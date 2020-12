Oroscopo di lunedì 7 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (la sincerità sarà apprezzata) e Sagittario (eccessiva franchezza).

Oroscopo 7 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): portare a termine un progetto.

oroscopo ariete umore

Potreste essere sul punto di portare a termine un progetto personale o di lavoro. Non è escluso ci siano ancora dei dettagli da sistemare e sentirvi pronti a parlarne con le persone coinvolte. Il che sarà d’aiuto a concludere positivamente, a patto che vogliate imporre le vostre idee.

E’ una settimana in cui sarete pieni di energie, non vi tirerete indietro di fronte a qualsiasi richiesta del boss e dei colleghi. Ma non solo, anche a quelle delle persone care che ve ne saranno riconoscenti.

oroscopo ariete amore

In coppia: più disponibili e teneri con il partner e meno presi dalle piccole cose. La relazione si rafforza.

Soli: niente è più sexy di un pizzico di timidezza – che sembra spontanea e invece è studiata – e oggi conquisterete.

Oroscopo 7 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): il vostro ottimismo è travolgente.

oroscopo leone umore

Riguardo a una discussione vivace o al desiderio di impressionare una persona che sembra distaccata, è il momento di andare oltre e concentrarvi su altre questioni. Un atteggiamento sincero e aperto sarà molto apprezzato, porterà a una chiarimento e le cose cambieranno in modo positivo.

In generale, annuncia l’oroscopo, è una settimana in cui saprete farvi apprezzare da circonda. Le belle energie che avete e l’ottimismo saranno travolgenti! Ma non solo, potrete imporre facilmente il vostro punto di vista. Qualsiasi conversazione girerà a vostro favore.

oroscopo leone amore

In coppia: oggi sarete pronti a capire, seppure con fatica, alcuni atteggiamenti del partner. Avete capito che aggredire – verbalmente – non serve a niente.

Soli: mettetevi al centro della scena, brillate! Sfruttate i bei passaggi per conquistare la persona che vi attrae.

Oroscopo 7 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il successo è a portata di mano.

oroscopo sagittario umore

La settima parte ben, siete di buonumore e vi muovete come rulli compressori abbattendo qualsiasi ostacolo. Il successo è a portata di mano e la lungimiranza vi permette di risolvere una questione abbastanza spinosa. Potrebbe trattarsi di un chiarimento con un familiare, un amico o un collega.

Direte apertamente ciò che pensate da tempo. Certo, annuncia l’oroscopo, c’è il rischio che l’altro/a potrebbe non prenderla bene ma visto che Mercurio è nel vostro segno in buon aspetto con Marte la cosa non vi preoccuperà più di tanto.

oroscopo sagittario amore

In coppia: oggi desiderate la dolcezza unita alla passione ma il partner potrebbe sembrarvi un po’ distaccato.

Soli: il contesto astrale è favorevole agli incontri. Se arriva accettate un invito degli amici oppure proponete un’uscita.

