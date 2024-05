L’oroscopo del 6 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 6 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni rappresentano un’eccellente opportunità per parlare sinceramente di qualcosa che è motivo di dispiacere. Potreste aver voglia di contattare la persona coinvolta e affrontare la questione. Forse anche l’altro stava aspettando questo momento e scoprirete che era ansioso quanto voi di risolvere la situazione affinché l’amicizia potesse andare avanti. Su un altro piano: date un colpo di acceleratore ai nuovi progetti personali o di lavoro che avete iniziato di recente. Amore: in coppia, avete notato che il partner vi fa gli occhi dolci? Se ultimamente siete stati poco romantici oggi avete la possibilità di recuperare! Soli: una persona vi corteggia e potete star certi che le piacete davvero! Cogliete al volo questa opportunità.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Ritagliate del tempo per riflettere su ciò che lavoro o vita personale volete veramente. Mercoledì, infatti, ci sarà la Luna Nuova nel vostro segno, rappresenta una boccata d’aria fresca e offre la possibilità di dare il via a un nuovo inizio. È un’eccellente opportunità per intraprendere qualcosa di nuovo ma è perfetta al contempo per introdurre abitudini più sane. Pensarci prima di aprire una fase diversa, un capitolo inedito vi porterà a maggiori soddisfazioni, a una splendida evoluzione. Amore: in coppia, le emozioni e i sentimenti sono intensi. Desiderate esprimere il vostro amore e non dovete esitare! Soli: bando alla timidezza e alle paure. E’ la giornata giusta per esprimere ciò che pensate e provate nei confronti di chi vi attrae. Osate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un lunedì in cui sarete molto sensibili a ciò che diranno i colleghi o il boss. I passaggi odierni fanno emergere alcune insicurezze, dunque potrebbe essere il momento di affrontare un problema che rimandate da tempo. Anche sul piano personale è la giornata giusta per parlare di un “segreto” che vi pesa, qualcosa a cui vi siete aggrappati e vi fa sentire a disagio. Condividetelo con qualcuno di cui vi fidate. Sfogarvi potrebbe essere un sollievo e vi chiederete perché non l’abbiate fatto prima. Amore: in coppia, metterete in atto delle idee piccantine che movimenteranno piacevolmente la serata. Non aggiungiamo altro. Soli: voglia di leggerezza e oggi, seppure con una certa cautela, vi lancerete in qualche intrigante avventura effimera.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Alcune persone potrebbero criticare negativamente le vostre idee e voi accantonarle, chiedervi se valga la pena di lottare per concretizzarle. Oggi potrebbe presentarsi un’altra opportunità, potrebbe richiedere un po’ di tempo per maturare ma in prospettiva farvi ottenere ottimi risultati. Non dovete tenere gli altri all’oscuro, non parlarne per timore di commenti negativi che potrebbero abbattervi ma non è nemmeno necessario condividere tutto. La via di mezzo come sempre funziona meglio. Amore: in coppia, in perfetta sintonia, vi capite con uno sguardo. La giornata è ideale anche per sotterrare l’ascia di guerra. Soli: gli incontri non mancano ma evitate di premere l’acceleratore. Le storie d’amore si costruiscono passo dopo passo.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata positiva ma impegnativa, in cui avrete molte cose di cui occuparvi per cui fate un programma e cercate di portarlo avanti. Se persone o altre situazioni vi interrompono evitate che prendano troppo del vostro tempo, poiché qualcosa che vi riguarda direttamente, lavoro o vita personale, potrebbe scapparvi dalle mani. E’ un momento in cui potete fare piani e studiare strategie soddisfacenti così da raggiungere i vostri obbiettivi. Non è affatto escluso che troverete il sostegno di persone influenti. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere un po’ agitato; rassicuratelo/a sul vostro futuro insieme. Soli: pensate insistentemente a una persona, ha rapito il vostro cuore! E oggi, prenderete l’iniziativa, farete il primo passo!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Solitamente nel lavoro impegnate parecchie energie ma oggi sarete spinti a rallentare il ritmo, potreste persino provare un po’ di scoraggiamento per quanto riguarda le finanze. E’ un lunedì difficile da gestire da un punto di vista emotivo e la cosa migliore è prendere cura di voi stessi. Spesso non prendete abbastanza in considerazione i vostri bisogni e mettete al primo posto quelli di chi vi circonda (quando volete bene, ovviamente). Ma oggi, cercate di pensare soltanto a voi stessi. Amore: in coppia, con il partner il dialogo al top, volete dimostrare che il vostro amore è sempre forte! Soli: volete tenerezza, la solitudine vi pesa un po’ di più del solito. Uscite, i pianeti potrebbero far arrivare sulla vostra strada una persona interessante.