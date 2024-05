L’oroscopo del 10 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 10 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui siete entusiasti, avete la sensazione che stiano arrivando nuove opportunità anche se non sapete ancora quali possano essere. Concentrarvi sugli aspetti positivi della vita vi spinge a vederla in un’ottica più audace e a prendere in considerazione delle opzioni che in precedenza avete ignorato. Se qualcosa innesca un nuovo interesse, cercate di approfondire ulteriormente, poiché in questo momento potrebbe cambiare la vostra vita. Amore: in coppia, in programma c’è dolcezza e parole d’amore, l’atmosfera è romantica. Farà bene a entrambi. Soli: accettate gli inviti, cercate di stringere nuove conoscenze. Una persona in particolare attirerà la vostra attenzione.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un venerdì in cui dovete evitare il più possibile di mischiarvi nelle discussioni degli altri: non avete lo stato d’animo giusto, la pazienza per contrastare alcune persone che non vedono l’ora di litigare. Impegnate il tempo in modo migliore. Anche se è noto che avete un grande talento per ripristinare la pace, perché sprecarlo con una persona o un gruppo a cui piace discutere? Non ha senso impegnarvi a meno che qualcuno non chieda di trovare un giusto compromesso. Amore: in coppia, tra le lenzuola o fuori, non deluderete le aspettative del partner, vi parlerà dei suoi desideri, delle sue esigenze. Soli: più intraprendenti, gli imprevisti non avranno posto nelle conquiste.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno vi dota di una dose extra di magnetismo: è una giornata in cui a chi vi circonda potete chiedere ciò che desiderate (cercando ovviamente di essere realistici). Le persone saranno felici di accontentarvi dunque sfruttate al massimo questo splendido vantaggio che vi offrono i pianeti. Con il buon aspetto Luna-Mercurio è possibile che abbiate voglia di cambiare ambiente: non è escluso uno spostamento nel fine settimana. Amore: in coppia, le conversazioni non saranno tutte dolcissime. Potreste mancare di tatto ma sicuramente non di lealtà. Soli: con una persona scoprirete di avere gli stessi valori, avrete reciproca fiducia. E scatterà una bellissima alchimia!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Gemelli, se ne avete l’opportunità, è la giornata ideale per staccare la spina e rilassarvi così da far svanire lo stress. Ma non solo, è la giornata ideale per lasciare alle spalle un vecchio rancore nei confronti di un collega o un amico oppure un familiare o, ancora, una routine che vi priva di motivazione, spegne un po’ la vostra allegria. In generale, per oggi stabilite dei solidi confini con chi vi circonda e all’occorrenza delegate qualche compito. Amore: in coppia, bando ai dubbi! Il partner vi ama così come siete. Nella relazione regna la sincerità. Soli: la vita amorosa oggi cambia in meglio, un incontro si rivelerà molto promettente! Una persona vi farà girare la testa.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni potreste avere dei dubbi riguardo a una vostra iniziativa: andare avanti con entusiasmo o fare un passo indietro e vedere come vanno le cose? Non è il momento di rallentare: esitando troppo a lungo andrete incontro a dei ritardi. Se desiderate realizzare un progetto o raggiungere un obbiettivo, provateci poiché scoprirete che tutti gli ostacoli svaniranno velocemente. Non è escluso, infine, che oggi avrete buone notizie, saranno molto promettenti. Amore: in coppia, siete da prendere con le molle! Il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso. Soli: il buonumore è latitante, per oggi sembra non sia troppo spazio per gli affari di cuore…

Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni scatenano irrequietezza per cui cercate di rilassarvi, anche nel fine settimana e aprire la porta a nuove esperienze. E’ tempo di mettere ordine nella vostra vita, eliminare vecchi schemi, qualsiasi oggetto superfluo che avete in casa o di una situazione che vi pesa. Il che vi permetterà di cambiare in meglio la vostra vita. Potreste anche chiudere le relazioni con alcune persone conosciute online, sui social media e che non vi interessa più seguire. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni vi rendono un po’ impulsivi. Nella relazione evitate di creare complicazioni. Soli: circola malumore, siete poco socievoli. La cosa migliore è rimandare eventuali appuntamenti.