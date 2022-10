Oroscopo 5 ottobre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna: cosa dicono le stelle

L’oroscopo del 5 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 5 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 5 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Pronti a fare progressi o vi sentite bloccati? Con i passaggi odierni potreste provare questo stato d’animo, vi è difficile capire come qualcosa potrebbe realisticamente cambiare. Avrete la sensazione di non avere margine di manovra. Nel giro di due giorni avrete nuove idee che faranno la differenza. Evitate di essere rigidi, siate flessibili. Amore: in coppia, potreste pensare che il partner stia nascondendo qualcosa per non farvi preoccupare. Parlatene e si sentirà sollevato/a. Soli: gli incontri non mancano ma fate attenzione a imboccare una strada che non fa per voi.

Oroscopo 5 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in dissonanza con Saturno e Urano indica di accettare alcuni cambiamenti anche quando vi vengono imposti. Potreste viverli come un obbligo o un limite ma contrastandoli scatenereste ancora più tensione. Siete ingegnosi: troverete dunque rapidamente una soluzione per stabilire nuovamente il comfort e l’equilibrio abituali. Amore: in coppia, circola nervosismo, siete impazienti e vi inalberate per un nulla. Riprendetevi! Soli: in programma c’è un incontro o un appuntamento: evitate di essere scontrosi, sarebbe un peccato rovinare tutto!

Oroscopo 5 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Gli aspetti della Luna con Saturno e Urano, potrebbero scatenare delle ansie e ciò impedire di raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore. Se sentite che il pensiero negativo prende il sopravvento trovate un modo per placare la mente. L’ottimismo è la chiave per navigare in queste acque un po’ tempestose e ritrovare dunque la motivazione! Amore: in coppia, avete aspettative diverse da quelle del partner e qualche discussione sarà inevitabile. L’atmosfera è pesante. Soli: in attesa di un messaggio? Potrebbe non arrivare ed essere necessario cambiare il programma della serata.

Oroscopo 5 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ ormai da tempo che sentite di dover cambiare alcune cose: ora è il momento di agire. Indipendentemente dal fatto che questo sia provocato da altri o da voi, non è il momento di fermarvi. Prima entrerete in azione e tanto prima la situazione diventerà facile. Lo capirete poiché vi sentirete liberi e a quel punto darete il via a un nuovo inizio! Amore: in coppia, organizzare un’uscita improvvisata farà bene a entrambi, vi avvicinerà. Soli: è un momento favorevole a una storia seria, duratura. Forse non sarà amore a prima vista ma partirete col piede giusto.

Oroscopo 5 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza della Luna con Saturno e Urano, potrebbe spingervi a mettere in discussione alcune relazioni, soprattutto se i vostri piani di lavoro o personali entrano in rotta di collisione con le aspettative degli altri. Ma voi cosa volete veramente? Di qualunque cosa si tratti fidatevi del vostro istinto ed evitate di farvi influenzare nonché convincere. Amore: In coppia, lontani dal grigiore della routine, riscoprirete il piacere e il sapore di momenti condivisi e complici. È costruttivo. Soli: in caso di incontro, evitate di parlare del passato, di un/a ex e esprimete ciò che desiderate per il futuro.

Oroscopo 5 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La giornata non è negativa ma sotto sotto provate un po’ di ansia. Stop a questo stato d’animo è il momento di reagire soprattutto nel settore del lavoro, qualunque sia la vostra attività. Il timore di commettere degli errori in questi giorni è accentuato ma dovete trovare un modo che sia d’aiuto a rilassarvi, a placare il pensiero circolare. Amore: in coppia, non è da voi ma oggi con il partner potreste avere qualche reazione imprevedibile. Respiro profondo, calmatevi. Soli: avete un milione di cose da fare, per oggi non c’è tempo per l’amore. Aspetterà…

Oroscopo 5 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi odierni non sarete disposti a scendere a compromessi con chi vi circonda e potreste scatenare qualche discussione. Meglio evitare dunque chiunque tenda a irritarvi. Andrà meglio nel pomeriggio: il buon aspetto Luna-Marte accenderà l’ottimismo e se in mattinata in una relazione ci sono state tensioni riuscirete ad appianare la situazione. Amore: in coppia, sembra che voi abbiate trovato la ricetta per la felicità e l’equilibrio della relazione. Soli; non dovete sentirvi in imbarazzo o persino arrossire se una persona vi parla d’amore. È tempo di affrontare i vostri sentimenti!

