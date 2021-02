Oroscopo 3 febbraio 2021: previsioni oggi e oroscopo del giorno 3 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di mercoledì 3 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Cancro (tendere la mano) e Scorpione (non dovete reprimere le emozioni).

Oroscopo del 3 febbraio, gli astri dicono al Cancro di tendere la mano e allo Scorpione che è un errore reprimere le emozioni.

Oroscopo 3 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): tendere la mano

Oroscopo Cancro 3 febbraio: umore

La Luna in Scorpione per il vostro segno è positiva e avrà il potere di tirare su il morale. Probabile che in mente abbiate piacevoli prospettive oppure qualcosa che vi farà sognare. Sarete dunque più sorridenti, più aperti di chi vi circonda.

Se una relazione di lavoro o personale non va come dovrebbe, l’oroscopo a voi consiglia di prendere in considerazione la possibilità di tendere la mano. Ciò sarà d’aiuto, annuncia l’oroscopo a sbrogliare l’intricata matassa e portare comprensione e pace.

Oroscopo Cancro 3 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: trasmetterete le emozioni e i sentimenti nel modo giusto e il partner recepirà pienamente.

Soli: è un’ottima giornata per dichiarare ciò che provate alla persona che fa battere il vostro cuore.

Oroscopo 3 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): è un errore reprimere le emozioni

Oroscopo Scorpione 3 febbraio: umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Venere e Saturno. L’aspetto fa pensare che proverete emozioni intense, invadenti e che vorreste reprimere. Ma non sarebbe una buona idea, poiché finireste per somatizzare e provare qualche doloretto fisico.

Se qualcosa vi rattrista, dunque, concedetevi di provare dispiacere. E non date la colpa a voi stessi nel caso non riuscite a organizzare alcune cose. L’oroscopo annuncia che state vivendo un periodo di profondo cambiamento e per ora è già tanto procedere una passo alla volta.

Oroscopo Scorpione 3 febbraio: amore

In coppia: nervosi, irritati e altro che romanticismo. Oggi con il partner circola freddezza.

Soli: se avete in programma un incontro, rimandate. Con lo stato d’animo odierno rischiate di rovinare tutto.

Oroscopo 3 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): riconoscere il vostro valore

Oroscopo Pesci 3 febbraio: umore

Se avete intenzione di chiedere qualcosa, l’attuale assetto astrale a voi consiglia di essere sinceri. Certo, se nella lista delle priorità avete messo all’ultimo posto voi stessi e le vostre esigenze, potrebbe essere difficile.

Ma l’oroscopo annuncia che è il momento di essere più gentili nei vostri confronti e riconoscere il vostro valore. Evitate di pensare che chiedendo disturberete chi vi circonda – d’altra parte non si fa scrupoli a rivolgersi a voi continuamente per un aiuto – e imparate ad amarvi!

Oroscopo Pesci 3 febbraio: amore

In coppia:per affascinare il partner adotterete degli stratagemmi che solo voi conoscete. Serata bollente.

Soli: se una persona vi attrae oggi andrete dritti al punto. In ogni caso, giocate comunque la carta della prudenza.

