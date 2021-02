Oroscopo del 5 febbraio 2021: Ariete, Leone e Sagittario oroscopo del 5 febbraio, previsioni tutti i segni oggi e domani

Oroscopo di venerdì 5 febbraio gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (motivati e positivi) e Leone (rivalutare un’amicizia).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 5 febbraio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): motivati e positivi

Oroscopo Ariete umore

La congiunzione Venere-Saturno non riuscirà, al contrario di altri segni, a scatenare il vostro malumore. Certo, se un vostro amico ha delle preoccupazioni sarete dispiaciuti, vi chiederete come aiutarlo ma visto che altri settori della vostra vita procedono bene, saprete vedere il positivo e non il negativo delle situazioni.

Più in generale, l’aspetto astrale vi rende motivati, organizzati, vi permette di avere un’idea più realistica sulla fattibilità di un progetto o di obbiettivo e di conseguenza, annuncia l’oroscopo, vi sarà facile prendere le decisioni giuste.

Oroscopo di Ariete 5 febbraio amore

In coppia: volete prove d’amore dal partner. Il miglior modo per ottenerle è essere per primi voi più teneri e accessibili.

Soli: siete attratti da una persona – che ricambia – ma è timida e non osa fare il primo passo. Ma prima o poi uno dei due dovrà pur farlo.

Oroscopo di domani 5 febbraio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): rivalutare un’amicizia

Oroscopo venerdì Leone umore

Venere è congiunto a Saturno e in dissonanza con Urano: c’è aria di imprevisto, potreste improvvisamente cambiare idea riguardo qualcosa o persino la voglia di mollare tutto. In questi giorni è probabile ne abbiate piene le scatole di alcune situazioni personali e forse lavorative e finanziarie.

La congiunzione Venere-Saturno al contempo potrebbe farvi rivalutare un’amicizia dopo un allontanamento. In questo caso, annuncia l’oroscopo non saprete se mostrare le emozioni o reprimerle. Pensarci tuttavia non aiuta e la cosa migliore sarà quella di ascoltare l’istinto.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: con il partner è arrivato il momento di migliorare l’intesa. Siete in grado di farlo.

Soli: non è giornata d’incontri. Potreste anche mettere uno stop a un flirt che non è più di vostro gradimento.

Oroscopo 5 febbraio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): gettare le basi per il successo futuro

Oroscopo 5 febbraio Sagittario: umore

Prima di promettere qualcosa, riflettete poiché in seguito potreste pentirvene. Potreste dire“sì” solo per conquistare la simpatia di una persona o per fare colpo, ma assicuratevi di poter mantenere quanto promesso. Tra le mille cose che avete in cottura, gli impegni di lavoro e altro, nonostante le buone intenzioni a un certo punto potreste non farcela ed esporvi a una pessima figura.

Le vibrazioni planetarie di questa giornata, annuncia l’oroscopo, sono concrete, solide e utili a gettare le basi per il successo futuro.

Oroscopo Sagittario 5 febbraio: amore

In coppia: grande complicità che vi permetterà di raggiungere una maggiore comprensione reciproca.

Soli: potrebbe nascere una storia con una persona molto esigente ma tanto intrigante e affascinante.

