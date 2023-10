L’oroscopo del 7 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 7 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 7 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi astrali odierni accentuano la sicurezza in voi stessi, in particolare riguardo a qualcosa che state per intraprendere. Se in precedenza rispetto alla situazione eravate agitati è dunque una buona notizia. Improvvisamente, infatti, sentirete che andrà tutto bene, anche se non sarete in grado di spiegare il motivo. Su un altro piano: per oggi evitate acquisti importanti. Amore: in coppia, la relazione appaga entrambi, c’è reciproca fiducia. È tempo di progetti a due e farete leva sulla creatività! Soli: giornata di incontri fantastici a patto che vi mettiate in gioco, siate voi stessi ma soprattutto pazienti.

Oroscopo 7 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Evitate di mettervi sotto pressione o di analizzare eccessivamente tutto ciò che fate – lavoro compreso – e rafforzate voi stessi attraverso messaggi positivi. Se, invece, vi trovate a dover prendere una decisione importante, prima cercate di approfondire, fare delle ricerche mirate. Non è la giornata giusta per fermarvi ai soli dettagli o lanciarvi in ipotesi poiché sarebbe tempo perso. Amore: in coppia, voglia di cambiare qualcosa nella relazione e spezzare la routine è una buona idea. Progetti o uscite impreviste, il partner apprezzerà. Soli: desiderate pianificare attività diverse dal solito? Potreste incontrare una persona interessante.

Oroscopo 7 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Capirete chiaramente chi sono i veri amici e stabilirete inoltre dei limiti con chiunque tenti di invadere il vostro territorio. E probabile che nel lavoro ci siano delle lotte di potere o delle gelosie ma non dovete lasciare che le vibrazioni negative abbiano un impatto sul vostro stato d’animo, soprattutto se vi state impegnando per raggiungere obiettivi importanti. Amore: in coppia, con il partner c’è passione, desiderio e armonia. Lasciate che a guidare questa giornata siano la tenerezza e il rispetto. Niente è più sexy dell’amore autentico. Soli: affascinanti, oggi potreste dire addio alla solitudine. A volte l’amore arriva del tutto inaspettato.

Oroscopo 7 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una buona giornata per quanto riguarda le questioni di denaro: potrebbe entrare una somma che non vi aspettate e alla quale avevate rinunciato oppure presentarsi la possibilità di guadagnare di più attraverso un secondo lavoro. Su un altro piano: potreste essere in conflitto su ciò che desiderate fare e ciò che ci si aspetta da voi: l’istinto vi metterà sulla strada giusta. Amore: in coppia, se per evitare discussioni a volte tacete, oggi dovete esprimervi: troverete un terreno d’intesa, le conversazioni saranno molto soddisfacenti. Soli: potrebbe esserci un incontro sorprendente. Non esitate a giocare la carta del fascino. Oroscopo 7 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Fate attenzione a come vi esprimete ed evitate di essere eccessivamente esigenti con voi stessi e chi vi circonda. Occhio inoltre alla tentazione di fare i pignoli e cercare il pelo nell’uovo: lavoro o vita personale, gli altri saranno più nervosi del solito. E’ il fine settimana, dunque rilassatevi, coccolatevi, divertitevi un po’ e appena possibile staccate la spina. Amore: in coppia, potreste dover assumere nuove responsabilità o prendere un impegno e la cosa agitarvi. Ma la relazione deve evolvere! Soli: anche se non parlate, chi vi corteggia capirà al volo cosa si nasconde dietro i vostri sorrisi affascinanti. Siate sinceri!

Oroscopo 7 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Rispettate le opinioni degli altri e, di conseguenza, rispetteranno le vostre. E’ una regola semplice ma oggi per evitare di arrabbiarvi nei confronti di una persona che dice quelle che ritenete siano delle sciocchezze, sarà necessario mantenere il massimo controllo. Su un altro piano: occhio alle spese, soprattutto se ultimamente avete largheggiato negli acquisti. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle piccole tensioni ma non ne fate un dramma! Il vero amore implica il rispetto e l’ascolto. Cercate di ravvivare la fiamma. Soli: la sicurezza in voi stessi vi rende irresistibili, per cui osate e fate il primo passo!