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un venerdì in cui dire “no” alla solita routine e “sì” a lanciarvi in qualcosa di nuovo, soprattutto se lo farete con una persona che volete conoscere meglio. L’esplorazione è un ottimo modo per mostrare a qualcuno ciò che vi motiva ed è la vostra occasione per vedere come si comporta in circostanze diverse. Qualunque cosa farete vi divertirete poiché i vostri punti di forza e di debolezza sono complementari. Si incastrano proprio come le tessere di un puzzle. Amore: in coppia, non importa quali siano i vostri desideri o le aspettative, con il partner non ci sono segreti. Nella relazione c’è sincerità e ne siete orgogliosi! Soli: oggi un incontro romantico cambierà in meglio la vostra vita.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se ultimamente la casa non è stata il luogo dove rilassarvi e provare comfort, con i passaggi odierni la vostra priorità numero uno dovrebbe essere quella di creare più armonia e calma. Pensate a cosa potete cambiare o eliminare oppure aggiungere in ogni stanza per migliorare l’abitazione, renderla più accogliente. Non stiamo parlando di una ristrutturazione radicale ma di un piccolo rinnovamento qua e là dunque cercate di non esagerare. Amore: in coppia, quando vi sentite feriti, reagite attaccando. Ma oggi il partner troverà le parole giuste per calmarvi. Soli: un po’ di depressione post-rottura o vita sociale in calo. Niente va come vorreste. I ricordi saranno il vostro rifugio.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Una persona che conta, influente oggi si metterà a vostra disposizione. Sarete sorpresi poiché sta cercando di dare un’impressione positiva mentre fino a oggi avete sempre pensato che la cosa riguardasse voi. Dovreste assolutamente approfittare del gesto d’amicizia ma al contempo non sfruttare il suo altruismo. E’ una situazione delicata. Siete lusingati dal suo atteggiamento ma non del tutto sicuri di volere che capisca quanto avete bisogno del suo aiuto. Amore: in coppia, l’umore non è al top, non riuscite a rilassarvi e la relazione ne risente. Soli: il malumore fa svanire la voglia di divertirvi. Provate con le telefonate agli amici, per voi sono sempre una soluzione positiva!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni, in casa potreste avere delle discussioni un po’ accese: un familiare non sarà d’accordo con ciò che direte oppure riguardo una decisione che avete intenzione di prendere. L’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica ma visto che in questo momento alcuni pianeti inviano vibrazioni positive al vostro segno, vi esprimete con grande diplomazia e uscirete vittoriosi dalla conversazione. L’altro non potrà che darvi pienamente ragione. Amore: in coppia, l’argomento denaro oggi potrebbe essere pericoloso, scatenare una brutta discussione. Soli: darete spazio a un’amicizia nata di recente e con vostra sorpresa, passo dopo passo si trasformerà in una storia d’amore stabile.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

In questo momento, al vostro segno i pianeti inviano belle vibrazioni e andrà ancora meglio quando, il 25 maggio, Giove entrerà in Gemelli, transito che vi garantirà una splendida riuscita nel lavoro o negli affari. Per oggi, i neuroni brillano, siete mentalmente veloci e precisi. Date dunque il via alle conversazioni che di recente, per un motivo qualsiasi avete rimandato: non abbiate timore di parlare poiché qualsiasi situazione andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, avete bisogno di più intimità con il partner e per oggi prenderete una pausa dagli amici. Soli: una persona che vi corteggia è insistente. Se non vi attrae, ditelo chiaramente. Più sarete vaghi e più continuerà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste decidere di riprendere in mano un progetto che avevate chiuso in un cassetto. Anche se non otterrete immediatamente il successo desiderato, tenete presente che la perseveranza è fondamentale, dunque dovrete andare avanti e vedere dove vi porterà. Se in ballo ci sono dei soldi da guadagnare è sicuramente un’opportunità da non perdere. Se, infine, dovessero verificarsi piccoli contrattempi, cercate semplicemente di raddoppiare la motivazione. Amore: in coppia, esprimerete il vostro amore. vivrete momenti intensi che consolideranno la relazione. Soli: potreste incontrare qualcuno che non vedete da un po’. E stavolta, non perderete l’occasione per andare oltre.