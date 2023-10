L’oroscopo del 6 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 6 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 6 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Cancro l’umore sarà altalenante e lo mostrerete apertamente: un minuto gentili e un altro un po’ aggressivi. Cercate di tenere sotto controllo questo stato d’animo anche quando avrete buoni motivi per essere arrabbiati. Con i pianeti in Bilancia dovete essere concilianti, dimenticare e andare oltre. In generale, ritagliate del tempo per ricaricare le batterie. Amore: in coppia, potrebbero nascere dei malintesi e sarà necessario trovare una soluzione. Impegnate le energie per riaccendere la fiamma con il partner. Soli: l’umore non è al top ma cercate di sorridere alla vita! Nelle conversazioni introducete la leggerezza rimanendo aperti a ogni eventualità romantica.

Oroscopo 6 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un venerdì in cui dovete concentrarvi al massimo poiché rischiate di dimenticare qualcosa o essere disorganizzati e saltare qualche passaggio. Potreste anche avvertire tensione tra i colleghi ma evitate di lasciarvi coinvolgere in discussioni che non vi riguardano. In serata se vi sentite stanchi o intorno a voi c’è agitazione, state un po’ per conto vostro. Amore, in coppia, giornata da dedicare al benessere reciproco, il partner sarà al centro dei vostri pensieri. Non vedrete l’ora di concludere il lavoro e di tornare a casa! Soli: la situazione affettiva non è esattamente quella che desiderate ma comunque sarete ottimisti. Sentite che arriverà un incontro entusiasmante.

Oroscopo 6 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Cancro rappresenta un invito a mettere uno stop alle spese futili. Cercate di essere realistici, pratici e mettete da parte il denaro in vista, ad esempio, di un acquisto importante. Su un altro piano: un amico o un collega potrebbe darvi un consiglio non richiesto: ascoltate, anche se pensate di non averne bisogno. In seguito deciderete se seguirlo o meno. Amore: in coppia, se avete dei dubbi, parlatene con il partner. La dolce metà è pronta a sostenervi, ad aiutarvi, è sufficiente anche la sua sola presenza. Soli: prima di lanciarvi in una nuova avventura romantica, osservate. La cautela rallenta il vostro slancio e non è una cosa negativa. Ma non durerà a lungo…

Oroscopo 6 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno potrebbe coincidere con una decisione riguardante la casa o la famiglia e sarà necessaria un’attenta riflessione. Tuttavia, non dovete pensare di dover assumere la responsabilità totale della questione e sarebbe meglio parlarne con le persone care. Mettere insieme le rispettive idee e cercarne delle altre può rendere tutto molto più semplice. Amore: in coppia, l’atmosfera profuma d’amore, nella relazione circola armonia. Ascoltate il vostro cuore, dialogate e lasciatevi travolgere entrambi dalla passione. Soli: siate aperti agli imprevisti, negli affari di cuore potrebbe esserci una sorpresa: un incontro d’amore appassionato! Oroscopo 6 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) I veri amici dicono ciò che dovete ascoltare e non quello che volete ascoltare. Le lusinghe e i complimenti fanno sempre piacere, soprattutto al vostro segno, ma non avete bisogno di commenti poco veritieri. Che si tratti di un problema personale o di lavoro, agli amici più sinceri chiedete la loro opinione: eventuali critiche negative vi permetteranno di correggere il tiro. Amore: in coppia, al centro della vostra attenzione più che il partner ci sarà il lavoro o le questioni di denaro. Le conversazioni saranno cordiali ma l’eros dormirà. Soli: va bene dedicarvi al lavoro ma pensate anche a uscire e divertirvi. Rischiate di perdere una bella storia. Cercate di rilassarvi.

Oroscopo 6 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Smettete di ascoltare le opinioni di chi vi scoraggia e critica ciò che fate. I pensieri negativi influenzano le azioni e talvolta anche gli eventi. Se dunque, direte a voi stessi che non ce la farete, che nessuno vi aiuterà, che il destino rema contro, ecc. ci sono pochissime possibilità che le vostre iniziative abbiano successo. Ascoltate chi vi sostiene e mostrate gratitudine. Amore: in coppia, è il momento di canalizzare le energie nell’amore, nella relazione. Con il partner siate pazienti, empatici, evitate discussioni e privilegiate l’armonia. Soli: la situazione affettiva cambia, potreste dare il via una storia seria con una persona che conoscete o che siete sul punto di incontrare.

