Oroscopo del 2 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 2 febbraio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani martedì 2 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Bilancia (creatività al top) Acquario (dare il via a nuovi contatti).

Oroscopo di domani 2 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una ventata d’aria fresca



Oroscopo Gemelli domani 2 febbraio: umore

In questo momento il vostro segno ha belle opportunità da sfruttare, potreste tirar fuori dal cassetto vecchi progetti ed essere intenzionati a realizzarli ma ciò che davvero vi agita è che tutto si muove con lentezza. Vorreste accelerare i tempi, dare un colpo di acceleratore e smuovere le acque.

Ma i pianeti hanno deciso diversamente e dovete essere momentaneamente pazienti. Le situazioni, annuncia l’oroscopo, progrediranno verso la fine della settimana e soprattutto la prossima. E sarà come una ventata d’aria fresca che vi farà sentire al top!

Oroscopo Gemelli di domani 2 febbraio: amore

In coppia: il partner sarà pieno di attenzioni nei vostri confronti. Insieme, oggi gusterete i piaceri della vita.

Soli: inviate un sms alla persona che fa battere il vostro cuore. Sicuramente non rischiate un rifiuto.

Oroscopo di domani 2 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): creatività al top

Oroscopo Bilancia di domani 2 febbraio: umore

La Luna nel vostro segno è in armonia con Giove in Acquario, un aspetto che indica belle emozioni. Fare ciò che più vi piace emerge con maggiore forza, se siete dotati di un talento e non richiedere particolare impegno potreste trasformarlo in un lavoro o trovarne uno collegato.

L’oroscopo annuncia che la creatività è al top e potreste eccellere in ciò che farete, diventare degli esperti molto richiesti. Se, su un altro piano, eventualmente siete preoccupati per un progetto e rimuginate a manetta, non soffermatevi sulla questione più di tanto. La settimana prossima sistemerete o comunque, sarete sul punto di uscirne fuori in modo positivo.

Oroscopo Bilancia di domani 2 febbraio: amore

In coppia: la relazione vi appaga, i sentimenti sono ricambiati, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda.

Soli: semaforo verde per sedurre, affascinare, conquistare. E’ difficile che qualcuno possa resistervi.

Oroscopo domani 2 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dare il via a nuovi contatti

Oroscopo Acquario di domani 2 febbraio: umore

La lentezza di questo periodo vi esaspera, pensate che le situazioni non evolvano come vorreste. Calma e sangue freddo, sicurezza in voi stessi poiché le cose si sistemeranno e prima di quanto pensiate. E’ possibile già nel fine settimana o la prossima, poiché le dissonanze si scioglieranno.

La Luna in armonia con Giove nel vostro segno, oggi rappresenta un invito a condividere le idee e a dare il via a nuovi contatti. Da incontri, anche online, con persone interessanti, l’oroscopo annuncia che potrebbero nascere conversazioni affascinanti e sviluppare idee che vorrete concretizzare.

Oroscopo Acquario di domani 2 febbraio: amore

In coppia: evitate discussioni accese, cercate di essere meno impulsivi. A che serve inasprire la situazione?

Soli: il silenzio della persona che vi attrae vi tormenta. Non drammatizzate, potrebbe essere alle prese con un problema.

