il rischio di essere fraintesi. Se ne avete la possibilità, prima di parlare dovreste provare quello che direte. Sarà d’aiuto a portare avanti una conversazione chiara e concisa! In ogni caso per oggi, con la dissonanza Sole-Nettuno, evitate di prendere decisioni importanti. Amore: in coppia, evitate di mettere in discussione i piani che avete con il partner. Potrebbe prenderla parecchio male. Respirate, allentate lo stress e non scatenerete litigate. Soli: E’ un sabato in cui farete una selezione rigorosa nella rubrica, eliminerete chi avete capito rappresenta solo una perdita di tempo.

Oroscopo 16 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna nel vostro segno, siete intraprendenti e pronti a un nuovo inizio. Al contempo, la dissonanza Sole-Nettuno vi costringe a rallentare per cui evitate di prendere impegni di cui in seguito pentirvi e concedervi un po’ di tempo per riflettere. In generale questo transito genera confusione e rischiate di concedere fiducia a persone che non la meritano. Da parte vostra andateci piano con le promesse e meglio ancora non se non le farete affatto. Ricordate i vostri limiti. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle discussioni: evitate di essere prepotenti poiché non ne uscireste vincenti e in seguito provare forti sensi di colpa. Soli: avete la possibilità di conquistare un cuore, dovete solo stare attenti a non non cadere nella trappola della manipolazione. Si ritorcerebbe contro di voi.

Oroscopo 16 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La generosità, l’altruismo nei confronti di chi vi circonda è lodevole ma oggi con la dissonanza Sole-Nettuno, dovete pensare prima di tutto a voi stessi. Essere un po’ egoisti è giusto, per cui non lasciatevi commuovere dalle richieste degli altri, a meno che non si tratti di un serio problema. In caso contrario infischiatevene se penseranno che siete indifferenti. Occupatevi dunque delle vostre questioni e in seguito darete una mano con la consueta disponibilità. Amore: in coppia, sembra che abbiate perso il senso della realtà: vorreste vivere con la persona ideale e vi sentite delusi. Ma sapete bene che non esiste. Soli: state molto attenti alle persone che incontrerete, non saranno tutte sincere. Per oggi, la cosa migliore sarebbe quella di stare per conto vostro.