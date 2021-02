Oroscopo del 20 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo per tutti i segni oggi 20 febbraio, per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani sabato 20 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (positivi e brillate) e Acquario (occasioni fortunate).

Oroscopo di domani 20 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): siete positivi e brillate



Oroscopo Gemelli domani 20 febbraio: umore

La Luna nel vostro segno, oggi e domani, è in buon aspetto con i pianeti in Acquario: brillate, siete di buonumore, positivi, volete divertirvi e vi trovate sotto i riflettori. Ma non solo: con chi vi circonda siete comprensivi, ascoltate volentieri amici e familiari.

Il cielo astrale, per il vostro segno, è piacevolmente movimentato, utile a stringere nuove relazioni nella vita sociale. Ma è al contempo una giornata perfetta per conversazioni costruttive e istruttive.

Oroscopo Gemelli di domani 20 febbraio: amore

In coppia: amore intenso nei confronti del partner, vi sentite entrambi in perfetta sintonia!

Soli: potrebbe iniziare una storia ma andrà avanti passo dopo passo. E voi avrete la pazienza di aspettare.

Oroscopo di domani 20 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): realizzare un sogno o un progetto

Oroscopo Bilancia di domani 20 febbraio: umore

E’ un fine settimana con Luna In Gemelli, dunque piacevole per il vostro segno. Avrete la possibilità di evadere, distrarvi, avvertire una boccata d’aria fresca. Avete bisogno di spezzare la routine, scaricarvi mentalmente delle responsabilità che vi pesano sulle spalle.

Più in generale, per la Bilancia è un ottimo momento e sapete che va sfruttato per ritagliare il vostro posto al sole, farvi notare e ottenere finalmente quanto meritate nella professione. Potrebbero inoltre arrivare belle opportunità o realizzare un sogno o progetto a patto siate disposti a uscire dalla vostra zona di comfort.

Oroscopo Bilancia di domani 20 febbraio: amore

In coppia: momenti deliziosi con il partner, l’amore è vissuto con gioia ed è condito da senso dell’umorismo.

Soli: se il cuore è libero, domani potrebbe non esserlo più. Potrebbe nascere una storia importante.

Oroscopo domani 20 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): occasioni fortunate

Oroscopo Acquario di domani 20 febbraio: umore

E’ un fine settimana con la Luna in Gemelli in buon aspetto con i pianeti nei vostro segno. Avrete la possibilità di distrarvi e, grazie alla simpatia, far divertire chi vi circonda. Ridere e far ridere amici e familiari può essere d’aiuto prima di tutto a voi, a rilassarvi e vedere le cose in maniera un po’ più positiva.

In ogni caso, in questo momento avete i quattro assi nella manica e alla vostra porta potrebbero bussare alcune occasioni fortunate.

Oroscopo Acquario di domani 20 febbraio: amore

In coppia: alcuni conflitti con il partner e dovrete fare del vostro meglio per non inasprire la situazione.

Soli: gli aspetti odierni non sono favorevoli ai nuovi incontri. Ci sono poche probabilità che arrivi l’anima gemella.

