L’oroscopo del 12 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 12 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il senso del dovere vi spinge a farvi carico di alcune responsabilità ma ci sono dei momenti, come questa domenica e in cui siete molto emotivi e meno esuberanti del solito. In questo caso, non dovete indossare una maschera e fingere. La Luna in Cancro potrebbe essere la ragione dell’odierno stato d’animo e ridurre il programma vi farà sentire meno sotto pressione. Guardare un film o leggere un libro si rivelerà stimolante e questa parentesi di relax lascerà il posto a una fase più dinamica. Amore: in coppia, il quotidiano vi pesa e le vostre decisioni non piacciono alla dolce metà. L’atmosfera è un po’ elettrica. Soli: la solitudine inizia a diventare la nemica n° 1, ne avete abbastanza di storie senza futuro. In questo momento l’amore per voi ora fa rima con stabilità e impegno.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una domenica positiva, avete voglia di comunicare, parlare con chi vi circonda per cui sarete felici di imparare cose nuove e di trasmettere informazioni. Al contempo è una giornata in cui portare allo scoperto una delle vostre paure o un rancore che covate da tempo, che vi impediscono di andare oltre e potete parlarne sinceramente con un amico fidato. Anziché stressarvi, sentirvi giù di morale, esprimere ciò che provate vi farà un gran bene, vi sentirete liberi. Amore: in coppia, la giornata sarà l’occasione per coccolarvi o per rassicurarvi sulle reciproche preoccupazioni. Soli: le cose accadono al momento giusto e oggi riguarda proprio voi. Mettetevi in gioco, potreste dare il via a una storia d’amore stabile e la persona potrebbe essere un po’ più grande di età.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se avete volutamente ignorato una questione delicata, oggi per quanto difficile possa essere dovete guardare in faccia la realtà e farlo aprirà la strada a una vera liberazione. In ogni caso, oggi rischiate di fare troppo o dare il via a più iniziative contemporaneamente senza tener conto dell’energia che dovrete impegnare. Cercate dunque di essere selettivi, accettate ciò che potete portare a termine nel tempo dovuto oppure affrontatelo una volta completate le priorità. Amore: in coppia, se siete preoccupati per alcuni problemi il sostegno del partner attenuerà la vostra ansia e tornerà la serenità. Soli: con un/a amico passerete dalle parole ai fatti ma in seguito potreste decidere di non ripetere l’esperienza. E’ probabile che vi pentirete di aver ceduto alla tentazione.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna nel vostro segno in buon aspetto con Venere, è una domenica in cui vi sentirete amati e rassicurati da amici e familiari e proverete belle emozioni. Da parte vostra sarete più protettivi e comprensivi del solito ma fate attenzione: rischiate di essere troppo concilianti. Non è escluso che sarete anche un po’ nostalgici, riemergeranno vecchi ricordi e penserete ad alcune amicizie perse di vista. Contattatele anche attraverso un semplice messaggio. Amore: in coppia, voglia di rinnovare e reinventare la relazione. Gli effetti saranno positivi: tutti in amore abbiamo bisogno di un po’ magia. Soli: sentite il bisogno di cambiare ambiente, conoscenze e i pianeti fanno arrivare una persona nuova, interessante, con cui vi divertirete a infrangere le regole.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: è una domenica in cui potreste avvertire il bisogno di pace e tranquillità. Stare un po’ per conto vostro vi permetterà di placare le emozioni e ricaricare le batterie ma al contempo di fare il punto della vostra situazione. Avete il forte desiderio di abbattere i limiti che vi hanno bloccato, di migliorare la qualità della vostra vita, fare passi avanti nel lavoro e nella carriera e, per questo, sarete pronti a impegnarvi al massimo. Amore: in coppia, potrebbe essere necessario assumere nuove responsabilità o impegnarvi più seriamente, il che scatenerà un po’ di ansia. Ma chi non va avanti, torna indietro e la relazione deve evolvere. Soli: chi vi corteggia capisce cosa non dite e cosa si nasconde dietro il vostro sorriso.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una domenica positiva, grazie al buon aspetto Luna-Venere vi sentite amati e apprezzati da chi vi circonda. Una riunione familiare, inoltre, sarà l’occasione perfetta per appianare un eventuale malinteso. E’ una giornata in cui vi concederete di godere pienamente i piaceri che offre la vita, tutto ciò che è buono e bello! E’ probabile che darete il via a qualcosa di nuovo, un interesse forse inedito o vivrete un’esperienza molto diversa dal solito e ciò riaccenderà il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, è il momento ideale per movimentare piacevolmente il quotidiano. Se insieme al partner avete intenzione di partire per un viaggio romantico è la giornata giusta per pianificare. Soli: oggi potreste incontrare l’anima gemella! Di buon umore, estroversi, darete il via a una storia.