L’oroscopo del 19 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 19 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia forma buoni aspetti: evitate di creare conflitti, con chi vi circonda siate gentili e diplomatici. Dimostrate alle persone care il vostro affetto, dite quanto le apprezzate! Se vi trovate di fronte a qualcuno che non intende discutere, anche se potreste provare fastidio, non dovrete reagire ma fare in modo di mantenere la pace! Amore: in coppia, desiderio reciproco al top! Sulla relazione aleggia la felicità! Siete sempre molto intraprendenti ma oggi lo sarete ancora di più… Soli: la voglia di conquistare è accentuata, alcuni/e Ariete saranno persino pronti a riconquistare il cuore di un/a ex.

Oroscopo 19 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un sabato in cui potreste avere bisogno di un sostegno ma gli altri sembrano inaffidabili. Potrebbero promettere mari e monti ma non è detto che mantengano ciò che diranno. Per cui fate affidamento solo su voi stessi. Sfruttate questa giornata per coccolarvi, seguire una dieta sana o fare un massaggio. Vi farà sentire meglio. Amore: in coppia, un piccolo malinteso potrebbe guastare la giornata. Evitate di partire in quarta, di dire cose spiacevoli. Soli: tiratevi su! Rischiate di farvi scappare una storia degna di essere vissuta! Se siete stufi di flirt sapete cosa dovete fare.

Oroscopo 19 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Marte nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno: occhi aperti, state alla larga da persone che per ottenere ciò che vogliono vi mentiranno o tenteranno di manipolarvi. Persone intelligenti, scaltre e abili nell’arte dell’inganno. Dovete subire? Affatto! Fate leva sull’intuito e avrete la possibilità di smascherare il/la bugiardo/a! Amore: in coppia, il benessere passa attraverso dolci conversazioni e momenti di tenerezza. Riguardo ai progetti a due, per il momento potete parlarne ma non avete ancora il via libera per agire. E’ solo un rinvio. Soli: i passaggi odierni vi spingono a vedere gli amici e divertirvi. L’amore può lanciare un segnale, non perdetelo.

Oroscopo 19 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Al vostro segno chiede di investire tempo, denaro e impegno per creare armonia nell’abitazione. Che le relazioni con i familiari siano tese oppure ci sia disordine, apparecchi ormai inservibili, è il momento di mettere al primo posto il dolce nido e le persone che ci vivono. Amore: in coppia, è una giornata romantica, praticamente perfetta. Con il partner c’è tanto amore e complicità! Soli: concreta possibilità di trovare un nuovo amore ma prima di lanciarvi a capofitto in una storia cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 19 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Bilancia nel vostro settore della comunicazione, oggi le conversazioni saranno leggere e piacevoli e il buon aspetto con Mercurio e Venere, indica che è la giornata per dedicarvi a un hobby o un’attività che vi appassiona. In programma potrebbe esserci una gita o una visita a un amico/a o un parente e vi divertirete! Amore: in coppia, l’amore occupa il posto d’onore! Romanticismo, generosità e armonia, c’è tutto, felicità compresa. Soli: affascinanti, attraenti, avete le carte in regola per conquistare. Potrebbe esserci un incontro determinante e a quel punto dovrete prendere una decisione importante.

Oroscopo 19 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Bilancia è in buon aspetto con Mercurio e Venere: è un sabato in cui siete dell’umore giusto per coccolare le persone care, ospitare in casa gli amici o parenti e offrire loro un pranzetto. Stare in loro compagnia avrà il potere di rassicurarvi, di riportare in equilibrio cuore e mente. Soprattutto se in questo momento, nel lavoro non avete certezze. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna della dolcezza, con il partner esprimete i reciproci sentimenti, i desideri e parlerete dei futuri progetti a due. Soli: grande fascino, ne siete consapevoli e ne farete ampio uso! Sfruttatelo per attirare l’attenzione di chi vi attrae.

