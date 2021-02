Oroscopo 6 febbraio 2021: previsioni oggi oroscopo del giorno 6 febbraio e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di sabato 6 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. In evidenza Scorpione (occhio agli eccessi) e Pesci (discussione con un familiare).

Oroscopo 6 febbraio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): scacciare i pensieri negativi

Oroscopo Cancro 6 febbraio: umore

E’ un fine settimana in cui dovete fare in modo di rilassarvi, scacciare i pensieri negativi e pensare positivo. In questo momento alcune questioni vi rendono inquieti ma è pur vero che riflettete troppo e dovreste trovare il sistema per concentrarvi su altro.

Per il vostro segno non è facile poiché tornate continuamente con la mente a ciò che vi preoccupa anche quando le persone care cercano di rassicurarvi. Allora, annuncia l’oroscopo,. oggi entrate in contatto con gli amici e distraetevi.

Oroscopo Cancro 6 febbraio 2021: come va l’amore?

In coppia: l’intesa è ottima e stare in compagnia del partner vi restituisce il sorriso!

Soli: incontro con una persona che sarà sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Belle emozioni.

Oroscopo 6 febbraio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): occhio agli eccessi

Oroscopo Scorpione 6 febbraio: umore

Essere flessibili, nel fine settimana vi sarà utile: le cose potrebbero andare in modo diverso da come previsto. Non solo, dato il momento pesante che state vivendo, potreste aver voglia di gratificarvi. Ed è giusto ma cercate di non esagerare con cose che potrebbero avere un impatto nocivo sulla salute.

Il vostro è un segno del tutto o niente e quando vi sentite frustrati o infelici, vi lanciate negli eccessi infischiandovene delle conseguenze. E’ il vostro modo di reagire allo stress ma tenete presente, annuncia l’oroscopo, che le acque si calmeranno dopo l’11 febbraio.

Oroscopo Scorpione 6 febbraio: amore

In coppia: circola ancora un po’ di aggressività. Non è la benvenuta e dovreste fare in modo di calmarvi.

Soli: accantonate il nervosismo e lanciatevi nella conquista. Avete le carte in regola per fare colpo.

Oroscopo 6 febbraio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una discussione con un familiare

Oroscopo Pesci 6 febbraio: umore

Potreste entrare in rotta di collisione con familiare ma dovreste distaccarvi dalle emozioni. Adottate un approccio più razionale alla situazione e ignorate eventuali commenti. Non è nemmeno il momento di far riemergere vecchi problemi, cercate dunque di mantenere la discussione centrata sull’argomento in questione.

In caso contrario, vi arrabbiereste ancora di più. L’oroscopo annuncia che oggi terrete sotto controllo la voglia di spendere ponendovi una domanda: ”Ne ho realmente bisogno?”. Una domanda semplice ma che può essere di grande aiuto a risparmiare!

Oroscopo Pesci 6 febbraio: amore

In coppia: perdere tempo in discussioni? Non ne vale la pena per cui oggi cercate di chiudere un occhio.

Soli: prima di lanciarvi alla cieca in una storia, riflettete. Non c’è bisogno di correre, volere tutto e subito.