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto Luna-Venere punta i riflettori sul vostro lato efficiente, al vostro segno ricorda che pianificare in anticipo a volte può agire come una forma di cura di stessi. Sfruttate le vibrazioni odierne per organizzare la giornata di domani e portare a termine eventuali commissioni o faccende personali rimaste in sospeso. Tenete presente che gli attuali passaggi sono utili anche ad apportare con coraggio un cambiamento significativo nella vostra vita! Amore: in coppia, con il partner l’amore è più forte che mai. Se sognate di trasferirvi in un nido accogliente, lo farete nel giro di breve tempo. Soli: avete la possibilità di stringere nuove conoscenze e fare una strage di cuori. Una persona che si distinguerà dalle altre vi farà innamorare, ovviamente sarete ricambiati.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto Luna-Venere accende il desiderio di fare qualcosa di diverso dal solito. Ampliare i vostri orizzonti anche con una semplice gita vi farà un gran bene. Al contempo oggi penserete che è il momento di cambiare qualcosa nella vostra vita per garantirvi maggiore benessere psicofisico e al riguardo prenderete delle decisioni importanti. E’ arrivato il momento di seguire una dieta più sana, praticare più esercizio fisico o, ad esempio, smettere di fumare? Amore: in coppia, il partner moltiplica le attenzioni, il legame si rafforza! Splendida atmosfera. Soli: oggi l’amore non sarà una priorità! È nella famiglia, gli amici, che troverete il sostegno e il conforto di cui avete bisogno. Mollerete lo smartphone e le app di incontri per dedicare attenzioni alle persone care.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La vostra immaginazione oggi è forte ma evitate che prenda il sopravvento. Cercate di tenerla sotto controllo e di valutare le situazioni, il mondo circostante in modo realistico. Se oggi, dunque, nella vita sociale incontrerete alcune persone nuove, assicuratevi di tenere i piedi per terra e di accettarle per come si presentano. Esprimere giudizi, trarre conclusioni o fare supposizioni su chi sono o cosa vogliono da voi potrebbe farvi imboccare la direzione sbagliata. Amore: in coppia, cercate di rafforzare la relazione. Nel corso di una messa a punto, dovrete parlare lealmente con il partner. Il che sarà positivo per il vostro futuro. Soli: vale quanto detto sopra: se avete aspettative troppo alte è evidente che ogni incontro potrebbe rivelarsi deludente. Cambiate musica.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nel lavoro è probabile abbiate fatto bei progressi dunque per oggi potete concedervi un po’ di relax e distrarvi in buona compagnia! La Luna in Cancro forma aspetti positivi con Venere e Saturno e dunque tutto andrà bene, vi divertirete, potrete abbassare la guardia e rafforzare le relazioni. Uscite, dunque, accettate gli inviti che arrivano nella vita sociale: è una domenica in cui comunicare, non dovete rimanere per conto vostro. Amore: in coppia, lasciatevi andare alle emozioni, gli astri vi vogliono sorridenti, pronti a dimostrare pienamente l’amore per il partner. La riservatezza va bene solo nelle questioni di lavoro. Soli: non ve l’aspettate ma una persona che avete amato in passato oggi tornerà a bussare alla vostra porta. Vivrete splendidi momenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un periodo globalmente positivo ma oggi, con la Luna in Cancro qualcosa non girerà per il verso giusto. Nulla di tipo pratico, solo la tendenza ad amplificare le emozioni e diventare ansiosi. Fate leva sulla razionalità e cercate di canalizzare la sensibilità. Tenete presente che se nel lavoro o negli affari ci sono stati degli ostacoli, dei blocchi oppure dei cambiamenti poco graditi, è il momento in cui potrete ricostruire, tornare sulla scena alla grande! Amore: in coppia, oggi avete la promessa facile ma tenete presente che il partner crede a ciò che dite e inoltre, ha un memoria di ferro. Evitate di esporvi a figuracce. Soli: sarete attratti da una persona e insisterete finché non dirà un “sì”. Vivrete con gioia questa avventura ma non vi impegnerete definitivamente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica in cui grazie ai buoni aspetti astrali, in una relazione in cui sono circolate delle tensioni potrebbe entrare una ventata di freschezza, una sorta di rinnovamento. Una persona potrebbe modificare il suo approccio nei vostri confronti, ammorbidire il suo atteggiamento e aprire la porta a una relazione armoniosa. L’altro sarà più aperto e pronto al dialogo e in questo modo abbatterà il muro che aveva alzato e tornerà la comprensione.

Amore: in coppia, bei momenti di complicità con il partner, il dialogo è dolce e tenero. Nella relazione state aprendo un nuovo capitolo. Soli: se siete sul punto di dare il via a una storia la situazione è favorevole e oggi finalmente concluderete. Se non c’è nessuno, un nuovo incontro potrebbe cambiare tutto.