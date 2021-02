Oroscopo di giovedì 18 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (trovare un compromesso) e Capricorno (rafforzare le relazioni).

Oroscopo del 18 febbraio, gli astri segnalano alla Vergine di trovare un compromesso e al Capricorno di rafforzare le relazioni.

Oroscopo del 18 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): cercate di essere un po’ opportunisti



Oroscopo Toro 18 febbraio: umore

Il Sole in Pesci, fino al 20 marzo, punta i riflettori sulle amicizie, le relazioni professionali ed è importante che sul posto di lavoro troviate degli alleati, che siate un pochino più “opportunisti”, ossia frequentiate persone che potrebbero esservi utili.

Ampliare le conoscenze sui social, nonché nella vita sociale, potrebbe essere un’ulteriore opportunità per soddisfare le vostre ambizioni. Il transito, vi spinge non solo a connettervi ma anche a entrare in contatto con i vostri obbiettivi, sogni e ideali che avete a cuore.

Oroscopo 18 febbraio Toro: amore

In coppia: progetti a due riguardanti la casa o l’arrivo di un bebè. Una serata dolcemente costruttiva.

Soli: se avete perso la speranza di incontrare l’amore, tenete presente che Cupido oggi è pronto a scoccare la freccia.

Oroscopo 18 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): trovare un compromesso

Oroscopo Vergine del 18 febbraio: umore

L’arrivo del Sole in Pesci – opposto al vostro segno – indica che nelle prossime settimane la cosa migliore è seguire la corrente e in qualsiasi situazione anziché essere rigidi e inflessibili, cercare un compromesso. Il passaggio è un invito a lavorare in team, insieme a chi è in sintonia con voi.

C’è da dire che farete uno sforzo per essere più amabili, più concilianti e ingraziarvi chi vi circonda. Più in generale, se l’atteggiamento di una persona non vi convince, l’oroscopo annuncia di fidarvi dell’istinto.

Oroscopo Vergine del 18 febbraio: amore

In coppia: il partner non mancherà di notare i piccoli cambiamenti messi in atto per renderlo felice.

Soli: gli incontri e l’amore sono in programma. E’ una bella giornata per conquistare e affascinare.

Oroscopo del 18 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rafforzare le relazioni

Oroscopo Capricorno del 18 febbraio: umore

Il Sole entra in Pesci e per il vostro segno è un eccellente transito, rappresenta un momento distensivo, troverete il modo di distrarvi. Le relazioni con le persone care, amici compresi, sono in primo piano e il passaggio parla di aiuto reciproco, sia di tipo pratico che morale.

Le prossime 4 settimane sono ottime per rafforzare le relazioni che avete già e crearne di nuove. Se, infine, avete voglia di acquisire nuove competenze, ritrovare gli amici o avviare un’attività online, è il momento giusto per dare il via!

Oroscopo Capricorno 18 febbraio: amore

In coppia: slanci pieni di passione nei confronti del partner e vi sentirete sempre più uniti.

Soli: una persona vi piace, vi corteggia ma il vostro timore è che sia poco affidabile. Perché non concedere una possibilità?

