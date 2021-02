Oroscopo di domani 5 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi e domani 5 febbraio

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di venerdì 5 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (una decisione urgente) e Capricorno (rallentare il ritmo).

Oroscopo del 5 febbraio, gli astri segnalano al Toro che dovrà prendere con urgenza una decisione e al Capricorno che deve rallentare il ritmo.

Oroscopo del 5 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una decisione urgente



Oroscopo Toro 5 febbraio: umore

Venere è congiunto a Saturno e in dissonanza con Urano: avvertite parecchio questo passaggio astrale ed è probabile che siate costretti a prendere con urgenza una decisione. Voi stessi, o altre persone vi mettono sotto pressione e la cosa vi innervosisce poiché detestate fare le cose di corsa.

E’ possibile, segnala l’oroscopo, che abbiate trascinato la situazione – personale o di lavoro – perché avevate grande difficoltà ad accettarla. Ma il passaggio potrebbe anche solo indicare che potreste assumere una nuova responsabilità che implicherà un duro lavoro o alcuni sacrifici personali ma sentire che ne vale la pena.

Oroscopo 5 febbraio Toro: amore

In coppia: circola qualche malinteso, oggi la comunicazione non è al top. Cercate di essere amorevoli.

Soli: siate spontanei, mostrate più romanticismo e conquisterete più di quanto pensiate.

Oroscopo 5 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): evitate di essere rigidi

Oroscopo Vergine del 5 febbraio: umore

E’ probabile abbiate molte cose da fare ma non è il momento di sovraccaricarvi. Cercate di eliminare qualche impegno così da semplificare la vostra vita. Se ritenete di essere costretti, per senso del dovere, a fare qualcosa ma non vorreste, evitate di essere rigidi.

Scoprirete che rilassandovi, ritagliando un po’ di tempo libero, sarete più produttivi e soddisfatti. Con i passaggi odierni, non è escluso che emerga un doloretto cronico. L’oroscopo annuncia che potreste dare il via a una nuova cura che avrà un effetto positivo.

Oroscopo Vergine del 5 febbraio: amore

In coppia: piccoli disaccordi superabili se non vi metterete sotto pressione. Cercate di trovare un compromesso.

Soli: dietro l’apparenza glaciale siete pronti a vivere una folle passione. Chi vi attrae potrebbe sorprendervi.

Oroscopo del 5 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rallentare il ritmo

Oroscopo Capricorno del 5 febbraio: umore

A inizio giornata siete estroversi, pronti a comunicare, eventualmente risolvere i problemi prima che diventino ingestibili, ma successivamente sarete spinti a mantenere un profilo basso. E fate bene, nei prossimi due giorni dovete rallentare e riprendere fiato. E’ il momento di gustare l’iea di un progetto a lungo termine o stabilire un budget, così da affrontare la situazione finanziaria con sicurezza.

Avendo inoltre in mente un obbiettivo da raggiungere, risparmiare sarà più facile. Nei prossimi due giorni, annuncia l’oroscopo, quando si tratterà di spendere potreste rischiare di passare dalla cautela alle mani bucate.

Oroscopo Capricorno 5 febbraio: amore

In coppia: il dialogo è il miglior modo per superare insieme alcune incomprensioni passeggere.

Soli: potreste dare il via a un flirt. E anche per voi, una conversazione intima e franca sarà il modo migliore per annodare un legame solido.

