Oroscopo 29 agosto tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 29 agosto per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 29 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La produttività è ai massimi storici, affrontate impegni e responsabilità con grande sicurezza e siete più creativi del solito. Ma non solo, oggi potreste risolvere qualche problema in sospeso o ritoccare vecchi progetti di lavoro. L’importante è non vi perdiate sognando a occhi aperti… Nel corso della giornata potrete dedicarvi al divertimento, scambiare conversazioni con gli amici. Amore: in coppia c’è dinamismo nella relazione, non vi rimane che sfruttare i bei momenti. Soli: accettate gli inviti, potreste incontrare la persona giusta.

Oroscopo 29 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Evitate di prendere decisioni sull’onda delle emozioni: potrebbero spingervi a commettere degli errori. Rischiate di fare una scelta dalla quale, in seguito, potrebbe essere difficile tornare indietro. Un esempio: non mettete da parte un progetto, o meglio, non dovete scartarlo: con alcune modifiche ovviamente mirate, avrete la possibilità di fare dei passi avanti. Amore: in coppia potrebbe esserci una discussione con il partner e parlerete a lungo sulle ragioni del malessere. Soli: una persona che vi corteggia potrebbe avere un atteggiamento poco chiaro sulla sua situazione.

Oroscopo 29 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Giornata di relax: non impegnate le energie a lavorare sui progetti, dedicate il tempo libero ad altro. La vita sociale brilla, è piacevolmente movimentata e potreste essere coinvolti in numerosi eventi. Le persone che incontrerete stuzzicheranno la vostra curiosità e, prima che ve ne rendiate conto, avrete stretto nuove amicizie, nuove conoscenze. Amore: in coppia qualche difficoltà, potreste non avere molta fiducia nel partner. Verificate bene le ragioni che vi spingono a questa diffidenza. Soli: attenzione a partire in quarta, alla mancanza di razionalità: valutate bene chi avete di fronte.

Oroscopo 29 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avete aspettato a prendere l’iniziativa è il momento di premere l’acceleratore così da raggiungere i vostri obbiettivi. Nei prossimi giorni, siate aperti a conversazioni, contatti professionali e opportunità. Per oggi, concedetevi uno stop, se potete rimandate impegni e responsabilità ed entrate in contatto con voi stessi, con le vostre emozioni. Domani sarete pronti a dare quel colpo di acceleratore con maggiore grinta. Amore: in coppia è una bella giornata, avrete modo di rafforzare la relazione. Soli: giornata in cui potrebbero esserci incontri molto promettenti, flirt all’insegna della tenerezza.

Oroscopo 29 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Un’idea che avete avuto, all’apparenza potrebbe sembrare fantastica ma fate attenzione: potrebbe rivelarsi un miraggio. Più cercate di definirla meglio e più diventa sfuocata. Se la mancanza di progressi scatena frustrazione, mettete uno stop. Una volta che sarete emotivamente tranquilli e non sarete più in ansia troverete un modo pratico per realizzarla. Amore: in coppia le parole d’amore del partner avranno il potere di tirare su il morale. Soli: se niente sembra andare, negli affari di cuore, come sognato, tenete presente che ci saranno sorprese.

Oroscopo 29 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete le carte in regola per trascorrere una splendida settimana. L’aspetto vi rende molto realistici: è la giornata ideale per eliminare alcune attività, progetti o obbiettivi che sapete non vi porteranno da nessuna parte. Concentratevi su ciò che volete davvero realizzare. A guidarvi nella giusta direzione volendo sarà l’intuito, oggi particolarmente potente. Amore: in coppia con il partner l’accordo è perfetto, avete le medesime idee, gli stessi obbiettivi da raggiungere. Soli: è il momento di dire o scrivere cosa provate per una persona.

Oroscopo 29 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se ci sono problemi, per quanto difficile possa sembrare l’argomento sarà facile parlarne con qualcuno. Potete dunque affrontare quelle questioni che solitamente sono oggetto di accese discussioni. Uscite dalla zona di comfort, incontrate gli amici: avrete modo di distrarvi e ricaricare le batterie. E’ un momento in cui potete mettere in discussione la vostra vita, il che può spingervi a cambiamenti positivi. Amore: in coppia entrambi ottimisti, innamorati, guardate al futuro tenendovi per mano. Soli: se volete incontrare l’anima gemella è arrivato il momento di mettere una pietra sul passato.

Oroscopo 29 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Vi sarà facile entrare in sintonia con chi vi circonda. Se state aspettando il momento giusto per ricucire un’amicizia o affrontare un argomento delicato in una relazione, le vibrazioni del transito vi permettono di risolvere al meglio. Se inoltre dovete risolvere un problema, la cosa migliore è quella di distrarvi, distaccarvi facendo ad esempio una passeggiata nella natura. Amore: n coppia dimostrate l’amore che provate per il partner. Aprite il cuore. Soli: non siete ingenui, avete la testa sulle spalle. In caso di incontro, dunque, non dovete temere delusioni.

Oroscopo 29 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Potreste essere irrequieti, tesi e un po’ annoiati. La solita routine oggi vi pesa, avete bisogno di nuovi stimoli e nuove idee ma va aggiunto che oggi siete decisamente poco concentrati. Potrebbero esserci incontri con persone che non vedete da un po’ di tempo: in alcuni casi vi farà piacere, in altri sarete imbarazzati. Avrete l’opportunità di risolvere con queste persone alcune difficoltà. Amore: in coppia con il partner farete il punto della situazione e insieme troverete una soluzione ai piccoli problemi quotidiani. Soli: se attualmente c’è il deserto, presto incontrerete una persona che vi affascinerà.

Oroscopo 29 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Per il vostro segno spesso è difficile rilassarsi ma oggi potreste riuscirci. Il transito è d’aiuto a concedervi momenti di piacere, di vivere qualche avventura, anche stando seduti comodamente sul divano. Un bel film, un buon libro… Se, infine, non siete d’accordo su ciò che dicono gli altri, esprimete la vostra opinione senza preoccuparvi se l’accettano o meno. Amore: in coppia prendete ottime iniziative che daranno nuovo slancio alla relazione. Soli: se state aspettando un segnale dalla persona che vi attrae e non arriva, forse è tempo di porvi qualche domanda.

Oroscopo 29 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

In questo momento siete tesi, avete la sensazione che le situazioni non avanzino di un millimetro per cui è indispensabile concedervi una pausa. Assecondate il bisogno di pace, cercate di essere accomodanti con le persone care così da non compromettere la tranquillità. Sul fronte delle relazioni avete la possibilità di stabilire delle conversazioni serene, mirate a risolvere i malintesi, le divergenze d’opinione. Amore: in coppia le vostre scelte hanno bisogno dell’approvazione del partner. Soli: verso una nuova storia d’amore. Chi farà il primo passo?

Oroscopo 29 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

L’atmosfera già oggi è un po’ confusa, soprattutto sul fronte della comunicazione. Se qualcuno, ad esempio, dovesse chiedervi cosa volete potreste avere difficoltà a dirlo e seguire passivamente le loro decisioni e i loro consigli. Il che non sarebbe giusto. Ritagliare del tempo per voi, riflettendo con calma sarà d’aiuto a non rimanere influenzati e a fare le scelte più idonee. Amore: in coppia lo sguardo del partner dice pienamente quanto è grande il suo amore.

Soli: arriva l’amore, quello con la A maiuscola. La vostra situazione affettiva cambierà completamente.