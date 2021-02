Oroscopo 21 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 21 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di domenica 21 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (nuovi accordi) e Pesci (pensare anche a voi stessi).

Oroscopo del 21 febbraio, gli astri dicono allo Scorpione che darà il via a nuovi accordi e al Pesci di pensare a se stesso, ai suoi progetti.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 21 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): il denaro torna a circolare

Oroscopo Cancro 21 febbraio: umore

La congiunzione Mercurio-Giove in Acquario si compie in un vostro settore delle finanze. Forse non immediatamente, ma presto, il denaro tornerà a circolare nelle vostre tasche. Avrete l’opportunità di essere più produttivi e dunque guadagnare di più.

Mercurio oggi riprende il moto diretto e i contratti o accordi rimasti in sospeso da fine gennaio potrebbero finalmente concludersi. Tenete presente che per raggiungere i vostri obbiettivi avete grande facilità a comunicare e senso della strategia. E’ favorito tutto ciò che riguarda le finanze e il commercio.

Oroscopo Cancro 21 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: se state vivendo un momento di crisi, è possibile torni il dialogo e facciate una salutare e positiva messa a punto.

Soli: potreste incontrare una persona speciale e questa volta sicuramente non ve la farete scappare.

Oroscopo 21 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dare il via a nuovi accordi

Oroscopo Scorpione 21 febbraio: umore

Le sfide nel lavoro, compresi i rapporti, hanno assorbito gran parte delle vostre energie ma potreste aver appreso una lezione. Ovvero come esprimere il bisogno di cambiamento con il dovuto tatto. Mercurio in Acquario oggi riprende il moto diretto e segnala un ottimo momento per dare il via a nuovi accordi.

Se qualcosa è rimasto in sospeso, ora potrete andare avanti. Se invece avete risolto prendete del tempo per esaminare i dettagli. Ora avete il controllo della situazione e potete correggere il tiro.

Oroscopo Scorpione 21 febbraio: amore

In coppia: se non cercherete il pelo nell’uovo, sarà una splendida domenica piena d’amore.

Soli: credete ancora nell’amore e fate bene! Una persona vi farà gli occhi dolci e non saprete resistere al suo fascino. Lasciatevi andare.

Oroscopo 21 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensare a voi stessi

Oroscopo Pesci 21 febbraio: umore

È tempo di pensare a voi stessi, soprattutto se ultimamente vi siete concentrati sugli altri. E la vostra occasione per riprendere il controllo e impegnare le energie in progetti che hanno una risonanza personale. Mettetevi al centro della scena perché risplenderete!

Da un punto di vista emotivo, può essere un buon momento per iniziare una pratica come la meditazione o lo yoga, per combattere lo stress e l’ansia. Per oggi, avete bisogno di ricaricare le batterie e concedervi qualche distrazione vi farà un gran bene.

Oroscopo Pesci 21 febbraio: amore

In coppia:il partner potrebbe rimproverarvi di essere pigri, fate uno sforzo e movimentate piacevolmente il quotidiano!

Soli: la tendenza odierna è quella di chiudervi nel vostro mondo immaginario in cui la realtà si confonde con i sogni. Tornate sulla Terra!

Per tutti gli altri segni clicca qui.