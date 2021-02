Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di giovedì 19 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (rischiate di essere offensivi) e Pesci (più schietti del solito).

Oroscopo 19 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): prendere tutto a cuore

Oroscopo Cancro 19 febbraio: umore

Con la dissonanza Venere-Marte, sono possibili delle incomprensioni riguardanti le dinamiche di potere e, tra oggi e domani, la frustrazione potrebbe arrivare al culmine. Il modo brusco di parlare di una persona può essere irritante ma cercate di non prendere tutto troppo a cuore.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo che speriate in un pagamento, qualcosa che vi hanno promesso ma la somma non sia quella che vi aspettavate oppure state aspettando e l’attesa inizia a essere troppo lunga. In questo caso, sicuramente reclamerete quanto vi è dovuto.

Oroscopo Cancro 19 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: siete lunatici e poiché lo sapete, farete uno sforzo per cambiare atteggiamento.

Soli: molto emotivi, esitate ad accettare un appuntamento. Tranquilli, andate con sicurezza.

Oroscopo 19 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un periodo luminoso

Oroscopo Scorpione 19 febbraio: umore

Siete molto sensibili alla dissonanza Venere-Marte, per cui occhio a essere impulsivi sul fronte delle relazioni. Il vostro atteggiamento potrebbe essere difficile da digerire o addirittura offensivo. L’aspetto, annuncia l’oroscopo, potrebbe scatena degli improvvisi desideri ma fate del vostro meglio per non dare seguito.

I veri desideri rimangono e non hanno una durata breve. Cercate di capire, più in generale, cosa è che volete veramente. Per oggi e domani, cercate di tenervi alla larga da situazioni frustranti.

Oroscopo Scorpione 19 febbraio: amore

In coppia: se ci sono delle tensioni avete la possibilità di allontanarle. Ce la farete o ne innescherete delle altre?

Soli: qualche esitazione ma tenete presente che siete magnetici, avete sex appeal! Avanti nella conquista.

Oroscopo 19 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): più schietti del solito

Oroscopo Pesci 19 febbraio: umore

Con la dissonanza Venere-Marte potreste essere più schietti e diretti del solito ma al contempo, se qualcuno avrà bisogno di un aiuto urgente, è probabile correrete in soccorso. Tuttavia, sarebbe un errore pensare di dover mollare tutto per dare una mano a un’altra persona, soprattutto se è evidente che può cavarsela da sola.

Allora, muovetevi quando davvero necessario e pensate anche al vostro benessere. Su un altro piano: una circostanza inattesa vi offrirà l’opportunità di fare un passo avanti nella carriera, rafforzare la vostra posizione o aumentare i guadagni.

Oroscopo Pesci 19 febbraio: amore

In coppia: amate e siete amati! Cosa desiderare di più? E’ un ottimo momento per impegnarvi insieme in un importante progetto futuro.

Soli: più intraprendenti, oggi potreste osare e dire ciò che provate per una persona. Bene così!