Oroscopo 6 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Desiderate un po’ di calma e pace ma con la Luna in Cancro il comportamento esasperante di una persona potrebbe irritarvi. Prendete le distanze e concedetevi qualche coccola: un massaggio o l’ascolto di musica rilassante. Una volta placate le emozioni affrontate la questione che vi ha fatto arrabbiare. Stabilite dei limiti e assicuratevi che l’altro li rispetti. Amore: in coppia, nella relazione il dialogo e la chiarezza sono essenziali. Non abbiate paura di mostrare la vostra fragilità. La Luna in Cancro consiglia gentilezza e dolcezza. Soli: potreste vivere dei momenti di dubbio. Rimanete aperti alle nuove conoscenze, ma non affrettate nulla.

Oroscopo 6 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste parlare senza giri di parole, in modo schietto e diretto ma anche se la vostra valutazione di una situazione è giusta, cercate di esprimervi con tatto, evitate un tono arrogante. In questo caso, infatti, potreste mandare all’aria una relazione importante. Prima di giudicare l’altro perché ha commesso un errore mettetevi nei suoi panni. In futuro potrebbe capitare a voi. Amore: in coppia, con il partner c’è sintonia, ma potreste essere preoccupati per questioni di lavoro. Cercate di lasciarle alle spalle e programmate una serata romantica con la dolce metà. Soli: se volete conquistare dovete essere più leggeri nelle conversazioni. Cosa del tutto possibile.

Oroscopo 6 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Cancro vi rende cauti, forse un po’ diffidenti per cui oggi sarete spinti a mettere in discussione alcune persone, le loro motivazioni anziché accettarle a scatola chiusa. L’impulso di scavare in profondità e scoprire nuove informazioni non è qualcosa che generalmente siete inclini a fare, ma in questa particolare circostanza potrebbe rivelarsi preziosa. Amore: in coppia, i pianeti accendono il desiderio e rendono il partner irresistibile. È il momento perfetto per rinnovare il vostro amore. Soli: il vostro fascino è irresistibile, siete magnetici dunque uscite e socializzate. E’ un buon momento per fare incontri romantici promettenti. Seguite l’istinto.

Oroscopo 6 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

In una relazione di lavoro anziché tollerare un continuo nervosismo, cercate di cambiare in meglio la situazione. Sarà ancora più importante e necessario se con l’altro dovete portare avanti o terminare un progetto importante. Potreste pensare che non abbia senso, ma qualsiasi azione mirata ad andare d’accordo porterà sicuramente dei benefici, anche in futuro. Amore: in coppia, è la giornata perfetta per riscoprire il partner a un livello più profondo. Nonostante alcune sfide, l’amore reciproco sarà d’aiuto a superarle e ciò rafforzerà ulteriormente il legame. Soli: stop alle avventure di una notte: rischiate di rimanere bloccati in una situazione ambigua.

Oroscopo 6 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi astrali attuali sono positivi ma con la Luna in Cancro oggi l’umore non sarà al top. E’ possibile che una persona abbia un atteggiamento che vi infastidirà e non potrete fare a meno di arrabbiarvi, dirne quattro e litigare. Potrebbe, ad esempio, riguardare una questione di denaro ma anche in questo caso fate attenzione a dire cose che nemmeno pensate. Amore: in coppia, vorreste affrontare alcune questioni pratiche mentre il partner parlare di emozioni e sentimenti. Il che potrebbe scatenare delle incomprensioni. Ascoltate e aprite il vostro cuore. Soli: taglierete corto con persone che non fanno per voi. Non avete intenzione di perdere tempo.

Oroscopo 6 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se state affrontando un problema, non dovete tenere tutto per voi ma parlarne e far capire quanto sia per voi preoccupante. Tuttavia adottate questo approccio con giudizio e solo se siete veramente in difficoltà. Fareste una magra figura gridando al lupo al lupo, ovvero chiedendo una mano con urgenza per questioni che alla fine potreste tranquillamente risolvere da soli. Amore: in coppia, la giornata è favorevole alla dolcezza reciproca. Evitate di affrontare argomenti delicati e mantenete leggera e serena l’atmosfera. Soli: negli affari di cuore non abbiate timore di prendere l’iniziativa. I pianeti aprono la strada al romanticismo e alla passione e potrebbe esserci un bellissimo incontro.