Oroscopo 5 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in dissonanza con Saturno e Urano, potrebbe rendere questa giornata abbastanza agitata. Alcuni obblighi personali o professionali potrebbero arrivare inaspettati, faticherete a far fronte alle responsabilità e lo stress sarà inevitabile. Al contempo il buon aspetto Luna-Marte indica che avete la forza di volontà e la determinazione per gestire qualunque situazione! Amore: in coppia, la vostra tendenza odierna è chiedere molto e a dare poco. Attenzione! È nella condivisione, nella solidarietà e comprensione che si costruiscono belle storie. Soli: il cielo astrale annuncia incontri amichevoli e se il vostro obbiettivo è quello di trovare l’amore sarà inevitabile una delusione.

Oroscopo 5 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza della Luna con Saturno e Urano risveglia il perfezionista che è in voi e, senza rendervene conto, rischiate di essere eccessivamente critici nei confronti di chi vi circonda. Evitate di fare richieste irragionevoli, essere troppo esigenti con voi stessi e gli altri! Nel pomeriggio, tuttavia, tornerà l’equilibrio e sarete più amichevoli, sorridenti. Amore: in coppia, passione al top! Darete libero sfogo alla vostra immaginazione e il partner vi asseconderà con piacere! Soli: Cupido scoccherà una freccia nella vostra direzione e stavolta non sarà avvelenata. In arrivo c’è un bellissimo incontro!

Oroscopo 5 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni il denaro potrebbe essere al centro dei vostri pensieri. Cercate di essere aperti ai diversi modi per raggiungere i vostri obiettivi finanziari o attenervi al budget. Potrebbe essere il momento di cambiare banca oppure essere disposti a cercare un nuovo lavoro che vi permetta di guadagnare di più. Amore: in coppia, cercate di prendere tutto con calma. Oggi siete troppo nervosi per sperare di mantenere l’armonia con il partner. Soli: dubbi, scoraggiamento, malumore… Oggi vi terrete alla larga da chi vi corteggia e fate bene…

Oroscopo 5 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Desiderate che le cose vadano in un certo modo, avete idee ben precise ma potrebbero non coincidere con la realtà. Il divario tra ciò che sperate e ciò che invece è nei fatti, potrebbe essere molto ampio. Ciò, in parte, potrebbe essere dovuto alla dissonanza della Luna con Saturno e Urano: la cosa migliore è fare leva sulla lucidità. Amore: in coppia, cercate di prestare maggiore attenzione alle esigenze del partner ed eviterete discussioni. Soli: un’amicizia si trasformerà in amore. Vi troverete di fronte a sentimenti che non sarete in grado di controllare. E deciderete di andare avanti.

Oroscopo 5 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni vi spingono a pensare troppo: distacco, mantenete le distanze con chi vi circonda e rilassatevi. Anche perché rischiate di dire cose di cui in seguito pentirvi. Cercate di schiarire le idee per conto vostro, prendete cura di voi stessi e allontanate i pensieri pessimisti. E’ una giornata in cui ricaricare le batterie. Amore: in coppia, oggi rischiate di dire tutto e il contrario di tutto e in più potrebbero tornare a galla vecchi dubbi… Relax! Soli: un flirt potrebbe arrivare al capolinea ma forse ve l’aspettavate. E ciò in qualche modo diminuirà la delusione.