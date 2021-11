Oroscopo domani 12 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Potreste essere consapevoli che qualcosa non va in una relazione ma con gli aspetti odierni dovreste prendere in considerazione la vostra parte di responsabilità. In un rapporto si è in due e sebbene possa sembrare che la situazione si sia creata per colpa dell’altro/a, alcuni aspetti riguardano sicuramente anche voi. Esaminate con sincerità, farà una notevole differenza.