L’oroscopo del 20 gennaio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 20 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 20 gennaio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole entra in Acquario e per quattro settimane sarete spinti a condividere del tempo con gli amici, nella vita sociale avrete voglia di rimettervi in gioco ed è un ottimo momento anche per stringere nuove relazioni con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda, accendono il vostro entusiasmo e, non ultimo ampliare il giro dei contatti con persone che contano, d’aiuto nella professione e che potrebbero portare a una svolta. La congiunzione Sole-Plutone, potrebbe infine segnalare che seppure lentamente, in futuro deciderete di chiudere alcune amicizie. Amore: in coppia, anche se ci sono tensioni, il partner porrà le domande giuste per farvi parlare, Una volta liberi dalle preoccupazioni, sarete più aperti e teneri. Soli: moltiplicate i contatti! Anche se non avrete un incontro memorabile, le persone saranno degne di interesse. Attraverso una nuova amicizia, potreste conoscere qualcuno con cui dare il via a una storia.

Oroscopo 20 gennaio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Per un mese, il Sole in Acquario vi rende più ambiziosi che mai, pronti a raggiungere i vostri obbiettivi con rinnovata energia. E’ un ottimo momento per migliorare la vostra reputazione e trovare dei modi innovativi per far conoscere il vostro nome e distinguervi. Al contempo, Plutone domani torna in Acquario – per i prossimi 20 anni – e dovete lavorare su quei progetti che vi faranno ottenere dei risultati che cambieranno la vostra vita. Non dovete temere i cambiamenti – è noto che il vostro segno li detesta – ma accoglierli poiché saranno fortunati! Amore: in coppia, qualche piccola delusione o aspettative non appagate. La soluzione è semplice; non aspettatevi nulla e potreste rimanere piacevolmente sorpresi. Soli: l’amore non è nel programma della giornata – ed è pur vero che non lo cercate a tutti i costi – ma avete la possibilità di stringere nuove amicizie.

Oroscopo 20 gennaio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’entrata del Sole in Acquario annuncia un periodo piacevole in cui avrete l’impressione di procedere al ritmo giusto e non incontrare ostacoli di sorta. Avete dunque libertà di azione, di scelta e dovete approfittarne per vivere nuove esperienze e, non ultimo anche viaggiare. Se desiderate acquisire nuove competenze, in particolare quelle legate alla tecnologia e all’informatica, all’apprendimento di una lingua o a qualsiasi cosa all’avanguardia, sarete coinvolti e interessati al punto che imboccherete una nuova direzione. Amore: in coppia, giornata all’insegna della tenerezza e della condivisione. Direte al partner quanto l’amate! Le emozioni sono intense. Soli: un invito degli amici vi permetterà di conoscere persone entusiasmanti. Sarete corteggiatissimi/e!

Oroscopo 20 gennaio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Capricorno abbraccia Plutone prima che entrambi entrino in Acquario, nel vostro settore degli affari, delle finanze e della trasformazione. Ciò potrebbe comportare un fine settimana in cui sarete impegnati a risolvere un problema molto importante, in modo da poter andare avanti con altre questioni. Le prossime quattro settimane, inoltre, rappresentano un’opportunità per mettere ordine nella vostra vita – non ultimo eliminare un’abitudine malsana – così da fare spazio a nuove opportunità che si presenteranno nel giro di poco tempo. Amore: in coppia, sapete cosa volete ma soprattutto cosa non volete più. Il partner ne sarà felice e ritroverete una bella complicità. Soli: fatevi belli/e perché un nuovo incontro è dietro l’angolo. Seguite l’istinto che com’è noto non vi inganna!

Oroscopo 20 gennaio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole entra in Acquario, per quattro settimane sosterà nel vostro settore delle relazioni personali e professionali. Se volete brillare dovete necessariamente passare dal “me” al “noi” e fare attenzione a non imporre in modo autoritario il vostro modo di fare o il vostro punto di vista. Date agli altri la possibilità di esprimersi, anche se ciò significherà contraddire ciò che direte. Rispettate la libertà di chi vi circonda, non state con il fiato sul collo. Non potete pretendere di controllare tutto e tutti. E’ il periodo dell’anno in cui dovete riposare di più. Amore: in coppia, dal partner vi aspettate molto ma potreste rimanere delusi. Insistere alimenterà solo le tensioni. Soli: molto selettivi, esigenti, volete un amore all’altezza delle vostre aspettative. Ma per questo, dovrete essere sicuri di ciò che davvero desiderate.

Oroscopo 20 gennaio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il Sole in Acquario, nelle prossime quattro settimane più che mai lavorerete con il massimo impegno, sarete il più efficienti possibile, così da ottenere dei risultati, raggiungere i vostri obbiettivi. La congiunzione con Plutone, inoltre, indica che siete consapevoli di dover cambiare qualcosa nello stile di vita: provateci e vi sentirete meglio. Che si tratti di seguire una dieta più sana o rivedere il programma quotidiano, è il momento giusto. Infine, evitate di farvi intrappolare da chi cerca di sfruttarvi – o lo sta già facendo – e ribellatevi! Amore: in coppia, avete bisogno di tenerezza e coccole ed è così anche per la dolce metà. Oggi circola armonia, sussurrate a vicenda dolci parole d’amore. Soli: romanticismo e colpo di fulmine! Il vostro fascino fa colpo: è una giornata meravigliosa in cui arriva l’amore.

