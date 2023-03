L’oroscopo del 3 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 3 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Vedere il lato umoristico di una situazione che ha richiesto parecchio tempo e attenzione, può rappresentare un sollievo. Ciò non significa prendere sottogamba la questione ma che una prospettiva più leggera sarà d’aiuto ad allontanare l’ansia. Tenete presente inoltre che una piccola gratificazione oggi vi permetterà di rilassarvi. Amore: in coppia, potreste avvertire il bisogno di essere rassicurati. Vi aspetterete dei gesti o parole del partner mirati a consolarvi ma se non parlate… Soli: vi ponete mille domande peraltro forse inutili. Cercate di godervi il momento presente.

Oroscopo 3 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La vostra determinazione a fare progressi in una direzione che presenta degli ostacoli, è ammirevole. Oggi sarete pronti a trovare una soluzione definitiva a un problema che deve essere risolto. Potrebbe comportare dover eliminare qualcosa a cui tenete e non sarà facile ma voi siete consapevoli che è necessario per cui lo farete. Amore: in coppia, uscite da un quotidiano un po’ pesante! Con il partner organizzate un’uscita per vivere un dolce momento solo per voi due. Soli: vorreste incontrare l’anima gemella ed è comprensibile. Dovete perseverare. È credendoci fortemente che avrete successo.

Oroscopo 3 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste scoprire che alcuni colleghi o contatti di lavoro non sono così fantastici come avevate pensato e ciò provocare una delusione. Una persona, ad esempio potrebbe non essere accogliente come credevate oppure scoprire che fa pettegolezzi sul vostro conto. Se è così prendete le distanze e concentratevi sui rapporti più autentici. Amore: in coppia, numerose incomprensioni potrebbero generare una certa instabilità. È il momento di appianare le tensioni, mostrare un po’ di buona volontà per cambiare la situazione. Soli: non trascurate il look, fatevi belli/i e mostrate sicurezza. Senza esagerare: una giusta via di mezzo è la ricetta per un incontro magico.

Oroscopo 3 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Lavoro o vita personale, piccoli inconvenienti o litigi potrebbero farvi innervosire parecchio. Rimanere con i piedi per terra, ovvero fare leva sulla razionalità e concentrarvi sul lato positivo delle situazioni può essere d’aiuto a non prendervela troppo. Su un altro piano: tenete sotto controllo la voglia di spendere! Amore: in coppia, avete la possibilità di mettere fine a eventuali conflitti. Grazie al partner troverete un terreno d’intesa. Soli: se in programma avete un appuntamento, è possibile che un imprevisto vi costringa a rimandare. Non ne fate un dramma…

Oroscopo 3 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Molto annoiati dalla routine: anche se non dovete fingere di essere felici e soddisfatti evitate che il pensiero negativo prenda il sopravvento poiché potrebbe rovinare definitivamente questo venerdì! E in ogni caso, lavoro o vita personale, evitate di trasmettere l’insoddisfazione alle persone chi vi circondano. Amore: in coppia, cercate di sorprendere il partner con dolci attenzioni, moltiplicate i gesti teneri, mostrate apertamente i sentimenti! Soli: siate voi stessi, non indossate maschere! Eviterete di ripetere alcuni errori commessi in passato.

Oroscopo 3 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Evitate che i problemi degli altri abbiano un impatto sugli impegni, le responsabilità di lavoro. Come sempre siete empatici con chi vi circonda ma trascurare le vostre esigenze per soddisfare quelle di altre persone, sarebbe un errore. Oltretutto potrebbe esserci chi approfitta della vostra disponibilità e generosità. Amore: in coppia, splendida giornata, nella relazione date il meglio e vi sentite realizzati. Sentite che il partner è la persona giusta per voi, insostituibile! Soli: aprite gli occhi e le orecchie. Molto spesso è proprio nella cerchia delle amicizie che si nascondono gli incontri d’amore.

