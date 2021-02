Oroscopo del 3 febbraio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 3 febbraio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo per domani mercoledì 3 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (è il momento di parlare) e Bilancia (agire è fondamentale).

Oroscopo del 3 febbraio, gli astri segnalano al Gemelli che è il momento di parlare e chiarire e alla Bilancia che agire è fondamentale.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo di domani 3 febbraio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): è il momento di parlare e chiarire



Oroscopo Gemelli domani 3 febbraio: umore

Siete di malumore, dispiaciuti con una persona o a causa di una situazione e più di quanto vorreste lasciar credere? Con la Luna in Scorpione in dissonanza con Venere e Saturno, oggi potreste essere costretti a dire qualcosa.

Ci sono momenti in cui preferiremmo ignorare ciò che proviamo ma oggi, per quanto vi riguarda è il momento di parlare. Se eviterete di chiarire la questione, avrete non poche difficoltà a mantenere armonia nella relazione o, se è una situazione, a progredire con sicurezza.

Oroscopo Gemelli di domani 3 febbraio: amore

In coppia: Il dialogo oggi potrebbe essere teso, persino conflittuale. Evitate di dire cose spiacevoli.

Soli: in caso d’incontro, cercate di non bloccarvi e di approfondire la conoscenza. In seguito, deciderete.

Oroscopo di domani 3 febbraio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): agire è fondamentale

Oroscopo Bilancia di domani 3 febbraio: umore

Se in mente avete un’idea imprenditoriale, avete le energie giuste per portarla avanti. Agire è fondamentale. Pianificare, rimuginare e meditare non funzionerà. E’ probabile inoltre che arrivi una buona notizia e ciò vi renderà ancor più dinamici, combattivi.

Non è escluso che assumerete il ruolo di leader: saranno in parecchi a chiedere dei consigli poiché si fidano della vostra logica, dell’intuito e della creatività. Più in generale, annuncia l’oroscopo, è favorito tutto ciò che oggi è legato al progresso e alla comunicazione.

Oroscopo Bilancia di domani 3 febbraio: amore

In coppia: i vostri sogni aderiscono perfettamente a quelli del partner. E insieme farete dei progetti.

Soli: prima di pensare a una storia d’amore, cercate di ritrovare la sicurezza in voi stessi.

Oroscopo domani 3 febbraio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): giornata emotivamente difficile

Oroscopo Acquario di domani 3 febbraio: umore

La congiunzione Venere-Saturno segnala una giornata un po’ difficile sul piano emotivo e affettivo. Vi mette di fronte a una realtà spiacevole, sul piano personale potreste provare la sensazione di mancanza, di perdita e vi rende malinconici.

Può essere che un/a amico/a sia partito e ciò che provate è la conseguenza dell’allontanamento che forse, annuncia l’oroscopo, non avevate previsto. Sul piano pratico, è un’ottima giornata per occuparvi degli affari che avete in corso: vi distrarrete e al contempo vi sentirete più forti!

Oroscopo Acquario di domani 3 febbraio: amore

In coppia: se nella relazione sono presenti dei problemi, con il partner parlatene con estrema sincerità.

Soli: le delusioni passate hanno lasciato il segno. Non credete più nell’amore ma presto dovrete ricredervi.

Per tutti gli altri segni clicca qui.