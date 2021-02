Oroscopo per domani venerdì 19 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (una relazione a fasi alterne) e Acquario (disaccordo con un amico).

Oroscopo del 19 febbraio, gli astri segnalano alla Bilancia una relazione a fasi alterne e all’Acquario un disaccordo con un amico.

Oroscopo di domani 19 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): fare il punto sulle motivazioni



Oroscopo Gemelli domani 19 febbraio: umore

Con la dissonanza Venere-Marte le interazioni potrebbero essere tese, chi vi circonda competitivo o capriccioso. E’ saggio, inoltre, non rivelare informazioni o sensazioni che normalmente sareste spinti a tacere: siete impulsivi, con la lingua sciolta e in seguito potreste pentirvi di aver parlato, soprattutto perché potreste farlo con le persone sbagliate.

Detto questo, l’atmosfera astrale odierna vi invita a riflettere e fare il punto sui vostri reali desideri e le motivazioni. L’azione deve lasciare il posto alla riflessione.

Oroscopo Gemelli di domani 19 febbraio: amore

In coppia: potreste avercela con il partner per delle sciocchezze. E sarete tentati di rimproverarlo/a. Parlate il meno possibile.

Soli: conquistare sì ma cercate di non ostentare un eccesso di sicurezza. Potrebbe essere compresa male.

Oroscopo di domani 19 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una relazione a fasi alterne

Oroscopo Bilancia di domani 19 febbraio: umore

Con la dissonanza Venere-Marte, siete come fiammiferi che aspettano di essere accesi e per un nulla oggi potreste esplodere, essere impazienti e inclini a intraprendere azioni avventate. Non è escluso che proviate un po’ di frustrazione per una relazione d’amicizia o di lavoro che va avanti a fasi alterne. Ora potrebbero nascere ulteriori tensioni.

Se capite che qualcuno non vuole impegnarsi in un progetto o una collaborazione potrebbe essere meglio fare marcia indietro. Utilizzate le energie per associazioni più fruttuose e appaganti.

Oroscopo Bilancia di domani 19 febbraio: amore

In coppia: qualche malinteso, qualche rimprovero e oggi purtroppo l’intesa non è delle migliori.

Soli: una persona è riuscita a conquistarvi ma voi all’apparenza non mostrate interesse. Lasciate parlare il cuore.

Oroscopo domani 19 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): disaccordo con un amico

Oroscopo Acquario di domani 19 febbraio: umore

La congiunzione Luna-Marte in Toro è in dissonanza con Venere nel vostro segno. Potreste essere agitati per un disaccordo con un familiare o un amico. Non dovete preoccuparvi più di tanto, capita che ci siano dei malintesi: risolverete entro giovedì prossimo. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che qualche Acquario potrebbe decidere di chiudere una relazione d’amicizia.

Potreste aver capito che non condividete gli stessi valori oppure potrebbe essere l’altro/a ad allontanarsi. Infine, se state aspettando una risposta o di concludere un accordo rischiate di non pensare ad altro. Cercate di tenervi occupati.

Oroscopo Acquario di domani 19 febbraio: amore

In coppia: potrebbero esserci alcune discussioni, che avreste volentieri evitato, e provare disagio.

Soli: potrebbe nascere una storia importante, forse in un contesto un po’ originale, in circostanze strane…

