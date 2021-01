Oroscopo di domani 11 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 11 gennaio

Oroscopo di lunedì 11 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (relazioni simpatiche e accoglienti) e Capricorno (molto affettuosi con le persone care).

Oroscopo 11 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): tensioni in famiglia o nel lavoro



Oroscopo Toro 11 gennaio: umore

Potreste trovarvi di fronte a delle situazioni in cui sarete costretti ad assumere la responsabilità delle vostre azioni. Non dovete fare tutto da soli: se dunque avete bisogno di un aiuto, chiedetelo e affronterete tutto rapidamente.

Tuttavia, annuncia l’oroscopo, in questo momento per alcuni Toro la situazione sul posto di lavoro o in famiglia potrebbe essere molto tesa, si potrebbe pensare che ne abbiate le scatole piene, non ne possiate più dei limiti che vi impongono. Non vi trovate nella posizione di poter agire né avere il controllo della situazione e questa è la cosa che vi irrita di più.

Oroscopo 11 Gennaio Toro: amore

In coppia: la relazione ha bisogno di maggiori attenzioni, di un rinnovamento. Che farete? Forse vi darete una mossa.

Soli: conoscenza con una persona affascinante e sensuale. Potrebbe corrispondere pienamente al vostro ideale.

Oroscopo 11 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): relazioni simpatiche e accoglienti

Oroscopo Vergine 10 gennaio: umore

La congiunzione Mercurio-Giove in Acquario avrà il potere di rendere più simpatiche e accoglienti le relazioni, soprattutto nel lavoro. E’ un aspetto astrale per voi positivo che sarà d’aiuto a conquistare il cuore dei colleghi, del boss e, in generale, delle persone con cui entrate in contatto quotidianamente.

L’oroscopo tuttavia annuncia che nel caso arrivasse un’offerta, anche se vi sembrerà entusiasmante, non dovrete aver fretta di acchiapparla. Potrebbe infatti comportare dei cambiamenti per i quali ancora non siete pronti. Infine, occhio alle spese, limitate gli acquisti all’essenziale.

Oroscopo Vergine 11 gennaio: amore

In coppia: se la relazione non basi solide o vacilla oggi potrebbero esserci delle litigate. A decidere se andare avanti sarete voi.

Soli: non permettere che brutti ricordi di una relazione deludente vi intossichino. La prossima storia sarà sicuramente quella giusta.

Oroscopo 11 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): molto affettuosi con le persone care

Oroscopo Capricorno 11 gennaio: umore

La notizia della settimana è che il Novilunio di mercoledì si compie nel vostro segno e si congiunge a Venere, sempre il Capricorno. E’ un aspetto che potrebbe comportare l’arrivo di una somma di denaro oppure riuscirete a scovare un ottimo affare.

L’oroscopo annuncia che se avete inoltre bisogno di un consiglio o di un aiuto, chiedete e gli altri saranno presenti, pronti a dare una mano. Più in generale, sarete più affettuosi con le persone care, saprete come riscaldare il loro cuore. Nei loro occhi leggerete l’affetto che provano nei vostri confronti.

Oroscopo Capricorno 11 gennaio: amore

In coppia: con tutte le attenzioni che darete al partner oggi la vostra sarà la casa dell’amore!

Soli: intraprendenti, allegri, pronti a conquistare. Avete dubbi che farete vostro il cuore di chi vi attrae?