Oroscopo 20 gennaio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole oggi entra in Acquario, il che significa che nelle prossime quattro settimane, vorrete fare ciò che più vi piace e rilassarvi. Con questo transito non è escluso che vi concederete una vacanza ma di sicuro dedicherete del tempo al divertimento, a uscite con gli amici, a un hobby che vi appassiona, parteciperete a eventi culturali. Grazie all’apprezzamento e ai complimenti di chi vi circonda per un vostro successo lavorativo, l’autostima sarà al top! E’ il momento di esprimere il vostro talento, le competenze e le vostre abilità. Amore: in coppia, c’è un buon equilibrio e troverete un accordo senza problemi Probabilmente desiderate le stesse cose..Soli: potrebbe esserci un incontro decisivo ma l’amore non busserà alla vostra porta… Dovrete necessariamente uscire di casa..

Oroscopo 20 gennaio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il Sole in Acquario – fino al 18 febbraio – ad attendervi c’è un periodo impegnativo, il ritmo delle giornate sarà serrato ed è probabile avrete poco tempo per rilassarvi. Cercate di mettere gli impegni nella vita sociale al secondo posto e quando possibile concedervi delle pause anche rimanendo un po’ per conto vostro, così da ricaricare le batterie. In generale, la compagnia delle persone care, amici e familiari, vi regalerà maggiore tranquillità. Se infine avete intenzione di tinteggiare le pareti o apportare qualche cambiamento in casa oppure traslocare in una nuova abitazione, è il momento giusto. Amore: in coppia, ottimizzerete il tempo così da usarlo saggiamente con la dolce metà: una passeggiata romantica, una serata intima. Soli: autostima e fascino, le opportunità di conquista oggi saranno d’aiuto a fare un passo verso gli altri più facilmente.

Oroscopo 20 gennaio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole entra in Acquario e per il vostro segno è un eccellente transito. Fino al 18 febbraio sosterà nel vostro settore della comunicazione, annuncia viaggetti, uscite, numerose conversazioni con amici e familiari o inerenti al lavoro. Sarete molto occupati ma, come avrete capito, in modo piacevole! Le prossime quattro settimane sono ideali anche per studiare, apprendere nuovi argomenti o approfondire le vostre conoscenze. Dalle trattative e conversazioni importanti grazie a una maggiore facilità di esprimervi, trarrete vantaggio. Amore: in coppia, il dialogo è molto più piacevole e costruttivo. E’ il momento giusto per affrontare argomenti spinosi e modificare qualcosa che per entrambi non funziona. Soli: anche se non farete una vera e propria dichiarazione, le vostre parole faranno centro. Date dunque il via a una conversazione con chi vi attrae!

Oroscopo 20 gennaio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Acquario, seguito domani da Plutone, punta i riflettori sul vostro settore delle finanze: rifletterete sulla vostra situazione ed effettivamente è tempo di fare il punto. Volete capire cosa per voi conta davvero. Come risparmiate,, investite o, al contrario, spendete il denaro. Sembra che, il più delle volte, lo spendiate per le persone care perché è il vostro modo per dimostrare l’affetto, il vostro attaccamento. E’ noto che verbalmente esprimete poco le emozioni e i sentimenti, è un buon modo per compensare attraverso i gesti concreti. Amore: in coppia, l’amore reciproco è forte, siete sicuri dei vostri sentimenti. E oggi direte quanto siete felici! Soli: è una giornata in cui potreste dire addio alla solitudine! Una persona vi affascinerà e potreste finire la serata in modo romantico. La storia andrà avanti…

Oroscopo 20 gennaio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Buon compleanno, Acquario! Il Sole oggi entra nel vostro segno – seguito domani da Plutone – e sosterà fino al 18 febbraio. Il transito vi permetterà, nelle prossime quattro settimane, di ricaricare le batterie per il resto dell’anno. Vi sentirete ringiovaniti, pieni di energie, più forti! Ritroverete la sicurezza e la fiducia in voi stessi e nella vita. Avrete una sorta di effetto calamita che vi farà attirare persone e situazioni per voi positive e vantaggiose. Se siete stati impegnati a risolvere questioni in sospeso o gli affari sono rimasti bloccati ora riprenderanno slancio. Amore: in coppia, la relazione con il partner è motivo di piccole preoccupazioni ma non volete parlarne. Fatelo con un amico fidato, vi darà buoni consigli. Soli: in programma non ci sono incontri ma a volerlo siete voi! Per oggi non avete intenzione di conoscere persone nuove.

Oroscopo 20 gennaio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole entra in Acquario, fino al 18 febbraio sosterà alle spalle del vostro segno: il transito vi rende meno socievoli ma rappresenta un’opportunità per riflettere sulla vostra situazione, sulle vostre esigenze e su cosa desiderate dalla vostra vita. Ma non solo capire cosa volete sviluppare e come muovervi concretamente per ottenere la riuscita. Trarrete grande beneficio nel ritagliare del tempo per voi stessi e assaporare la possibilità di rilassarvi in totale tranquillità. In questo modo allontanerete qualsiasi stress mentale. Amore: in coppia, qualsiasi decisione viene presa insieme al partner. E oggi avete entrambi tanti progetti. Soli: voglia di conquistare, siete affascinanti, seducenti! Sfruttate questa splendida giornata.