Oroscopo 7 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Se ultimamente avete lavorato parecchio non potete continuare a premere l’acceleratore e fare mille cose contemporaneamente. E’ il sabato ideale per concedervi del tempo libero e prendere cura di voi stessi. Dedicarvi a un’attività che vi piace e vi rilassa, coccolare il corpo con qualcosa che vi regali benessere allontanerà lo stress e le tensioni interiori. Amore: in coppia se entrambi eviterete di essere esigenti, apprezzerete meglio i piaceri che offre la relazione. Soli: non dovete eliminare senza possibilità d’appello le persone che non soddisfano le vostre aspettative. Cercate di essere flessibili.

Oroscopo 7 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Anche se avete pianificato in anticipo il programma di questo sabato qualcosa potrebbe andare storto. Tuttavia, anziché provare frustrazione o prendervela con chi vi circonda oppure pensare di essere i responsabili, godetevi senza preoccuparvi le eventuali deviazioni di percorso. Potrebbero nascondere qualcosa di positivo e, forse, anche divertente. Amore: in coppia, cercate di parlare chiaramente: in caso contrario potrebbero nascere malintesi o incomprensioni che guasterebbero la giornata. Soli: nel caso abbiate intenzione di inviare un sms a chi vi attrae valutate bene ciò che scriverete!

Oroscopo 7 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Le finanze e l’amicizia oggi non vanno d’accordo: prima di prestare una somma, pensateci due volte. State pensando di entrare in affari con un amico? Considerate l’idea di elaborare un accordo a breve termine per capire le dinamiche di lavoro. Se, ad esempio, è l’altro a gestire il denaro, prima di dare il via stipulate un contratto ferreo. Amore: in coppia, siete due anime in un nocciolo: il partner ha occhi solo per voi, fa dichiarazioni appassionate e voi ricambiate. E’ una bellissima giornata. Soli: il vostro status oggi non è un problema, ciò che conta è essere circondati dalle persone care.

Oroscopo 7 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Non dovete prenderla sul personale se le persone che vi circondano sembrano indifferenti, distaccate. Potrebbero essere preoccupate per situazioni che non riguardano assolutamente voi. Tenete presente che l’atmosfera oggi è tesa e una parola sbagliata potrebbe causare un parapiglia. Non create problemi, soprattutto se non sapete cosa sta accadendo. Amore: in coppia, riuscirete a prevenire i più piccoli desideri del partner e farete delle concessioni. Volete che la relazione funzioni e che duri per sempre! Soli: voglia di stare tranquilli e sognare la persona ideale. Ed è ciò che farete.

Oroscopo 7 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

In caso di discussione accesa, parlando con estrema sincerità oggi potreste offendere una persona. Sia chiaro, fate bene a dire ciò che pensate ma esprimetevi in modo da non ledere la dignità dell’altro. Su un altro piano: non è una giornata in cui spendere e spandere: evitate a tutti i costi acquisti frivoli, regali eccessivamente costosi e il gioco d’azzardo. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di essere rassicurati sui sentimenti che il partner prova per nei vostri confronti. Temete di perdere la dolce metà? Soli: la solitudine si fa sentire e rischiate di sprofondare nella nostalgia. Domani andrà meglio.

Oroscopo 7 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete la sensazione che un amico stia prendendo le distanze da voi? Non drammatizzate! E’ possibile che abbia bisogno di un po’ di spazio. Aspettate qualche giorno e vedete se le cose si sistemano da sole. In caso contrario è possibile che vi stiate allontanando per cui concentratevi sugli amici che vi sostengono e non su chi vi butta giù. Amore: in coppia, aspettate un gesto tenero dal partner. Se ne soffrite perché non parlarne con calma o fare il primo passo? Soli: oggi siete molto sensibili ai complimenti ma fate attenzione a chi cerca solo di adularvi ma non è una persona affidabile.