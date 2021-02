Oroscopo del 2 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 2 febbraio

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di martedì 2 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (un’amicizia importante) e Leone (trovare il giusto equilibrio).

Oroscopo del 2 febbraio, gli astri dicono all’Ariete che stringerà un’amicizia importante e al Leone di trovare un equilibrio tra lavoro e tempo libero.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 2 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un’amicizia importante

Oroscopo Ariete umore

Il buon aspetto tra Luna-Giove potrebbe essere complice di un incontro che vi piacerà. Sarete affascinati dalla persona e diventerà un’amicizia importante che durerà nel tempo. Più in generale chi vi circonda è solidale e collaborativa e da parte loro è probabile un prezioso contributo a livello di idee.

Non dovete essere necessariamente d’accordo con ciò che dicono ma potreste iniziare a pensare in un nuovo modo. L’oroscopo annuncia inoltre che un progetto o una speranza vi aiuteranno a vedere la vita in modo più positivo e ottimista rispetto ad altri segni.

Oroscopo di Ariete 2 febbraio amore

In coppia: eros al top, il desiderio nei confronti del partner è imperioso e la serata si annuncia superba.

Soli: negli affari di cuore, sembra che oggi qualsiasi iniziativa sia destinata al successo. Conquiste!

Oroscopo di domani 2 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): trovare un equilibrio

Oroscopo martedì Leone umore

Anche se il lavoro e le responsabilità vi impegnano parecchio, familiari e buoni amici potrebbero essere un’ottima compagnia e farvi distrarre. La chiave, tuttavia, è trovare il giusto equilibrio. Causa eccesso di autodisciplina – momentanea – potreste finire per dedicare molto tempo al completamento dei compiti e al rispetto delle scadenze e dimenticare la vita sociale.

Ora avete la possibilità di trovare un modo per aggirare questo problema. Più in generale l’oroscopo annuncia che puntate a un grande cambiamento e siete forse sul punto di imboccare un nuovo percorso ma per voi lasciare alle spalle il passato è difficile.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: è il momento di appianare eventuali divergenze e guardare nella stessa direzione.

Soli: potere di seduzione al top e, inoltre, in programma potrebbe esserci un colpo di fulmine.

Oroscopo 2 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): l’approccio graduale a un problema

Oroscopo 2 febbraio Sagittario: umore

Se ritenete di non poter concedere di rilassarvi finché non avrete risolto un problema importante potreste essere tentati di impegnare tutte le energie. Un approccio graduale alla questione andrà sicuramente meglio. Cercate di non sforzarvi troppo, dunque, poiché questo atteggiamento potrebbe sortire l’effetto opposto.

Con la dissonanza Saturno-Urano se nulla sembra funzionare, rischiate che subentri persino frustrazione e insicurezza. Ma non è escluso, annuncia l’oroscopo, che potrebbe essere il catalizzatore per un cambiamento positivo.

Oroscopo Sagittario 2 febbraio: amore

In coppia: avrete entrambi delle idee quasi magiche per introdurre miele e peperoncino nella relazione.

Soli: un incontro potrebbe affascinarvi ma se capite che non è aria, evitate di intestardirvi.

Per tutti gli altri segni clicca qui.