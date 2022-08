Oroscopo 27 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 27 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 27 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 27 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ tempo di rilassarvi, godere della bellezza della vita e appagare i cinque sensi. Potreste aver molto lavoro da svolgere ed essere consapevoli che nessuno lo farà al posto vostro. In questo caso, è bene avere due piani. Il primo per togliervi di mezzo tutti i compiti in modo organizzato e l’altro per divertirvi una volta che avrete terminato. Sarete più motivati a finire in tempo debito. Amore: in coppia giornata sensuale, ricca di belle emozioni. Soli: è un periodo in cui potete affascinare, conquistare. L’amore potrebbe inaspettatamente venirvi incontro.

Oroscopo 27 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Avrete bisogno di azione e ciò vi consentirà di impegnarvi con più tenacia del solito in alcune responsabilità urgenti. Se inoltre, dovrete risolvere dei problemi non mancheranno le idee giuste e troverete la soluzione. Potreste aver bisogno di trovare un maggiore equilibrio nel quotidiano. Anziché aggiungere altre attività, obblighi e impegni, eliminate ciò che non funziona più. Amore: in coppia se avete intenzione di concretizzare un progetto a due è il momento giusto. Soli: se una persona vi attrae, che aspettate a lanciarvi nella conquista? Coraggio.

Oroscopo 27 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ il momento del mese ideale per distaccarvi, ricaricare le energie e placare la mente. Avete bisogno di dedicare del tempo solo a voi così da ritrovare l’equilibrio. Evitate di fissarvi su ciò che dovreste fare ma che in realtà potete tranquillamente rimandare: cercate di essere meno perfezionisti. Distraetevi, non c’è bisogno di lavorare al massimo. Godete dunque del meritato relax. Amore: in coppia la stabilità che regna nella relazione regala a entrambi grande sicurezza. Soli: dopo un incontro, con una persona moltiplicherete le uscite.

Oroscopo 27 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste avere la sensazione di essere costretti a ripetere le cose più volte a una persona e pensare che per essere capiti forse avreste dovuto esprimervi meglio. Potrebbe essere vero, d’accordo, ma in caso contrario soffermarvi su ciò che non potete cambiare è tempo sprecato. Passare troppo tempo ad analizzare i motivi non sarà d’aiuto dunque andate oltre. Amore: in coppia se avete un problema da risolvere il partner sarà spinto a sostenervi o a incoraggiarvi. Soli: a sostenervi saranno gli amici, pronti ad ascoltarvi ed eventualmente a dare ottimi consigli.

Oroscopo 27 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Non è una giornata da dedicare alla vita sociale, alle amicizie ma quella giusta per risolvere alcune questioni, dedicarvi a dettagli noiosi. Di qualunque cosa si tratti, esaminare ad esempio i conti, mettere in ordine la casa o impegnarvi nel lavoro. La buona notizia è che potete superare più facilmente qualsiasi eventuale ostacolo, soprattutto perché sarete determinati ad andare avanti. Amore: in coppia potrebbero riemergere vecchie discussioni e avrete difficoltà a mantenere la calma. Soli: il vostro status vi pesa più del solito, l’ottimismo è latitante.

Oroscopo 27 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Ritagliate del tempo per individuare quali sono le iniziative che richiedono maggiore attenzione. Ciò vi permetterà, nel lavoro, di sfruttare al meglio il tempo e le energie. Se ultimamente non vi siete fermati, vi siete mossi in automatico, è tempo di impostare un nuovo ritmo così da vedere le cose in modo nuovo e più entusiasmante. Dovete staccarvi definitivamente da schemi mentali che consumano la vostra energia. Amore: in coppia se nei giorni scorsi avete avuto la sensazione che la relazione si trovasse in un impasse, oggi tutto tornerà a posto. Soli: stop all’ansia, non cercate niente e nessuno. Avete le carte in regola e l’amore è più vicino di quanto pensiate.

Oroscopo 27 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La vostra tendenza in questo periodo è quella di rimuginare su alcune questioni e ciò scatenare ansia costante di cui dovete assolutamente liberarvi. Anziché riflettere a manetta, è il momento invece di entrare in azione e adottare misure positive per risolvere eventuali problemi. Potreste non aver voglia di farlo ma impegnandovi esaminerete nel dettaglio la situazione che vi preoccupa. Amore: in coppia cercherete insieme un modus vivendi che va bene a entrambi, senza ovviamente mettere in discussione ciò che avete già costruito. Soli: avrete la sensazione di conoscere da sempre una persona e nascerà una relazione.

Oroscopo 27 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Non giudicare voi stessi, a non essere troppo duri soprattutto se pensate di non aver realizzato quanto avreste voluto. A volte visto che avete aspettative molto alte, siete i vostri critici peggiori il che rende più difficile, di quanto dovrebbe essere, raggiungere un obbiettivo. Non stiamo consigliando di abbassare i vostri standard ma di concedervi un po’ di margine in più. Amore: in coppia difficoltà ad adattarvi alle situazioni, a rispondere alle provocazioni con senso dell’umorismo. Soli: le occasioni d’incontro non mancano ma siete troppo seri, troppo riservati.

Oroscopo 27 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sembra che oggi abbiate tantissime idee: alcune un po’ folli e altre meno ma tutte possono contribuire positivamente a una questione che per voi è importante. Al contempo, le vostre esigenze sono in primo piano: cibo, denaro o amore. Il problema è che chiederete troppo e vi sentirete limitati. Certo, non potete chiedere agli altri più di quello che possono darvi. Amore: in coppia potreste dire cose che nemmeno pensate e in seguito pentirvi. La comunicazione è complicata, ci sono malintesi. Soli: non è giornata di conquiste. Sfruttate il tempo libero per fare qualcosa che vi piace.

Oroscopo 27 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

All’inizio della giornata potreste essere irrequieti – evitate di fare acquisti impulsivi – ma quando, più tardi, sarete in grado di impegnarvi per raggiungere un obbiettivo o cogliere al volo un’opportunità che porterà a qualcosa di positivo. Sfruttate al massimo la motivazione. Potrebbe aprirsi una porta che vi consentirà di intraprendere un incredibile viaggio. Amore: in coppia cercate di migliorare la relazione, trovate dei modi per rendere il quotidiano a due più piacevole. Soli: se volete fare nuovi incontri, bando alla diffidenza, evitate di pensare che le persone si avvicinino per opportunismo.

Oroscopo 27 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste avvertire una certa pressione nel dover prendere una decisione e non essere ancora pronti. L’atteggiamento migliore è aspettare, rimandare, se è ovviamente possibile. Ma è nel vostro rassicurante “nido” che starete bene, vi sentirete al meglio. Bei momenti e conversazioni mirate a chiarire eventuali malintesi con le persone care. Amore: in coppia non lasciate che piccoli litigi per cose di poca importanza vi destabilizzino. Soli: curate l’immagine, fatevi belli e uscite. Non dimenticate di sorridere: è ciò che vi rende affascinanti.

Oroscopo 27 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Vorreste risolvere un problema personale e parlarne con chi vi fidate potrebbe essere di grande aiuto, anche se al riguardo potreste essere esitanti. Confidarvi vi permetterà di andare al cuore della questione e trovare un modo per superarla. E’ una grande opportunità per liberarvene definitivamente e ricominciare da capo. Nel lavoro, sebbene abbiate intenzione di terminare tutto presto e bene, per oggi evitate di isolarvi. Amore: in coppia passione intensa, atmosfera sensuale, c’è complicità. Soli: nei confronti delle persone potreste commettere un errore di giudizio. Meglio rimandare incontri e conquiste.