Oroscopo di domani 6 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 6 febbraio

Oroscopo di sabato 6 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (comportamenti esagerati) e Capricorno (eventi positivi).

Oroscopo del 6 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): dare una scossa a una situazione



Oroscopo Toro 6 febbraio: umore

Una questione riguardante la carriera o le vostre ambizioni, oggi potrebbe farvi entrare in crisi ma dopo tutto non sarà negativo: forse è il momento di dare una scossa alla situazione. Prendete in considerazione il vostro bisogno di cambiamento ma facendo attenzione a non intraprendere qualcosa per cui non vi sentite pronti.

E’ comunque una bella giornata per affrontare le cose in modo leggermente diverso. Uscire dalla noia della solita routine o delle relazioni, vi permetterà di fare ciò che più vi piace e godere di una boccata d’aria fresca.

Oroscopo 6 febbraio Toro: amore

In coppia: parlate di nuovi progetti, il vostro slancio piacerà al partner e vi seguirà a occhi chiusi.

Soli: darete il via a un flirt ma vi accorgerete che la persona non fa proprio per voi.

Oroscopo 6 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): comportamenti esagerati

Oroscopo Vergine del 6 febbraio: umore

E’ un buon fine settimana per riconoscere la necessità di introdurre qualche cambiamento nella routine, nella dieta, nel lavoro. I transiti odierni vi ricordano che ogni tanto è indispensabile cambiare alcune cose poiché vi farà sentire meglio, soprattutto se le giornate si susseguono in modo monotono.

Più in generale, con la Luna in Sagittario occhio ai comportamenti esagerati, evitate di scattare come molle e cercate di controllare le emozioni poiché rischiate di scatenare discussioni del tutto evitabili.

Oroscopo Vergine del 6 febbraio: amore

In coppia: tra le lenzuola, con il partner è calma piatta. Avrete la sensazione di formare una vecchia coppia.

Soli: la solitudine vi pesa, vi sentite abbandonati a una triste sorte. Reagite, uscite!

Oroscopo del 6 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): eventi positivi inattesi

Oroscopo Capricorno del 6 febbraio: umore

La curiosità può essere la forza trainante che vi tiene in carreggiata. Ve ne renderete conto quando tra poche settimane vi volterete indietro e scoprirete quanto siete arrivati lontano. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli eventi inaspettati e voi andare alla ricerca di informazioni utili.

Da un inizio casuale potrebbe nascere qualcosa di buono. E’ una giornata, annuncia l’oroscopo, in cui volete prendere distanze dai problemi, uscire dal quotidiano e rilassarvi. Meglio ancora se gusterete i piaceri, le gioie della vita.

Oroscopo Capricorno 6 febbraio: amore

In coppia: sempre più in sintonia con il partner, il che vi permetterà di affrontare alcune questioni lasciate in sospeso.

Soli: giochi di seduzione senza timidezza con una persona che farà battere forte il vostro cuore!