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se riguardo a un progetto personale o di lavoro desiderate ottenere risultati immediati, potreste ritenere che non valga la pena di prendere l’iniziativa. Eppure facendo leva sulla pazienza ne trarrete dei vantaggi. Come il vino invecchiato che richiede del tempo per diventare pregiato, ciò che avete in mente potrebbe rivelarsi uno dei vostri successi migliori. Guardando al futuro e non a breve termine, impegnando le energie, vi accorgerete quali sono le conseguenze positive. Amore: in coppia, occhio ai malintesi. Se attraversate un momento di crisi trovate delle soluzioni creative che vi permettano di risolvere la situazione. Soli: è tempo di aprirvi a nuovi orizzonti, vivere nuove esperienze. Ma sembra che il vostro cuore oggi stia per conto suo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Trasmettete energia positiva che attira verso di voi le situazioni, le risorse (di tipo finanziario) e le persone giuste. Un incontro nella vita sociale potrebbe segnare l’inizio di un’amicizia duratura, che avrà il potere di accentuare la fiducia in voi stessi e per l’altro anche voi rappresenterete un grande sostegno. Per sfruttare al meglio questa bella opportunità, sarà utile concedervi reciprocamente molto spazio. Fate in modo che la relazione si sviluppi nel tempo in modo naturale. Amore: in coppia, potreste essere un po’ insoddisfatti della relazione però anche voi cercate di fare un piccolo sforzo, mostrate tenerezza! Soli: la caccia è aperta ma spiace dirlo, a parte qualche avventura frizzantina non è oggi che incontrerete l’anima gemella.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se di recente avete messo al primo posto il risparmio e accantonato il divertimento, da oggi cambierete musica! Il desiderio è quello di rilassarvi e fare qualcosa che accenda il vostro entusiasmo. La presenza di Marte in Ariete per alcune settimane indica che andrete in cerca di avventure, di nuove esperienze e vorrete distrarvi, non importa quanto tempo o denaro potreste spendere. Al contempo, potrebbe arrivare una splendida proposta di lavoro che si concretizzerà a settembre. Amore: in coppia, riguardo a un problema familiare, con il partner avete punti di vista diversi. Inutile discutere, rimandate la conversazione. Soli: occhio, rischiate di interpretare in modo sbagliato, ovvero romantico, i segnali che vi invia una persona.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni, rinnovate l’immagine, il look e mettetevi al centro della scena! Avete bisogno di dare il via a una conversazione così da poter stringere buoni rapporti di lavoro con una persona? Avvicinandovi nel modo giusto farete centro. Tenete presente inoltre che tutto ciò che farete e direte sarà alla luce del sole e altri potrebbero notare la qualità del vostro lavoro,, la vostra presenza positiva. Muovetevi con diplomazia e otterrete dei consensi: il tatto è la vostra strategia numero uno. Amore: in coppia, difficoltà a gestire le tensioni di questi ultimi giorni. Non è il momento giusto per discutere di argomenti importanti. Soli: mettete tutto e tutti in discussione e non sapete bene come muovervi. Evitate di rimuginare inutilmente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un lunedì in cui avete la possibilità di scegliere se focalizzare l’attenzione su una questione di lavoro o personale e pensarci senza sosta entrando in ansia o al contrario mollare momentaneamente la presa ed evitare la tendenza a voler controllare tutto. Si tratterà di poche ore ma è evidente che distogliere l’attenzione vi farà un gran bene, permetterà di rilassarvi. Più in generale, grazie al transito positivo di Mercurio in Ariete, i contatti e le conversazioni saranno soddisfacenti, non è escluso inoltre l’arrivo di una proposta. Amore: in coppia, potrebbe esserci qualche contrarietà, forse tenterete di convincere a tutti i costi il partner della bontà di una vostra idea. Soli: pensate di annullare un appuntamento? Fate bene, rimandate a domani.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con i passaggi astrali odierni potreste sentirvi pronti ad affrontare una conversazione su una questione finanziaria. E se ci state pensando già da tempo sarete ancora più ansiosi di risolvere. Tenete presente che il Plenilunio in Toro – mercoledì – vi permetterà di fare luce sul problema che vi preoccupa, Ovvero attraverso una conversazione con un amico o la lettura di un libero, riuscirete a comprendere chiaramente la situazione. E ciò permettervi di ritrovare la tranquillità e andare avanti. Amore: in coppia, il dialogo diventa più disteso, tutto è più semplice e insieme fate dei progetti a due riguardo al futuro. Soli: se una persona vi attrae invece di fingere di essere distaccati, persino disinteressati, perché non dirlo apertamente?