Oroscopo del 1 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 1 febbraio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani lunedì 1 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (nuove esperienze) e Acquario (una notizia vi riempirà di gioia).

Oroscopo di domani 1 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): vivere nuove esperienze



Oroscopo Gemelli domani 1 febbraio: umore

Venere domani entrerà in Acquario e raggiungerà gli altri 4 pianeti nello stesso segno. Potreste aver voglia di sperimentare nuove avventure, nuove esperienze. Sentite che fuori dal vostro mondo ci sono parecchie cose da vivere e sarete intenzionati a scovarle. Eppure un lato di voi potrebbe opporre resistenza.

Se è così, l’oroscopo annuncia che è un buon momento per riflettere su questo. Mantenete la fiducia nel futuro che sorride al vostro segno. La settimana prossima Giove e Venere saranno congiunti ed è un aspetto superbo per migliorare tutti i settori della vostra vita.

Oroscopo Gemelli di domani 1 febbraio: amore

In coppia: la relazione procede bene ma oggi le questioni di denaro o di altro tipo saranno la priorità.

Soli: la voglia di conquistare non è al max, avete ben altro per la mente. Eppure l’amore potrebbe bussare alla vostra porta. Meglio farvi trovare pronti/e.

Oroscopo di domani 1 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): Venere accentua il fascino

Oroscopo Bilancia di domani 1 febbraio: umore

La Luna sosta per due giorni nel vostro segno ed è un momento in cui entrate in contatto con i vostri bisogni emotivi. Al contempo Venere entra in Acquario e accentua il vostro fascino, la voglia di leggerezza, di divertimento. Ma non solo avrete maggiore consapevolezza del vostro valore e ciò vi avvantaggerà sia a livello personale che finanziario.

I vostri progetti iniziano a prendere forma e passo dopo passo, con perseveranza li realizzerete. L’oroscopo inoltre annuncia che le vostre qualità diplomatiche saranno accentuate e saprete gestire alla grande problemi e incomprensioni.

Oroscopo Bilancia di domani 1 febbraio: amore

In coppia:il partner vi ricoprirà di dolci attenzioni ma qualche preoccupazione vi impedirà di rilassarvi totalmente.

Soli: volete mantenere la vostra indipendenza e al contempo vivere una storia. Non riflettete troppo…

Oroscopo domani 1 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): notizie che vi riempiranno di gioia

Oroscopo Acquario di domani 1 febbraio: umore

La buona notizia della settimana è che domani Venere entrerà nel vostro segno dove già si trovano il Sole, Mercurio, Giove e Saturno e tutto, a questo punto, dovrebbe andare alla grande! Il pianeta rosa potrebbe far arrivare notizie che vi regaleranno gioia, restituiranno sicurezza in voi stessi, vi permetteranno di entrare in azione e più velocemente, proprio come piace a voi!

E’ un momento, annuncia l’oroscopo, in cui avete la possibilità di stringere nuove relazioni che vi arricchiranno, nel senso più ampio del termine.

Oroscopo Acquario di domani 1 febbraio: amore

In coppia: cambiamenti positivi, la relazione riparte su basi nuove e insieme al partner farete dei progetti.

Soli: potrebbe tornare una persona del passato. La cosa non vi destabilizzerà anzi, sarete pronti a riprendere la storia.

