Oroscopo di domani 4 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi e domani 4 febbraio

Oroscopo del 4 febbraio, gli astri segnalano al Toro che per oggi non deve firmare nulla e alla Vergine che l’atmosfera è elettrica.

Oroscopo del 4 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): per oggi, non firmate nulla



Oroscopo Toro 4 febbraio: umore

Con la Luna in Scorpione il vostro obbiettivo è raggiungere un certo livello di equilibrio e armonia. Il luminare è in buon aspetto con Nettuno e il vostro stato d’animo potrebbe essere sognante, il che può essere piacevole, a volte una piccola deviazione dalla realtà può fare bene.

In ogni caso, annuncia l’oroscopo, per oggi non firmate nulla e non impegnatevi in qualcosa che all’apparenza sembra entusiasmante (ma poi si rivelerà una delusione). Non è escluso tuttavia, che siate costretti a reagire velocemente perché qualcuno vi impone dei limiti personali o lavorativi.

Oroscopo 4 febbraio Toro: amore

In coppia: siete tolleranti, comprensivi e generosi con il partner che sarà ancor più affascinato.

Soli: prima di giurare amore e fedeltà, cercate di conoscere meglio l’altro/a. In caso di nuovo incontro, siate voi stessi.

Oroscopo 4 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): atmosfera elettrica

Oroscopo Vergine del 4 febbraio: umore

E’ una giornata in cui circolano parecchie tensioni e rendono l’atmosfera elettrica. Avrete tuttavia la possibilità di spegnere gli incendi o al contrario gettare benzina sul fuoco. La dissonanza tra Sole e Marte terminerà domenica ma nel frattempo sembra non farete nulla per calmare le acque – anche se potreste farlo – e potrebbe riguardare l’ambito del lavoro dove siete molto contrariati.

L’oroscopo al vostro segno consiglia di muovervi con calma, se possibile delegare qualche compito, stare in buona compagnia e non agitarvi più del dovuto.

Oroscopo Vergine del 4 febbraio: amore

.In coppia: piccole discussioni, malintesi con il partner ma spesso sono indispensabili per trovare un equilibrio.

Soli: in programma c’è un appuntamento e potreste essere emozionati. Purtroppo, per qualche ragione, potrebbe essere rimandato.

Oroscopo del 4 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): pazientate, il progresso ci sarà

Oroscopo Capricorno del 4 febbraio: umore

La Luna in Scorpione è in armonia con Nettuno: una persona apprezzerà in modo particolare il fatto che siate disposti ad ascoltarla, soprattutto se è preoccupata o ansiosa. Che sia o meno un buon amico, potreste scoprire che se aveste bisogno d’aiuto ricambierà con sollecitudine.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, potreste realizzare che un’altra relazione ha fatto il suo tempo e seppure spiacevole, dovrete prenderne atto. Infine, non dovete pensare che il progresso lavorativo non arriverà: dovete solo pazientare fino al 21 febbraio, momento in cui Mercurio in Acquario riprenderà il moto diretto.

Oroscopo Capricorno 4 febbraio: amore

In coppia: desiderio di rendere felice il partner e sarete pieni di attenzioni. Farete colpo!

Soli: prendete in considerazione l’idea di frequentare, avere uno scambio con persone diverse.