Oroscopo 3 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se un familiare si è preso delle libertà nei vostri confronti potrebbe essere il momento di stabilire dei limiti e mostrare fermezza. Una relazione potrebbe richiedere un’attenta gestione ma con tatto e diplomazia non avrete problemi. Potrebbero esserci delle conversazioni accese ma utili, che cambieranno la dinamica familiare. Amore: in coppia, sapete cosa volete e cosa no, ma ciò non vi rende più felici. Forse è ora di mollare alcune aspettative e parlarne con calma con il partner. Soli: c’è chi vi corteggia ma nessuno vi piace. Eviterete accuratamente di rispondere a chi, tra loro, sarà insistente e appiccicoso.

Oroscopo 3 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se non vi piace il modo in cui sta procedendo il lavoro, forse è arrivato il momento di rivedere la solita routine, le vostre abitudini poiché evidentemente non funzionano. Pensare a un cambiamento per il vostro segno è sempre complicato ma se volete trarre soddisfazione dal lavoro è giusto eliminare ciò che non va. Amore: in coppia, è tempo forse di mettere in chiaro alcune questioni. I pianeti indicano che dovete vuotare il sacco! Non potete continuare e reprimere le vostre emozioni. Soli: farete chiarezza su una situazione che diventa sempre più ambigua. Chi vi attrae non mostra lo stesso vostro interesse e avete forti dubbi sulla sua sincerità.

Oroscopo 3 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I passaggi odierni potrebbero spingervi a portare avanti un piano utile ad aumentare le entrate. Ma per trarne il massimo vantaggio è indispensabile eliminare i vecchi dubbi. Concentratevi invece su ciò che potete realizzare e su quanto vi farà sentire bene. E’ nel vostro interesse provarci anche se dovrete correre un piccolo rischio. Amore: in coppia, al partner date tanto, l’amore sembra inesauribile, dovete sentire la sua presenza, averlo/a accanto. Occhio a non diventare soffocanti. Soli: vi chiudete in casa, trovate mille scuse per non uscire. Probabilmente avete voglia di stare un po’ per conto vostro e limitare i contatti con il mondo esterno.

Oroscopo 3 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Non siete retribuiti in base a quanto valete? Potrebbe essere il momento di fare qualcosa che vi consenta di aumentare le entrate. Ciò potrebbe comportare un cambiamento: trovare un nuovo lavoro o iniziarne uno extra. Siete consapevoli di meritare di più dunque dovete agire seguendo l’istinto e ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, con il partner fate progetti per il futuro o a breve termine, lascerete parlare i reciproci desideri. Un piccolo inconveniente familiare vi farà perdere tempo, ma riuscirete a gestire molto bene la situazione. Soli: l’amore potrebbe essere dove meno ve l’aspettate. Un flirt potrebbe trasformarsi in una storia d’amore, a voi decidere. Cercate di scegliere la strada giusta.

Oroscopo 3 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Una buona notizia arriva al momento giusto e vi permetterà di eliminare una preoccupazione. Più in generale, la determinazione e la combattività vi metteranno in grado di risolvere alcuni problemi di tipo pratico. Nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti: ad esempio una promozione che vi farà guadagnare di più. Amore: in coppia, rinnovata passione per il partner. Eventuali difficoltà svaniscono, vi muovete insieme nella stessa direzione. Soli: perché trascorrere la giornata pensando a un/a ex? Voltate pagina! I passaggi astrali sono favorevoli agli incontri e a un nuovo inizio.

Oroscopo 3 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete di ottimo umore e stabilite con entusiasmo dei rapporti positivi e sereni con chi vi circonda. Le attenzioni che mostrano nei vostri confronti toccano il vostro cuore e restituiscono sicurezza in voi stessi. Nel lavoro, date pure libero sfogo alle vostre ambizioni anche se sembrano irraggiungibili. E’ tempo di volare in alto! Amore: in coppia, l’amore oggi è sinonimo di felicità e appagamento. Esprimete liberamente i desideri, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: nella vita affettiva c’è un rinnovamento, c’è uno splendido incontro e la felicità è a portata di mano.