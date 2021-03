Oroscopo Acquario domani 5 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno dell’Acquario

Oroscopo domani 5 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Venere fa arrivare un’entrata di denaro

Oroscopo Acquario di domani 5 marzo: umore

La Luna in Sagittario vi restituisce speranza riguardo un progetto che avete in mente da tempo, siete di buonumore e avete la sensazione che la riuscita non sia lontana, riuscirete a ottenere il progresso a cui aspirate. Un veloce aspetto di Venere, potrebbe far arrivare una soddisfazione sul piano finanziario, una somma che sapete già come utilizzerete.

Non è escluso, inoltre, che una persona cara vi faccia un regalo… Ad accompagnarvi oggi c’è un rinnovato entusiasmo, dinamismo e volontà d’acciaio. Potete convincere chiunque della bontà delle vostre idee ma non solo, alcuni contatti potrebbero rivelarsi preziosi, offrire dei sostegni utili al vostro successo.

Oroscopo Acquario di domani 5 marzo: amore

In coppia: piccole contrarietà, qualche discussione andrebbero placate prima che prendano una piega pericolosa.

Soli: non è giornata d’amore e a voi va bene così. Desiderate stare tranquilli, in santa pace in compagnia della vostra amata libertà.