Oroscopo 19 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna nel vostro segno in armonia a Mercurio e Venere, il fine settimana sarà più che piacevole, le relazioni saranno leggere e divertenti! Il transito accentua la vostra curiosità, il buonumore, l’ottimismo e siete in vena di socializzare. Uscite con gli amici e avrete la possibilità anche di stringere nuove e stimolanti conoscenze! Amore: armonia, felicità e amore! La fusione con la dolce metà è totale e con lui/lei andreste in capo al mondo. Per accontentatevi di un fine settimana romantico. Soli: il romanticismo e il fascino la fanno da padrone. L’ottimismo fa arrivare bellissime possibilità romantiche, le esitazioni volano via.

Oroscopo 19 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Che si tratti di un incontro di lavoro o di una nuova amicizia, oggi qualcuno invierà messaggi confusi, ambigui e non riuscirete a capire quali sono le sue intenzioni. Potete provare a porre alcune domande ma con la dissonanza Marte-Nettuno otterrete risposte evasive al massimo. Se la persona non è disposta a parlare sinceramente, la cosa migliore è fare marcia indietro! Amore: in coppia trascorrerete la serata tra abbracci e dolcezza. Una dichiarazione d’amore farà rivivere la magia dei primi tempi e la notte sarà romantica. Soli: negli affari di cuore è una giornata fortunata! Potrebbe esserci l’incontro del destino e costruire una nuova vita.

Oroscopo 19 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In questo momento, alcuni impegni di lavoro o personali potrebbero stressarvi, dunque potrebbe essere necessario capire a chi o cosa dare la priorità. Ciò ovviamente comporterà qualche conflitto o tensione, soprattutto se ci sono questioni personali che hanno la precedenza su quelle professionali. Fate ciò che ritenete sia giusto! Amore: in coppia, la relazione è positiva e armoniosa. C’è molto amore ed entrambi lo esprimerete al meglio con parole e gesti. Soli: cercate di fare pace con il passato e con gli errori che avete commesso: è così che potrete cogliere l’opportunità per bellissimi incontri.

Oroscopo 19 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Di solito siete bravi a tenere il passo con le vostre responsabilità, ma oggi anziché rimboccare le maniche avrete voglia di prendervela comoda e rimandare qualche impegno, anche con gli amici cari. E in effetti non è un sabato in cui entrare in azione: leggere un buon libro o guardare un bel film, è un’idea di gran lunga migliore. Amore: in coppia, con il partner avete imparato a superare gli ostacoli mano nella mano. Potreste decidere di dare il via a un progetto di lavoro. Soli: affascinanti, seducenti per cui lanciatevi nella conquista! Non tornerete a casa da soli/e.

Oroscopo 19 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Bilancia, in programma c’è una splendida giornata, all’insegna del divertimento in compagnia di amici e familiari. Unica accortezza: potrebbe essere difficile contenere le spese. Potreste lanciarvi in un acquisto che sul momento vi gratifica o aiutare una persona cara prestando una somma. Non è una buona idea, aprite il meno possibile il portafoglio. Amore: in coppia, grandi dichiarazioni d’amore! E visto che non accade spesso, la dolce metà le apprezzerà ancora di più. Soli: incontri con gli amici ma tenete presente che l’amore vuole far parte della vostra vita a tutti i costi! La vita sociale è sotto i riflettori ma la conquista ancora di più: fatevi trovare pronti/e!

Oroscopo 19 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un sabato in cui andrà tutto bene a patto che nessuno venga a lamentarsi, a piangere sulla vostra spalla: finirete per perdere pazienza! In generale è un sabato da gestire con saggezza, senza cedere troppo alla sensazione di urgenza così da evitare passi falsi e azioni impulsive! Evitate di chiedere troppo a voi stessi! Amore: in coppia, bei momenti di sensualità! Ma per oggi non fate futuri progetti a due, vivete il presente! Soli: sul posto di lavoro un flirt potrebbe destabilizzarvi. Fate attenzione che non scateni malintesi con i colleghi.