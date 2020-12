Oroscopo 23 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di mercoledì 23 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (una situazione arriva a un punto di non ritorno) e Pesci (pensate prima a voi).

Oroscopo del 23 dicembre, gli astri dicono al Cancro di lasciare alle spalle un conflitto e al Pesci di pensare ai vostri bisogni.

Oroscopo 23 dicembre 2020 Cancro (21 giugno-22 luglio): lasciare alle spalle un conflitto

Oroscopo Cancro umore

Se pensate che una persona vi metta i bastoni tra le ruote con gli aspetti astrali odierno la questione potrebbe arrivare a un punto di non ritorno. Questa volta, però, vorrete un risultato che vi lasci liberi di raggiungere i vostri obbiettivi. Dovrete stabilire confini più solidi o dire chiaramente cosa intendete fare e lasciare alle spalle il conflitto, una volta per tutte.

L’oroscopo annuncia inoltre che un familiare o il boss potrebbero tentare di addossarvi delle colpe che evidentemente non avete. Anche qui, mostrate sicurezza.

Oroscopo Cancro 23 Dicembre 2020: come va l’amore?

In coppia: il dialogo è freddino, il partner vi sembra distante. Avrete difficoltà a stabilire l’intesa.

Soli: chi vi corteggia non vi piace e per oggi deciderete di stare per conto vostro, in santa pace.

Oroscopo 23 dicembre 2020 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): aspettate a prendere una decisione

Oroscopo Scorpione umore

Per oggi, evitate di prendere decisioni in modo veloce poiché in questo momento non siete in grado di vede il quadro completo delle situazioni. Gli aspetti odierni tuttavia indicano che sarà difficile evitarlo ma la cosa saggia e utile sarebbe quella di aspettare il momento giusto.

Cercate invece, annuncia l’oroscopo di eliminare la pressione che vi mettete anche in generale e puntate l’attenzione a migliorare il quotidiano, la salute, il lavoro senza tuttavia premere l’acceleratore. Sviluppate maggiore pazienza, anche con chi vi circonda.

Oroscopo Scorpione amore

In coppia: voglia di stare per conto vostro e forse per ritrovarvi insieme con il partner con più desiderio!

Soli: oggi volete pensare prima di tutto a voi, ai vostri interessi culturali. Leggere un buon libro o guardare un film.

Oroscopo 23 dicembre 2020 Pesci (20 febbraio-20 marzo: pensare prima di tutto a voi

Oroscopo Pesci umore

Se in alcune aree della vita non ottenete la soddisfazione che desiderate, rischiate di diventare sempre più tesi. Se è accaduto di frequente nel 2020, è il momento di fare qualcosa al riguardo. Una persona, inoltre, potrebbe suscitare risentimento ma la buona notizia è che potrete risolvere il problema.

La relazione avere una svolta positiva. In generale, annuncia l’oroscopo cercate di pensare ai vostri bisogni e all’occorrenza utilizzate il vostro senso pratico, chiedervi cosa potete fare per aiutarvi. Non pensate solo agli altri come fate sempre.

Oroscopo Pesci amore

In coppia: le divergenze d’opinione sono ricorrenti e dovreste trovare il modo per migliorare il dialogo.

Soli: per oggi, non vi interessano incontri e nuove conoscenze. E rimanderete qualsiasi appuntamento.

